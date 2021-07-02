Giữa ồ ào kiện tụng của Vy Oanh, MC Quốc Bình bày tỏ: 'Tin đồn nhảm đã ăn sâu vào tâm trí những kẻ thích thuê dệt điều xấu xa cho người khác'

Hậu trường 02/07/2021 14:17

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh cho biết đã thông báo trên trang cá nhân chính thức khởi kiện bà Phương Hằng vì đã nhiều lần đặt điều vu khống mình. Nam MC Quốc Bình đã để lại bình luận bên dưới bài viết.

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có đăng tải trên trang cá thông báo về việc khởi kiện bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự. Bên cạnh đó, theo Vietnamnet, Vy Oanh cho biết cô gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP.HCM ngày 21/6. Phía cơ quan chức năng hiện đã tiếp nhận và chuyển đơn đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM xem xét và giải quyết theo đúng quy định.

Ngoài ra, Vy Oanh cho biết, cũng thông qua luật sư gửi đơn kiện bà Phương Hằng ra tòa vì hành vi livestream xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nhiều cá nhân, trong đó có cô. Theo nữ ca sĩ, nữ doanh nhân đã dẫn dắt dư luận sai sự thật theo sự vu khống của mình khiến cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp.

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Ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

"Lẽ ra, tôi đã bỏ qua tha thứ cho cô từ lần trước nhưng cô vẫn không ngừng vu khống, dẫn dắt dư luận chà đạp tôi, con cái và gia đình tôi bằng mọi phương tiện truyền thông...Trơ trẽn cướp chồng này, đẻ thuê này, làm gái này, làm bé này, từ thiện ảo này, gửi ảnh nóng cho vợ người ta này, nổ này. Vâng, mời cô tiến thẳng ra công an và toà án nhé!"- nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

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Vy Oanh chính thức khởi kiện bà Hằng - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nam MC Quốc Bình đã để lại bình luận. Theo anh, những tin đồn không đúng sự thật đã "ăn sâu" vào tâm trí những người thích vu khống người khác và cần có ai đó để ngăn chặn chuyện này. 

“Ủng hộ em. Những tin đồn nhảm nhí như vậy nó cứ ăn vào tâm trí của một số kẻ luôn tin vào những điều xấu xí và thích thêu dệt những điều xấu xa cho người khác” - nam MC nói.

Nữ ca sĩ Vy Oanh cũng ngay lập tức đáp trả khi cho biết: "Không ai có quyền chà đạp, vu khống người khác anh à".

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MC Quốc Bình - Ảnh: Internet
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Bình luận của MC Quốc Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin thêm, bài viết của Vy Oanh sau khi đăng được vài phút đã "bay màu". Chia sẻ với  saostar, Vy Oanh nói rằng bài đăng của cô đột ngột bị gỡ vì bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. Không những thế, tài khoản facebook của nữ ca sĩ cũng đã bị tạm khóa trong 30 ngày.

Được khuyên can 'mặc kệ ồn ào' giữa tâm chấn với bà Phương Hằng, Vy Oanh quyết liệt 'Không dễ dãi tha thứ được', chuyện gì sẽ xảy ra?

Được khuyên can 'mặc kệ ồn ào' giữa tâm chấn với bà Phương Hằng, Vy Oanh quyết liệt 'Không dễ dãi tha thứ được', chuyện gì sẽ xảy ra?

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết khá dài liên quan đến vần đề từ thiện và "đá xéo" những người nói xấu mình. Bên dưới phần bình luận, cô cũng có màn trả lời 1 cư dân mạng khi khuyên cô nên mặc kệ miệng đời.

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Từ khóa:   Vy Oanh kiện bà Phương Hằng MC Quốc Bình bà Phương Hằng

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