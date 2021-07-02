Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết khá dài liên quan đến vần đề từ thiện và "đá xéo" những người nói xấu mình. Bên dưới phần bình luận, cô cũng có màn trả lời 1 cư dân mạng khi khuyên cô nên mặc kệ miệng đời.

Vừa qua, một netizen đã tung bằng chứng ca sĩ Vy Oanh ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 nhờ việc kiểm tra sao kê trên cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước. Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19, Vy Oanh được xác nhận là có chuyển số tiền 5 triệu đồng để ủng hộ, hoàn toàn trùng khớp với thông tin ảnh cô đăng lên MXH. Bằng chức cư dân mạng tìm ra - Ảnh: Internet Ngay sau khi sự việc được làm rõ, nhiều ý kiến đã dành lời khen tốt đẹp cho hành động của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, một số người cũng vào mỉa mai ra rằng số tiền không được "hoành tráng" như những gì nữ ca sĩ từng tự hào, nhất là khi trước đó cô còn đi "cà khịa" chuyện bà Phương Hằng hiến đất làm từ thiện.

ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc, mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có một bài biết khá dài trên trang cá nhân. Theo đó, cô cho biết số tiền 5 triệu "không phải làm từ thiện mà là ý thức trách nhiệm là người công dân Việt Nam đồng lòng hướng về tổ quốc". Nữ ca sĩ cũng khẳng định đã làm từ thiện "rỉ rả" từ lâu nhưng không muốn "màu mè" bởi tâm niệm làm là để "tích công đức cho mình".

Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh:Chụp màn hình Bên cạnh đó, cô cũng không quên "cà khịa" ai đó vì "thẳng tiến lên xe chửi sang sảng ngày này qua tháng nọ mà chỉ dám gọi là V.O chứ không dám gọi thẳng tên Vy Oanh cơ". Cuối cùng, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và khẳng định sẽ không làm mọi người thất vọng. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh:Chụp màn hình Bên dưới bài viết, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, một số người cũng khuyên Vy Oanh đừng nên qua tâm đến những lùm xùm kia. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã lập tức vào đáp trả thẳng thắng rằng: "Kệ tạm thời bây giờ, đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc và không dễ dãi tha thứ được nàng ơi!”. Có thể thấy, nữ ca sĩ rất quyết liệt và nhất định sẽ không bỏ qua cho những người ở "phe đối lập".

Tố bà Phương Hằng 'tự biên tự diễn' vụ Quỹ mổ tim 200 tỷ, cư dân mạng mắng ngược Vy Oanh cũng từng có 'thủ đoạn' tương tự Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có màn phản pháo về lời nhắc "Quỹ mổ tim Vy Oanh" từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có tìm ra sự mâu thuẫn đáng ngờ vào sự kiện 1 tháng trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-khuyen-can-mac-ke-on-ao-giua-tam-chan-voi-ba-phuong-hang-vy-oanh-quyet-liet-khong-de-dai-tha-thu-duoc-chuyen-gi-se-xay-ra-410811.html