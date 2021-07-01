Lê Giang tiết lộ chuyện tình giữa Lê Lộc và bạn trai: 'Tuấn Dũng hiền lành, ông trời sắp đặt hết rồi'

Hậu trường 01/07/2021 09:43

Mới đây, trong một buổi livestream, nữ nghệ sĩ Lê Giang đã có những tiết lộ mới về chuyện tình cảm của con gái hiện tại. Cô cũng cho biết bản thân rất thoải mái và sẽ luôn ủng hộ các con.

Vừa qua, gia đình nghệ sĩ Lê Giang bỗng nhiên trở thành tâm điểm của truyền thông khi nghệ sĩ Duy Phương trong một lần lên sóng đã than thở rằng 2 con chung là Duy Phước và Lê Lộc không chu cấp tiền cho mình dù biết ông đang gặp khó khăn. Sau đó, 2 bên đã có màn đáp trả qua lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

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Lê Gianh và Duy Phương - Ảnh: Internet

Gác lại những ồn ào, mới đây, trong một lần livestream, nghệ sĩ Lê Giang đã tiết lộ một trong những mối quan hệ cũng được nhiều người quan tâm không kém đó là chuyện tình cảm giữa con gái Lê Lộc và nghệ sĩ trẻ Tuấn Dũng.

Lê Giang tiết lộ chuyện tình giữa Lê Lộc và bạn trai: 'Tuấn Dũng hiền lành, ông trời sắp đặt hết rồi' - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ trong buổi livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Lê Giang cho biết bản thân không cấm cản chuyện tình cảm, chỉ cần con gái cô vui vẻ và có một gia đình hạnh phúc là được. Lê Giang cũng khẳng định mình rất thoải mái nên "ai làm dâu, làm rể nhà Lê Giang là quá sướng luôn á".

Lê Giang tiết lộ chuyện tình giữa Lê Lộc và bạn trai: 'Tuấn Dũng hiền lành, ông trời sắp đặt hết rồi' - Ảnh 3
Cô có những tiết lộ về chuyện tình cảm của con gái và Tuấn Dũng - Ảnh: Internet

"Chuyện tình cảm Tuấn Dũng - Lê Lộc sẽ nói thêm sau, bây giờ các bạn cứ yên tâm là chuyện tình yêu đang đẹp đó. Nói chung là đẹp lắm, cái gì cũng phải từ từ rồi sẽ có cái kết rất là đẹp, mọi người chờ đợi nha" - Lê Giang tiết lộ thêm về tình trạng hiện tại của đôi trẻ.

Bên cạnh đó, Lê Giang cũng đưa ra nhận xét về nam nghệ sĩ. Cô cho hay: "Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được, cái gì nó tới là mình không cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không ăn chơi, tụ tập gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà mà bé Lộc cũng thích ở nhà nên qua nhà Giang chơi chứ cũng không có đi đâu".

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Lê Lộc và Tuấn Dũng - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, Lê Lộc đã tham gia một show hẹn hò để tìm kiếm nửa kia và Tuấn Dũng là một trong những đối tượng để cô lựa chọn. Tuy nhiên, vào phút cuối, Lê Lộc lại sánh đôi với một chàng trai khác và từ chối Tuấn Dũng. Sau chương trình ít lâu, Lê Lộc tuyên bố chia tay với người kia và người ta thấy cô thường xuyên xuất hiện cùng Tuấn Dũng - người bị cô từ chối trước đó.

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Từ khóa:   Lê Giang Lê Lộc hẹn hò Tuấn Dũng

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