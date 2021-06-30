NS Tấn Hoàng cảm ơn những người đã chỉ trích mình: 'Thương người nào ghét mình mới là khó và tôi thích làm điều đó'

Mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải một video cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh Youtube của mình. Qua đó, anh cũng chia sẻ nhiều điều về các antifan đã buông lời chỉ trích.

Những ngày vừa qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng bỗng chốc được nhiều người chú ý trở lại sau những clip nói lên quan điểm của mình về chuyện từ thiện của nghệ sĩ hay gần đây nhất là cùng với nghệ sĩ Duy Phương khẳng định sự tồn tại của "băng nhóm nghệ sĩ trẻ" trong showbiz Việt. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, gần một đời tham gia các hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Tấn Hoàng vẫn phải sống trong cảnh nhà thuê, chưa được ổn định. Nghệ sĩ Tấn Hoàng - Ảnh: Internet Được đồng nghiệp giúp đỡ, Tấn Hoàng đã thành lập kênh Youtube để đến gần hơn với khán giả và cải thiện cuộc sống. Trong một video đăng tải ngày 29/6, Tấn Hoàng đã gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ mình. Nam nghệ sĩ cho biết nhờ số tiền kiếm được từ Youtube, anh đã có thể trả tiền nhà và còn thừa một ít để mua bài hát tặng khán giả.

"Tôi cám ơn khán giả đã xem hết quảng cáo trong clip cho tôi để tôi có tiền trang trải nhà cửa, điện nước, gia đình. Sau khi trang trải xong, tôi còn thừa một chút tiền nên dành ra để mua mấy bài hát, còn hát cho khán giả nghe. Nếu không mua thì tôi không được hát trên Youtube. Tôi cũng có tiền mua micro để phục vụ làm Youtube, nói cho khán giả nghe rõ hơn" - Tấn Hoàng nói trong video. Nam nghệ sĩ đặng video hát và cảm ơn kháng giả - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh những bình luận yêu thương, Tấn Hoàng cũng nhận không ít chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng. Chia sẻ về việc này, nam nghệ sĩ cho biết không cảm thấy buồn vì "cuộc đời tôi khổ nhiều rồi nên giờ không muốn khổ nữa".

"Tôi cũng xin cảm ơn cả những người đã chỉ trích, chửi bới, không thích tôi. Khán giả thương tôi, tôi thương lại là chuyện đương nhiên, quá dễ dàng. Thương người nào ghét mình mới là khó và tôi thích làm điều đó. Cuộc đời tôi đã buồn khổ lắm rồi nên giờ không buồn khổ nữa. Tôi lớn tuổi rồi, thời gian làm nghề, phục vụ khán giả không còn bao lâu nữa nên không được phép buồn nữa, khổ nữa. Tôi quan niệm, buồn khổ là do mình. Mình buồn khổ vì người ta không đúng ý mình, chửi mình, bỏ mình" - Tấn Hoàng tiếp tục nói trong video. Bình luận bên dưới đoạn video - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới video, nam nghệ sĩ nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía cộng đồng mạng. Các fan đều chúc anh có nhiều sức khỏe và đạt được nhiều điều mà anh mong muốn trong cuộc sống.

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