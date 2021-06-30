Sau khi dư luận ầm ĩ chia sẻ lại clip tỷ phú Hoàng Kiều nói về lý do chia tay Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y tỏ ra không mấy bận tâm. Đến trưa nay, chân dài bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên MXH.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ xôn xao với đoạn video của tỷ phú Hoàng Kiều nói về lý do chia tay tình cũ Ngọc Trinh. Trong video, tỷ phú gốc Việt tức giận khi tên tuổi của mình liên tục bị nhắc đến gắn liền với tên Ngọc Trinh. Clip của tỷ phú được cư dân mạng đào lại - Ảnh chụp màn hình Hoàng Kiến bức xúc: "Cứ cái gì cũng Kiều Hoàng, Kiều Hoàng, người yêu cũ của cô Ngọc Trinh… Tôi nào có ngờ biết là Ngọc Trinh có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc bên tôi. Tôi biết vậy tôi mới bỏ. Tôi biết con người đó không tốt. Cô đó nói tôi “em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ” thì thôi tôi biết rồi. Từ bây giờ đừng đả động đến Ngọc Trinh nữa, chỉ có ông Hoàng Kiều này thôi".

Mặc dù đây chỉ là đoạn video được ông Hoàng Kiều chia sẻ từ năm 2018, nhưng những phát ngôn của vị tỷ phú này ngay lập tức khiến CĐM xôn xao và không ngừng đưa ra bàn tán. Đặc biệt, dư luận rất quan tâm đến thái độ của chân dài gốc Trà Vinh. Tuy nhiên khi đoạn clip được chia sẻ trên MXH với tốc độ chóng mặt thì Ngọc Trinh dường như không để ý nhiều. Nữ hoàng nội y vẫn vui vẻ đăng tải clip diện bikini, catwalk nóng bỏng cạnh bể bơi trong biệt thự mới xây của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Đến trưa nay, người đẹp lại bất ngờ đăng tải đoạn clip với thần thái sang chảnh, body cực phẩm. Điều đáng chú ý chính là dòng trạng thái kèm theo. Chân dài viết: "Với bọn tiểu nhân và những việc vặt vãnh. Thì đừng tốn thời gian vào nó. Thanh kiếm của Tướng Quân. Không phải dùng để chém ruồi". Bài đăng mới nhất của nữ hoàng nội y - Ảnh chụp màn hình Sau nhiều ngày "bận" khoe dáng trong những bộ bikini táo bạo, đây được xem là động thái đầu tiên của chân dài sau ồn ào bị "đào" lại clip của tình cũ. Mặc dù không trực tiếp nhắc đến những chia sẻ của tỷ phú Hoàng Kiều nhưng CĐM vẫn xôn xao và hoài nghi về "tiểu nhân" mà nữ hoàng nội y nhắc đến. Tuy nhiên, chỉ 4 câu ngắn, người đẹp sở hữu vòng eo 56 phải chăng đang ngầm khẳng định bản thân không quan tâm đến những lùm xùm xảy ra xung quanh mình, còn ồn ào những ngày qua chỉ là chuyện vặt vãnh, không đáng để mắt đến. Sau nhiều phát ngôn chấn động, gây bão trong quá khứ, Ngọc Trinh vẫn là cái tên sở hữu độ phủ sóng rộng rãi mà không hề hạ nhiệt. Bên cạnh đó, mỗi lần xuất hiện scandal, chân dài gốc Trà Vinh luôn tỏ ra không quan tâm và không cần thiết phải bận lòng suy nghĩ. Nên cũng không có gì ngạc nhiên khi đối với những chia sẻ gay gắt của người cũ, người đẹp vẫn bình thản, tận hưởng cuộc sống giàu sang.

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