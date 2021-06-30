Tố bà Phương Hằng 'tự biên tự diễn' vụ Quỹ mổ tim 200 tỷ, cư dân mạng mắng ngược Vy Oanh cũng từng có 'thủ đoạn' tương tự

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có màn phản pháo về lời nhắc "Quỹ mổ tim Vy Oanh" từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có tìm ra sự mâu thuẫn đáng ngờ vào sự kiện 1 tháng trước.

Gần đây, ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng ngày càng trở nên căng thẳng. Sau bao tranh cãi, đấu tố nhau trên mạng xã hội và sóng livestream, vào ngày 28/6 vừa qua, bà Hằng đã có một bức tâm thư "giới thiệu" về "Quỹ mổ tim Vy Oanh" đến tất cả mọi người. Cụ thể, qua tìm hiểu, bà Hằng biết được chồng nữ ca sĩ là một doanh nhân rất giàu có và nổi tiếng, vì vậy bà hy vọng vợ chồng Vy Oanh có thể dùng 200 tỷ để tiếp nối công việc từ thiện mà bà sẽ dừng lại vào tháng 10 sắp tới. Cuối thư bà Hằng nhắn nhủ "Chúng tôi sẽ chờ đợi hồi đáp từ vợ chồng anh. Chúc cho gia đình anh luôn bình an và hạnh phúc". Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Sau bài viết trên, bà Hằng tiếp tục thông báo rằng sẽ "chờ" vợ chồng nữ ca sĩ đến 14h ngày 1/7/2021, "nếu không tôi sẽ thẳng tiến". Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của động đảo dư luận.

Lời hẹn của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Hôm qua, bên dưới bài viết về chuyện hiến đất cho công tác phòng dịch của vợ chồng bà Hằng, một netizen đã chụp màn hình lời nhắn của nữ đại gia gửi đến nữ ca sĩ như nhắc cô nàng về cuộc hẹn này. Nào ngờ, Vy Oanh đã rất thẳng thắng đáp trả rằng: "Tự biên tự diễn là nghề của người ta rồi, ai mần lại". Tiếp sao đó là nhiều bình luận ủng hộ nữ ca sĩ từ phía các fan. Màn đáp trả của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, từ hành động này, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao với sự mâu thuẫn của nữ ca sĩ bởi lẽ, trước kia cô cũng đã từng làm điều tương tự với bà Hằng. Số là khi bị bà Hằng tố "làm bé, đẻ thuê, cặp kè đại gia lớn tuổi", Vy Oanh từng lớn tiếng khẳng định bản thân trong sạch và cũng hẹn bà Hằng vào ngày 29/5 nếu không đưa ra được bằng chứng hay danh tính người đại gia mà bà nói thì sẽ "tự xem như nhận được lời xin lỗi" từ nữ đại gia.

Bái viết của Vy Oanh cách đây 1 tháng - Ảnh: Chụp màn hình Trùng hợp là đúng ngày 29/5, bà Hằng lại thông báo hủy livestream khiến ai nấy đều bất ngờ và sự việc cũng xem như khép lại khi Vy Oanh đăng tải bài viết xem như "nhận lời xin lỗi từ CEO Nguyễn Phương Hằng và tạm biệt cô". Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Đến nay, sự việc tương tự được tái hiện khiến không ít người bất ngờ. Một cư dân mạng còn bình luận rằng: "Hoá ra lần trước cô cũng tự nhận thức được là cô tự biên tự diễn đó chớ" đầy mỉa mai. Sự việc vẫn đang khiến nhiều người quan tâm.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng? Vài giờ trước, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi một đoạn tin nhắn được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh nhắn tin với bên thứ ba nhờ làm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Thực hư việc này ra sao?

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