Tố bà Phương Hằng 'tự biên tự diễn' vụ Quỹ mổ tim 200 tỷ, cư dân mạng mắng ngược Vy Oanh cũng từng có 'thủ đoạn' tương tự

Hậu trường 30/06/2021 11:51

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có màn phản pháo về lời nhắc "Quỹ mổ tim Vy Oanh" từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có tìm ra sự mâu thuẫn đáng ngờ vào sự kiện 1 tháng trước.

Gần đây, ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng ngày càng trở nên căng thẳng. Sau bao tranh cãi, đấu tố nhau trên mạng xã hội và sóng livestream, vào ngày 28/6 vừa qua, bà Hằng đã có một bức tâm thư "giới thiệu" về "Quỹ mổ tim Vy Oanh" đến tất cả mọi người. Cụ thể, qua tìm hiểu, bà Hằng biết được chồng nữ ca sĩ là một doanh nhân rất giàu có và nổi tiếng, vì vậy bà hy vọng vợ chồng Vy Oanh có thể dùng 200 tỷ để tiếp nối công việc từ thiện mà bà sẽ dừng lại vào tháng 10 sắp tới. Cuối thư bà Hằng nhắn nhủ "Chúng tôi sẽ chờ đợi hồi đáp từ vợ chồng anh. Chúc cho gia đình anh luôn bình an và hạnh phúc".

ba nguyen phuong hang 1
Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng  - Ảnh: Internet

Sau bài viết trên, bà Hằng tiếp tục thông báo rằng sẽ "chờ" vợ chồng nữ ca sĩ đến 14h ngày 1/7/2021, "nếu không tôi sẽ thẳng tiến". Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của động đảo dư luận.

ba nguyen phuong hang 2
Lời hẹn của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Hôm qua, bên dưới bài viết về chuyện hiến đất cho công tác phòng dịch của vợ chồng bà Hằng, một netizen đã chụp màn hình lời nhắn của nữ đại gia gửi đến nữ ca sĩ như nhắc cô nàng về cuộc hẹn này. Nào ngờ, Vy Oanh đã rất thẳng thắng đáp trả rằng: "Tự biên tự diễn là nghề của người ta rồi, ai mần lại". Tiếp sao đó là nhiều bình luận ủng hộ nữ ca sĩ từ phía các fan.

ba nguyen phuong hang 3
Màn đáp trả của Vy Oanh -  Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, từ hành động này, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao với sự mâu thuẫn của nữ ca sĩ bởi lẽ, trước kia cô cũng đã từng làm điều tương tự với bà Hằng. Số là khi bị bà Hằng tố "làm bé, đẻ thuê, cặp kè đại gia lớn tuổi", Vy Oanh từng lớn tiếng khẳng định bản thân trong sạch và cũng hẹn bà Hằng vào ngày 29/5 nếu không đưa ra được bằng chứng hay danh tính người đại gia mà bà nói thì sẽ "tự xem như nhận được lời xin lỗi" từ nữ đại gia.

ba nguyen phuong hang 4
Bái viết của Vy Oanh cách đây 1 tháng -  Ảnh: Chụp màn hình

Trùng hợp là đúng ngày 29/5, bà Hằng lại thông báo hủy livestream khiến ai nấy đều bất ngờ và sự việc cũng xem như khép lại khi Vy Oanh đăng tải bài viết xem như "nhận lời xin lỗi từ CEO Nguyễn Phương Hằng và tạm biệt cô".

ba nguyen phuong hang 5
Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Đến nay, sự việc tương tự được tái hiện khiến không ít người bất ngờ. Một cư dân mạng còn bình luận rằng: "Hoá ra lần trước cô cũng tự nhận thức được là cô tự biên tự diễn đó chớ" đầy mỉa mai. Sự việc vẫn đang khiến nhiều người quan tâm.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng?

Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng?

Vài giờ trước, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi một đoạn tin nhắn được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh nhắn tin với bên thứ ba nhờ làm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Thực hư việc này ra sao?

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng quỷ mổ tim Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36