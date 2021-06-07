Nghệ sĩ đầu tiên xin lỗi trong lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng nhưng lại bị 'mắng' không thương tiếc vì lý do này

Đáng chú ý, Xuân Nghị có nhắc đến 2 tượng đài nghệ sĩ đang bị lung lay vì có người cố ý vu khống. Hành động này khiến nam diễn viên nhụt chí và mất hết niềm tin.

"Sự cống hiến của anh 10 năm vẫn chưa bằng 1 góc của 2 tượng đài nghệ thuật nước nhà giờ đây đang bị lung lay trong lòng khán giả. Bằng cách hack tài khoản cá nhân, cắt ghép clip, âm thanh, hình ảnh, bình luận bằng nick ảo và bịa ra nhiều câu chuyện chưa hoàn toàn chính xác... Là hậu bối, nhìn thấy cảnh tượng này anh dần mất đi ngọn lửa đam mê và niềm tin vào ngày mai" - trích bài đăng của Xuân Nghị.

Xuân Nghị cũng tiết lộ sự kiện này khiến nhiều bạn bè và người thân đã không còn gần gũi với anh như trước nữa, cảm giác như đang rơi tự do xuống vực sâu vậy. Tuy anh, nam nghệ sĩ cũng xin người hâm mộ hãy tin ở mình và "Nhất định anh sẽ không để mọi người phải thất vọng".

Bài viết lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nếu như trong FC của Xuân Nghị, các fan của anh đã gửi nhiều lời động viên, an ủi thần tượng thì trên các diễn đàn, group kín, cư dân mạng để lại muôn vàng chỉ trích. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, việc Xuân Nghị xưng "anh" trong một bài xin lỗi là chưa hợp lý.

Xin lỗi cả nhà chúng mình...

Thời gian vừa qua, vì quản lý các Facebook và page của mình chưa chặt chẽ nên đã để xảy ra một số lùm xùm, khiến cả nhà mình lo lắng. Hôm nay, anh viết những lời này chính thức nhận sai và xin lỗi về những thiếu sót của mình.

Tất cả lỗi này là do anh không kiềm được cảm xúc của bản thân. Trong lúc nóng giận nhất, anh đã có những ngôn từ chưa đúng chuẩn mực. Anh thật tâm muốn gửi lời xin lỗi này đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, anh xin khẳng định chưa từng gọi khán giả là robot như một số thông tin bị bóp méo.

Các bạn ạ, hơn 10 năm nay anh luôn là anh, đam mê và cống hiến với tất cả những gì mình có, trong đó có cả sự hi sinh những thứ của riêng mình để mang niềm vui tới cho khán giả. Mà không phải riêng anh nữa, nghệ sĩ ai cũng vậy, luôn yêu công việc "làm đẹp cho đời" này.

Bất cứ một nghề nghiệp nào cũng gặp những áp lực riêng. Để theo đuổi con đường này, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhiều đêm một mình lủi thủi, mệt đến mức không còn sức để tẩy trang hay đánh răng trước khi ngủ. Nhưng anh luôn tự động viên mình phải cố gắng vì để không phụ tình yêu thương của khán giả dành cho mình. Với anh, khán giả là trên hết. Anh cần khán giả. Bởi nhờ có FC mình, nhờ có khán giả mới có được Xuân Nghị của ngày hôm nay.

Với anh, chỉ cần làm việc chân chính thì anh nghĩ rằng nghề nghiệp nào cũng đáng trân trọng. Tuy nhiên, những ngày qua có không ít người đã buông những lời nói nặng nề để đánh giá về các nghệ sĩ, khiến anh không khỏi buồn lòng.

Sự cống hiến của anh 10 năm vẫn chưa bằng 1 góc của 2 tượng đài nghệ thuật nước nhà giờ đây đang bị lung lay trong lòng khán giả. Bằng cách hack tài khoản cá nhân, cắt ghép clip, âm thanh, hình ảnh, bình luận bằng nick ảo và bịa ra nhiều câu chuyện chưa hoàn toàn chính xác... Là hậu bối, nhìn thấy cảnh tượng này anh dần mất đi ngọn lửa đam mê và niềm tin vào ngày mai.

Tối nay trong anh nặng trĩu, tâm sự với các em đôi điều chỉ muốn lòng nhẹ vơi đi. Sau sự kiện này nhiều bạn bè và người thân đã không còn gần gũi vs anh như trước nữa, cảm giác như đang rơi tự do xuống vực sâu vậy.

Nhưng hãy tin ở anh nhé. Nhất định anh sẽ không để mọi người phải thất vọng. Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà, phải không?

Cảm ơn vì đã luôn ở bên an ủi động viên anh.

Mong mọi người thứ lỗi với sai lầm này của anh.