Vy Oanh 'tố ngược' bà Phương Hằng chỉ biết 'lên xe chửi ngày ngày qua tháng nọ' nhưng không dám gọi thẳng tên cô

Hậu trường 02/07/2021 08:27

Liên quan đến vụ lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh, mới đây, nữ ca sĩ đã có bài viết dài trên trang cá nhân nói lên quan điểm của mình.

Suốt thời gian qua, những ồn ào xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng và nữ ca sĩ Vy Oanh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày càng bùng lên dữ dội. Theo đó, bà Hằng từng tuyên bố nếu ca sĩ Vy Oanh ủng hộ 200 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ tiếp tục góp 1000 tỷ. Thậm chí, trước đó, trong một buổi livestream trên xe, bà Hằng bên cạnh việc tuyên bố sể tiếp tục quỹ mổ tim "đến khi nào tôi lìa đời và tiếp tục sẽ là con của tôi", nữ đại gia cũng không quên "nhắc nhẹ" Vy Oanh về vụ việc từ thiện.

"Nếu như ngày mai, vợ chồng Vy Oanh lên tiếng thảy vô 200 tỷ, tôi thêm 1000 tỷ nữa. Tôi mà không cho tôi không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. Sổ đỏ, sổ hồng của tôi là có thật, đang nằm trong tủ sắt nhà tôi. Còn nếu ngày mai không có 200 tỷ thì xóa tên họ khỏi lòng chúng ta đi quý vị" - Bà Hằng nói trong livestream.

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Bà Hằng livestream trên xe - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những lời công kích dồn dập của nữ đại gia, Vy Oanh đã có một bài viết dài trên trang cá nhân. Theo đó, cô công khai một loạt các sao kê từ thiện suốt nhiều năm qua và cho biết bản thân thường đi "hát free" cho các chương trình từ thiện.

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 Nữ ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, phần cuối bài viết, Vy Oanh đã ẩn ý đáp trả bà Hằng đầy sâu cay. Cô cho biết mình sắp đến kỳ sinh nở nên không muốn quan tâm nhiều, đồng thời cũng mỉa mai vì "ai đó" không dám gọi thẳng tên mình mà chỉ gọi là V.O.

"Những điều vu khống, bôi nhọ tất cả từ từ sẽ phải ra ánh sáng. Chưa nói chứ không phải không nói, V.O sẽ 'nói có sách mách có chứng' từng vấn đề một và họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước hết là lương tâm mình và pháp luật! Bây giờ V.O đã đến ngày sinh rồi, là một người mẹ. V.O cần có trách nhiệm với con, ai muốn làm gì cứ thoải mái nhé, tôi cần thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình trước đã. Tưởng ai đó thẳng tiến vào đâu hóa ra là thẳng tiến lên xe chửi sang sảng ngày này qua tháng nọ mà chỉ dám gọi là V.O chứ không dám gọi thẳng tên Vy Oanh cơ" - trích bài viết của Vy Oanh.

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Một phần bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ mình và cho biết "họ sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn, Vy Oanh không để mọi người thất vọng đâu".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên dưới bài viết, các fan đã để lại bình luận ủng hộ thần tượng của mình. Nhiều ý kiến chúc nữ ca sĩ khỏe mạnh, bình an trong quá trình vượt cạn sắp tới. Tuy nhiên, dù không để lại ý kiến gì nhưng có thể thấy một lượng icon "phẫn nộ" đông đảo cả trên bài biết và phần comment chứng tỏ các fan của bà bà Hằng "không thích điều này". Hiện, sự việc đang ngày càng gay cấn.

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Nguyễn Phương Hằng quỹ mổ tim

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