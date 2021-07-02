Vy Oanh bị netizen tố 'làm mình làm mẩy' vì không được hát chính dù có mặt đàn anh nổi tiếng, thực hư ra sao?

Hậu trường 02/07/2021 16:36

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã thông tin chớp nhoáng về sự việc chính thức khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì vu khống, bôi nhọ danh dự của cô. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã bị một cư dân mạng nhắn nhủ nhiều điều sâu cay.

Những lùm xùm thời gian gần đây của nữ ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng khiến dư luận liên tiếp dậy sóng. Sau bao màn tranh cãi nảy lửa, chỉ trích nhau không thương tiếc, mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết trên trang cá nhân cho biết đã chính thức khởi kiện bà chủ Đại Nam về về hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự.

"Lẽ ra, tôi đã bỏ qua tha thứ cho cô từ lần trước nhưng cô vẫn không ngừng vu khống, dẫn dắt dư luận chà đạp tôi, con cái và gia đình tôi bằng mọi phương tiện truyền thông... Trơ trẽn cướp chồng này, đẻ thuê này, làm gái này, làm bé này, từ thiện ảo này, gửi ảnh nóng cho vợ người ta này, nổ này. Vâng, mời cô tiến thẳng ra công an và toà án nhé!"- nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

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Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ cũng không quên kèm theo hình ảnh những hồ sơ, chứng cứ mà mình gửi cho phía cơ quan chức năng như để chứng minh lần này, cô thật sự muốn làm to chuyện. Khoảng 1 tiếng sau đó, thông qua Facebook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đặng lại hình ảnh lá đơn khởi kiện của Vy Oanh kèm theo dòng trạng thái: "Em sợ quá quý vị ơi".

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Ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những comment bên dưới bài viết mới là điều gây chú ý. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã chụp hình tin nhắn của mình gửi đến Vy Oanh và "bóc phốt" thái độ của của cô khi thi tham gia một show ca nhạc ở nước ngoài.

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Bình luận của một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, bên cạnh việc "đá xéo" nữ ca sĩ sửa bài viết về việc đăng tải sao kê từ thiện liên tục, người này cũng tiết lộ về chuyến đi Hà Lan chơi cách đây 2 năm. Khi ấy, đúng vào dịp Noel, nữ ca sĩ có lịch diễn với ca sĩ đàn anh. Khi ban tổ chức để cho người đàn anh này hát chính chứ không phải cô thì Vy Oanh đã "làm mình làm mẩy" khiến cho chương trình xào xáo.

Bình luận của tài khoản này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số người đã dành nhiều lời phê phán nữ ca sĩ. Số khác cho rằng đây là thông tin vô căn cứ, không có thật. Bởi đây chỉ là lời nói từ một phía, chưa có chứng cứ xác thực, ca sĩ Vy Oanh cũng không có phản hồi gì về vụ việc này.

Giữa ồ ào kiện tụng của Vy Oanh, MC Quốc Bình bày tỏ: 'Tin đồn nhảm đã ăn sâu vào tâm trí những kẻ thích thuê dệt điều xấu xa cho người khác'

Giữa ồ ào kiện tụng của Vy Oanh, MC Quốc Bình bày tỏ: 'Tin đồn nhảm đã ăn sâu vào tâm trí những kẻ thích thuê dệt điều xấu xa cho người khác'

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh cho biết đã thông báo trên trang cá nhân chính thức khởi kiện bà Phương Hằng vì đã nhiều lần đặt điều vu khống mình. Nam MC Quốc Bình đã để lại bình luận bên dưới bài viết.

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