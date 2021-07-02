Sở hữu vòng eo vọn vẻn 56cm, người đẹp Cà Mau ngang nhiên ‘vượt mặt’ nữ hoàng nội y Ngọc Trinh

Gần đây, trên các trang mạng xã hội râm ran cô gái Cà Mau có tên Lê Bích Trăm bất ngờ gây chú ý và quan tâm nhờ sở hữu vòng eo ”con kiến” chỉ với 56cm. Vòng eo nhỏ “siêu thực” của cô nàng đã phá kỷ lục vòng eo nhỏ của loạt mỹ nhân Vbiz, trong đó có cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh với vòng eo 58cm.

Cô gái sinh năm 2001 này ghi điểm trong lòng nhiều cư dân mạng bởi gương mặt xinh xắn, khả ái. Đồng thời, cô nàng còn sở hữu thân hình săn chắc với số đo ba vòng “vòng nào ra vòng nấy”, khiến không ít người còn lầm tưởng rằng cô nàng là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.

Vốn sở hữu gương mặt khả ái, cô nàng ghi điểm bởi vóc dáng săn chắc của mình - Ảnh: FBNV Vòng eo 'con kiến' của cô nàng phá kỉ lục vòng eo của Ngọc Trinh hiện nay - Ảnh: FBNV Thân hình 'bốc lửa' của cô nàng sinh năm 2001 - Ảnh: FBNV Hot girl 10x khiến dân tình 'nháo nhào' bởi sắc trẻ trung và trần đầy sức sống - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện với người hâm mộ. Dù vòng eo nhỏ nhắn nhưng người đẹp 10x vẫn thường xuyên kết hợp tập luyện điều đặn như squat, nâng tạ... Đặc biệt, cô nàng ưu tiên các bài tập vòng 3 nhiều, giúp trở nên đẫy đà và tròn đầy.

Vòng ba nảy nở của cô nàng khiến hội chị em đều ao ước - Ảnh: FBNV Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện với người hâm mộ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Những động tác nâng tạ khiến người đẹp duy trì vóc dáng và sức bền một cách hiệu quả - Ảnh: FBNV

Hiện tại, ngoài công việc là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, cô nàng còn thử thách với nhiều cơ hội diễn xuất trong thời gian gần đây.