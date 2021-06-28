Hội cô chiêu 10x thi nhau đọ dáng bằng loạt ảnh diện bikini 'nửa kín nửa hở', thần thái đỉnh của chóp

Mỗi "cô chiêu" như Meo Xinh , Chao, Lọ Lem , Hồng Khanh, Mỹ Anh,... mang một nét đẹp đặc trưng riêng của mình nhưng ai cũng khiến dân tình xuýt xoa vì nhan sắc mười phân vẹn mười. Và cùng điểm qua những gương mặt gái xinh 10x khoe hình trong đại chiến bikini này nhé!

Mùa hè vốn đã nóng như đổ lửa, nay lại càng nhiệt hơn với hàng loạt ảnh khoe dáng qua trang phục áo tắm của dàn gái xinh gen Z . Tuy thân hình không thể "bốc lửa" bằng đàn chị của mình được, nhưng dàn "gái tơ" vẫn hút hồn đối phương bởi thần thái không đùa được đâu, khiến ai nấy đều hết lời khen ngợi và trầm trồ.

Khi nhắc đến những nàng hotgirl thời 10x, không ai không thể nhắc đến Lê Gia Linh. Cô nàng sinh năm 2006 này được nhiều người biết đến với biệt danh đáng yêu là Meo Xinh, đã nổi đình, nổi đám trên các trang mạng xã hội từ hồi học tiểu học. Với "đường đua" bikini mới đây, cô nàng đốn tim bao người với diện mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, thần thái sang chảnh và cuốn hút nữa.

Vốn lợi thế về sắc vóng xinh đẹp và đáng yêu, Meo Xinh cũng thường đăng tải những hình ảnh diện các bộ cánh nữ tính, dịu dàng, xen lẫn phong cách thời thượng của các kiểu phụ kiện hàng hiệu đắt giá.

Hiện tại, Gia Linh đã sở hữu lượng người theo dõi khá đông đảo trên các trang mạng xã hội cá nhân. Riêng mặt trận Tiktok, cô bạn có hơn 800.000 lượt theo dõi và còn có rất nhiều clip triệu lượt xem.

Chao

Người đẹp tên thật là Nguyễn Châu Anh, là một rick kid tiếng tăm tại Hà Thành. Ngay khi mới học lớp 12, cô nàng đã thông minh, giỏi giang trong việc kinh doanh và quản lý cả chục nhân viên dưới trướng của mình. Vậy nên, việc Chao thường xuyên diện những bộ trang phục, sắm sửa những món đồ đắt tiền là chuyện bình thường. Cụ thể, bộ bikini mang thương hiệu Burberry có mức giá khoảng 20 triệu đồng đã được cô tiểu thư này diện trong chuyến đi chơi biển gần đây.

Song song đó, rich kid này còn nhận được khá nhiều lời khen cho thân hình khoẻ khoắn của mình với những phong cách thời trang trẻ trung, năng động và đúng với lứa tuổi của mình.

Lọ Lem

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, được biết đến là cô con gái đầu lòng của MC Quyền Linh. Dù tuổi còn khá trẻ, nhưng cô nàng sở hữu diện mạo ấn tượng với gương mặt nét nào ra nét nấy, làn da trắng trẻo và vóc dáng cao ráo. Chính vì vậy, không ít người mạnh dạn dự đoán rằng ái nữ này sẽ "phá đảo" các đấu trường nhan sắc trong thời gian tới.

Trong hành trình trưởng thành của mình, cô nàng luôn diện những bộ cánh kín đáo, nữ tính và dịu dàng. Song, những phong cách vẫn tôn dáng và toát lên thân thái đậm chất tiểu thư cao sang và quyền quý của mình.

Hồng Khanh

Mới đây, con gái út của NSUT Chiều Xuân cũng đã nhập cuộc khoe dáng với bikini. Tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng cô ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn. Có lẻ, Hồng Khanh gần như sở hữu trọn vẹn nhan sắc xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ Chiều Xuân.

Ngoài việc diện những đồng phục ở trường, gu ăn mặc thường ngày của cô nàng cũng có phần trưởng thành và chững chạc. Thậm chí, phong cách thời trang cũng trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn tuổi của mình rất nhiều.

Mỹ Anh

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô nàng cũng từng "đốt mắt" cộng đồng mạng bởi vóc dáng khoe trọn vòng 3 săn chắc trong bộ bikini của mình.

Theo đuổi âm nhạc hiện đại, Mỹ Anh nên cô nàng cũng ảnh hưởng một phần nào đó về gu thời trang năng động, cá tính và độc đáo của mình. Thần thái không lẫn vào đâu luôn khiến cô nàng nổi bật so với các bạn đồng trang lứa khác.

Mimi Lưu

Hà Lưu Vy Uyên là con gái của nữ ca sĩ Lưu Thiên Hương. Cô nàng gâu bất ngờ bởi thân hình phổng phao ở độ tuổi thiếu nữ và bắt mắt khi diện bộ trang phục áo tắm nửa kín nửa hở. Đồng thời, phong cách tạo dáng chuyên nghiệp cùng gương mặt khả ái của con gái nữ ca sĩ này luôn gây chú ý và lập tức "gây sốt" trên mạng xã hội.

Dù chỉ 15 tuổi nhưng nhan sắc và vóc dáng của người đẹp sinh năm 2005 này khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và ghen tị. Trong tương lai với sự hậu thuẫn rất lớn và định hướng rõ ràng từ gia đình, Mimi Lưu chắc chắn sẽ là cái tên "làm nên chuyện" trong tương lai không xa.

Susu

Susu tên thật là Nguyễn Mỹ Uyên, cũng là một trong những cái tên đang làm mưa làm gió trong nhóm rich kid của Gen Z mới đây. Cô nàng được quan tâm bởi thân hình với vòng 1 và vòng 3 đầy đặn. Cô còn ghi điểm với nụ cười rạng rỡ thông qua bức ảnh bikini ở bể bơi, ngay cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng phải để lại bình luận khen ngợi.

Trái ngược với mẹ Phượng Channel đều đặn đăng ảnh lên trang cá nhân, thì cô con gái Susu khá kín tiếng và ít khi chia sẻ về bản thân trên trang cá nhân của mình. Đây cũng là những bức ảnh diện bikini khá hiêm hoi của người đẹp này.