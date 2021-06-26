'Hot girl ngành báo' trắng như bông bưởi, vòng một 'đẫy đà', body bốc lửa như 'nữ thần Hy Lạp' khiến cộng đồng mạng 'ngộp thở'

Trong dàn người đẹp tham gia chương trình đồng hành cùng các mùa Euro năm nay, Nguyễn Thị Thanh Huyền là một trong những cái tên gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Được biết, người đẹp sinh năm 2001 hiện đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đến với chương trình "Nóng cùng Euro 2021", người đẹp 10x này là đại diện cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Song, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chương trình đã tạm hoãn lại. Nhờ vào ngoại hình "nóng bỏng" và gợi cảm, người đẹp nhanh chóng "ghi điểm" và nhận được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng.