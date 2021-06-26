'Hot girl ngành báo' trắng như bông bưởi, vòng một 'đẫy đà', body bốc lửa như 'nữ thần Hy Lạp' khiến cộng đồng mạng 'ngộp thở'

Nhịp sống trẻ 26/06/2021 05:41

Ngoài sắc vóc chuẩn đẹp, hotgirl Thanh Huyền còn thông minh, giỏi giang khiến nhiều người phải trầm trồ và tấm tắc ngợi khen. Mới đây, cô nàng còn được chú ý khi tham gia chương trình "Nóng cùng Euro 2021".

Trong dàn người đẹp tham gia chương trình đồng hành cùng các mùa Euro năm nay, Nguyễn Thị Thanh Huyền là một trong những cái tên gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Được biết, người đẹp sinh năm 2001 hiện đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đến với chương trình "Nóng cùng Euro 2021", người đẹp 10x này là đại diện cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Song, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chương trình đã tạm hoãn lại. Nhờ vào ngoại hình "nóng bỏng" và gợi cảm, người đẹp nhanh chóng "ghi điểm" và nhận được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng.

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Đội tuyển Tây Ban Nha là đội bóng yêu thích của cô nàng - Ảnh: FBNV
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Người đẹp 10x gây chú ý tại 'Nóng cùng Euro 2021' - Ảnh: FBNV

Vốn lợi thế về vẻ ngoài lẫn vóc dáng chuẩn đẹp, cô nàng nhanh chóng "bén duyên" với công việc người mẫu ảnh. Người đẹp gốc Phú Thọ này còn gây ấn tượng mạnh với đa dạng phong cách khác nhau. Cô nàng thường đăng tải những hình ảnh "hở bạo", khoe thân hình gợi cảm và quyến rũ. Thi thoảng, người đẹp "hóa" thành "nàng thơ" dịu dàng và thuần khiết. Vậy nên, những yếu tố như nhan sắc, thần thái "cực phẩm" khiến nhiều người không thể rời mắt, ngay cả trong những bức ảnh đời thường.

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Vẻ đẹp gợi cảm của cô nàng khiến cánh mày râu phải 'đổ đứ đừ' - Ảnh: FBNV
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Cô nàng gốc Phú Thọ 'hóa' nàng thơ đầy trong sáng và dịu dàng - Ảnh: FBNV

Để sở hữu cho mình một vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh", người đẹp thường xuyên tập luyện thể dục, rèn luyện thể thao với các bộ môn như tập gym, bơi lội, cầu lông,... Đồng thời, cô nàng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, giữ dáng an toàn và hiệu quả. Hiện tại, số đo 3 vòng của Thanh Huyền là 88-60-98.

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Bơi lội đều đặn giúp vóc dáng cô nàng trông khỏe khoắn hơn - Ảnh: FBNV
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Cầu lông là một trong những bộ môn giúp người đẹp rèn luyện thể thao - Ảnh: FBNV

Cho đến hiện tại, cái tên Thanh Huyền vẫn chưa hề hạ nhiệt. Cô nàng luôn khiến người khác phải bất ngờ và ấn tượng với phong cách ăn mặc rất đẹp và có thần thái chuyên nghiệp của một người mẫu ảnh.

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Từ khóa:   Nguyễn Thị Thanh Huyền Người đẹp Việt Nam thân hình gợi cảm

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