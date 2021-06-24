Gái xinh ‘bé hạt tiêu’ khiến dân tình ‘lác mắt’ với phong cách thời trang ‘không giống ai’

Phùng Ái Nguyên sinh năm 1997, là một trong những hotgirl đình đám tại Hà Thành. Cô nàng được mọi người chú ý và quan tâm nhờ sở hữu một gương mặt xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ gọn, sống mũi cao và đôi mắt to tròn trông như “búp bê sống”.

Khi bắt đầu trở nên nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, cô nàng luôn nổi bật với phong cách thời trang biến hóa đa dạng, lúc thì dịu dàng, lúc lại cá tính và mạnh mẽ. Vậy nên, cô nàng để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gương mặt trong sáng tỷ lệ nghịch với phong cách thời trang đầy cá tính - Ảnh: IGNV Tuy chiều cao khiêm tốn, nhưng đường cong cơ thể của cô nàng vẫn 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh: IGNV Phong cách thời trang Techwear đầy mới lạ và độc đáo - Ảnh: IGNV

Với những cô nàng hotgirl cùng thời, họ thường gây chú ý bởi thân hình “bốc lửa”, phong cách vô cùng gợi cảm và “đốt mắt”. Song, với Ái Nguyên thì khác, cô nàng thu hút đối phương bởi vẻ ngoài “bé hạt tiêu” với chiều cao khiêm tốn và luôn nổi bật với phong cách thời trang Techwear (trang phục công nghệ) đầy cá tính và sáng tạo.

Người đẹp thường diện những bộ trang phục hơi hướng thời trang công nghệ - Ảnh: IGNV Bộ trang phục cũng tôn được vòng eo 'con kiến' đắt giá của cô nàng 9x này - Ảnh: IGNV Phong cách cá tính này không kém phần gợi cảm và 'hở bạo' - Ảnh: IGNV - Ảnh: IGNV

Khi được xem là người đi đầu trong phong cách thời trang công nghệ này, người đẹp “nấm lùn” luôn được người hâm mộ “nức nở” ngợi khen vì diện mạo xinh đẹp, mang đầy “chất” riêng và không bị trộn lẫn vào ai. Hiện tại, người đẹp 9x đang là quản lý tại một cửa hàng thời trang có tiếng tại Huế.