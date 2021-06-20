Khoe trọn 'bàn tọa' trước ống kính, Tiktoker bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc: "Bớt đăng ảnh như thế đi"

Đây không phải là lần đầu, cô nàng đã nhiều lần 'tái phạm' màn tạo dáng phản cảm trước đó.
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Lê Bống sinh năm 1995, được biết đến là một Tiktoker trên các trang mạng xã hội. Nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nên người đẹp rất ưa chuộng phong cách gợi cảm và quyến rũ nhằm khoe trọn đường cong của mình.
Mới đây, người đẹp 9x này lại tiếp tục gây tranh cãi vì phong cách "quần bó chẽn" khi đi tập thể dục ở Hồ Tây. Điều đáng chú ý hơn, cô nàng còn vô tư phô diễn vòng ba với nhiều tư thế chụp ảnh táo bạo.
Sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã không ngừng "ném đá" và tỏ thái độ không hài lòng đối với cô nàng. Điển hình như vài cư dân mạng cho rằng: "Bớt đăng ảnh như thế đi chị gái, không khác nào không tôn trọng người ta đâu", "Mấy lúc trước chị chụp ảnh thì em thấy bình thường chứ hôm nay hết bênh nổi..."
Đây không phải là lần đầu tiên nàng Tiktoker đình đám này bị chỉ trích trên trang cá nhân của mình. Những hình ảnh cô nàng diện những bộ trang phục ôm sát cơ thể, tạo dáng hở hang khá hớ hênh thường xuyên được "mỏ xẻ" để tranh luận và bình luận không mấy tích cực. Đa phần, cô nàng lên tiếng giải thích rằng mình không hề cố ý và chỉ thấy bộ đồ đó đẹp nên mặc.