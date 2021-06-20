Khoe trọn 'bàn tọa' trước ống kính, Tiktoker bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc: "Bớt đăng ảnh như thế đi"

Nhịp sống trẻ 20/06/2021 08:44

Đây không phải là lần đầu, cô nàng đã nhiều lần 'tái phạm' màn tạo dáng phản cảm trước đó.

Lê Bống sinh năm 1995, được biết đến là một Tiktoker trên các trang mạng xã hội. Nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nên người đẹp rất ưa chuộng phong cách gợi cảm và quyến rũ nhằm khoe trọn đường cong của mình. 

Mới đây, người đẹp 9x này lại tiếp tục gây tranh cãi vì phong cách "quần bó chẽn" khi đi tập thể dục ở Hồ Tây. Điều đáng chú ý hơn, cô nàng còn vô tư phô diễn vòng ba với nhiều tư thế chụp ảnh táo bạo.

Khoe trọn 'bàn tọa' trước ống kính, Tiktoker bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc: 'Bớt đăng ảnh như thế đi' - Ảnh 1
Bức ảnh 'gây bão' và nhận khá nhiều chỉ trích của dân mạng dành cho người đẹp 9x - Ảnh: FBNV
le bong
Bức ảnh được cho là đẹp nhất và không lố lăng của cô - Ảnh: FBNV

Sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã không ngừng "ném đá" và tỏ thái độ không hài lòng đối với cô nàng. Điển hình như vài cư dân mạng cho rằng: "Bớt đăng ảnh như thế đi chị gái, không khác nào không tôn trọng người ta đâu", "Mấy lúc trước chị chụp ảnh thì em thấy bình thường chứ hôm nay hết bênh nổi..."

Đây không phải là lần đầu tiên nàng Tiktoker đình đám này bị chỉ trích trên trang cá nhân của mình. Những hình ảnh cô nàng diện những bộ trang phục ôm sát cơ thể, tạo dáng hở hang khá hớ hênh thường xuyên được "mỏ xẻ" để tranh luận và bình luận không mấy tích cực. Đa phần, cô nàng lên tiếng giải thích rằng mình không hề cố ý và chỉ thấy bộ đồ đó đẹp nên mặc. 

Khoe trọn 'bàn tọa' trước ống kính, Tiktoker bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc: 'Bớt đăng ảnh như thế đi' - Ảnh 3
Đây không phải là lần đầu, cô nàng đã 'tái phạm' màn tạo dáng phản cảm trước đó - Ảnh: FBNV
le bong 5
Không chỉ khoe vòng ba, cô nàng cũng thường xuyên khoe vòng 1 của mình - Ảnh: FBNV
le bong 6
Hiện tại, trang Instagram cá nhân của cô nàng đã thu hút 1,1 triệu lượt theo dõi và tài khoản Tiktok có 4,3 triệu người hâm mộ. Ảnh: FBNV
Mỹ nhân hot nhất hệ Tiktok Việt không ngại vạch áo dù từng bị chê thừa mỡ, khoe ‘bàn tay hư’ nâng đỡ 'cặp tuyết lê' khủng

Mỹ nhân hot nhất hệ Tiktok Việt không ngại vạch áo dù từng bị chê thừa mỡ, khoe ‘bàn tay hư’ nâng đỡ 'cặp tuyết lê' khủng

Từng có thân hình mũm mĩm trước khi tham gia vào con đường nghệ thuật, Lê Bống khiến nhiều người "đốn tim" với thân hình chuẩn đẹp và ba vòng "điện, nước đầy đủ".

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Bống thảm họa thời trang Hotgirl Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề