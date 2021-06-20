Khoe trọn 'bàn tọa' trước ống kính, Tiktoker bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc: "Bớt đăng ảnh như thế đi"

Lê Bống sinh năm 1995, được biết đến là một Tiktoker trên các trang mạng xã hội. Nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nên người đẹp rất ưa chuộng phong cách gợi cảm và quyến rũ nhằm khoe trọn đường cong của mình.

Mới đây, người đẹp 9x này lại tiếp tục gây tranh cãi vì phong cách "quần bó chẽn" khi đi tập thể dục ở Hồ Tây. Điều đáng chú ý hơn, cô nàng còn vô tư phô diễn vòng ba với nhiều tư thế chụp ảnh táo bạo.