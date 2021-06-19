Cô giáo sexy nhất Việt Nam: Thu nhập trăm triệu mỗi tháng, du lịch sang chảnh, khoe dáng ‘bốc lửa’ mặc lời dị nghị

Mới đây, một cô giáo dạy tiếng Anh "gây sốt" trên các trang mạng xã hội bởi thân hình "bốc lửa" và quyến rũ đến không ngờ.
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Trần Đinh Thanh Nhàn sinh năm 1995, hiện là giáo viên dạy Anh văn tại một ngôi trường quốc tế ở Sài Thành. Đồng thời, người đẹp 9x cũng là một trong những hotgirl đình đám trên mạng xã hội bởi những bức ảnh khoe dáng cực “bốc lửa”, khiến nhiều người “đổ đứ đừ” ngay từ lần gặp đầu tiên.
Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô giáo này còn sở hữu thân hình chuẩn đẹp như "đồng hồ cát" khiến vạn người mê. Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện những bộ trang phục “hở bạo”, nhất là đồ nội y được chụp trong những chuyến đi chơi của mình.
Được biết, trước khi trở thành giáo viên, cô nàng từng tốt nghiệp ngành phiên dịch. Cho nên, người đẹp 9x còn thông thạo 3 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô dành thời gian để tập luyện thể dục, nhất là hai bộ môn gym và yoga hàng ngày. Đó cũng chính là bí quyết giúp cô nàng có được thân hình chuẩn đẹp và đáng mơ ước mà hội chị em ai cũng ghen tỵ.
Hiện tại, Thanh Nhàn theo đuổi và hướng đến phong cách trưởng thành, gợi cảm và quyến rũ ngoài đời thường. Song, không ít người tỏ ra không hài lòng trước phong cách ăn mặc táo bạo của cô và cho rằng nó không phù hợp với công việc mà cô đang theo đuổi. Tuy nhiên, người đẹp là kiểu người vừa hiện đại vừa truyền thống. Miễn sao, cô nàng mặc áo dài, có tâm với nghề và không làm trái với tư cách giáo viên là được.