Cô giáo sexy nhất Việt Nam: Thu nhập trăm triệu mỗi tháng, du lịch sang chảnh, khoe dáng ‘bốc lửa’ mặc lời dị nghị

Mới đây, một cô giáo dạy tiếng Anh "gây sốt" trên các trang mạng xã hội bởi thân hình "bốc lửa" và quyến rũ đến không ngờ.

Trần Đinh Thanh Nhàn sinh năm 1995, hiện là giáo viên dạy Anh văn tại một ngôi trường quốc tế ở Sài Thành. Đồng thời, người đẹp 9x cũng là một trong những hotgirl đình đám trên mạng xã hội bởi những bức ảnh khoe dáng cực “bốc lửa”, khiến nhiều người “đổ đứ đừ” ngay từ lần gặp đầu tiên. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô giáo này còn sở hữu thân hình chuẩn đẹp như "đồng hồ cát" khiến vạn người mê. Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện những bộ trang phục “hở bạo”, nhất là đồ nội y được chụp trong những chuyến đi chơi của mình.

Với nghề giáo viên dạy Anh Văn, cô nàng có thể kiếm tới 100 triệu đồng/ tháng - Ảnh: FBNV Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh áo tắm trên trang cá nhân và nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: FBNV Bộ bikini đan dây 'chằng chịt' ngay giữa ngực khiến vòng một của nàng hotgirl càng 'phồn thực' hơn - Ảnh: FBNV Nữ giáo viên diện bikini 'thả dáng' trước gió trời - Ảnh: FBNV Được biết, trước khi trở thành giáo viên, cô nàng từng tốt nghiệp ngành phiên dịch. Cho nên, người đẹp 9x còn thông thạo 3 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô dành thời gian để tập luyện thể dục, nhất là hai bộ môn gym và yoga hàng ngày. Đó cũng chính là bí quyết giúp cô nàng có được thân hình chuẩn đẹp và đáng mơ ước mà hội chị em ai cũng ghen tỵ.

Không chỉ sở hữu vòng một 'khủng', người đẹp 9x còn nổi bật với vòng ba 'căng tràn màn hình' - Ảnh: FBNV Vòng ba của cô nàng luôn 'đập vào mắt' người nhìn đầu tiên khi cô tạo dáng góc nghiêng - Ảnh: FBNV Bộ áo tắm màu hồng neon kết hợp cùng áo lưới khiến phong cách đi biển của cô nàng trở nên độc lạ - Ảnh: FBNV Ngoài những giờ trên giảng đường, cô nàng thường dành thời gian tập thể thao để giữ dáng - Ảnh: FBNV Hiện tại, Thanh Nhàn theo đuổi và hướng đến phong cách trưởng thành, gợi cảm và quyến rũ ngoài đời thường. Song, không ít người tỏ ra không hài lòng trước phong cách ăn mặc táo bạo của cô và cho rằng nó không phù hợp với công việc mà cô đang theo đuổi. Tuy nhiên, người đẹp là kiểu người vừa hiện đại vừa truyền thống. Miễn sao, cô nàng mặc áo dài, có tâm với nghề và không làm trái với tư cách giáo viên là được.

Dàn gái xinh 'làm mưa làm gió' trong áo đỏ kín trên hở dưới, thi nhau 'đốt mắt' khán giả, cổ vũ tuyển Việt Nam Mới đây, các cô nàng hot girl trên mạng xã hội thi nhau 'đọ sắc' với trang phục thể thao để cổ vũ cho các "chiến binh cờ đỏ sao vàng" tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

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