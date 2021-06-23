Ở nhà tránh dịch, ‘nữ thần gợi cảm’ xứ Hàn tranh thủ ‘mài’ dáng chuẩn như tạc tượng

Clara Lee tên thật là Lee Sung Min, từng nổi lên như một “hiện tượng” vượt mọi vẻ đẹp tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Không chỉ có gương mặt đẹp sắc sảo, người đẹp có thân hình “đốt mắt” hoàn hảo, đặc biệt là vòng một cực "khủng". Cô nàng sinh năm 1985 gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mang 2 dòng máu Anh và Hàn Quốc. Vậy nên, người đẹp được người hâm mộ ví von như “quả bom” gợi cảm và quyến rũ.

Vẻ đẹp lai vô cùng hoàn hảo khiến vạn người mê đắm - Ảnh: IGNV Vẻ ngoài xinh như 'búp bê', vừa thuần khiến vừa gợi cảm - Ảnh: IGNV

Ngay từ khi “chập chững” bước vào con đường giải trí từ năm 2005, nữ diễn viên tham gia đóng phim nhiều bộ phim. Song, cô nàng chỉ thực sự nổi tiếng sau khi tham gia các vai diễn hay khoe thân hình ”nóng bỏng”, khoe khéo vòng một "đốt mắt" người nhìn của mình.

Thân hình chuẩn đẹp như 'tạc tượng' khiến hội chị em phải ngưỡng mộ và ghen tị - Ảnh: IGNV

Không chỉ có thân hình 'bốc lửa', nữ diễn viên còn sở hữu một làn da láng mịm và không tỳ vết - Ảnh: IGNV

Dạo gần đây, trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở khắp nơi, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh và video rèn luyện sức khoẻ tại nhà. Cô nàng chăm chỉ, nỗ lực giữ gìn dáng vóc với các bộ môn luyện tập như: tập gym, tập yoga,... Điều này vừa giúp người đẹp tránh tăng cân vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Cô nàng luôn hướng tới lối sống lành mạnh để duy trì sắc vóc của mình - Ảnh: IGNV

Người đẹp còn thử sức với những bài tập yoga đầy kỹ thuật - Ảnh: IGNV

Cô nàng luôn chăm chỉ rèn luyện vóc dáng và nâng cao sức khỏe của mình - Ảnh: IGNV

Hiện tại, người đẹp 8x khá hạnh phúc với cuộc sống gia đình của mình. Sau khi lên xe hoa cùng chồng đại gia, cô nàng gần như không có bất kì hoạt động nghệ thuật nào. Phong cách thời trang của người đẹp cũng trở nên kín đáo và ngoan hiền hơn hẳn. Giờ đây, nữ diễn viên mong muốn thay đổi những định kiến về bản thân và muốn trở thành nguồn năng lượng tích cực truyền tải đến mọi người.