Bị chê 'dao kéo' để nâng cấp vòng 1, nữ streamer Hàn Quốc tự thân kiểm tra 'độ nẩy' khiến 'hàng họ' chực trào sau lớp áo mỏng tang

Vừa qua, vì quá bức xúc khi bị antifan nghi ngờ nâng cấp vòng 1, nữ streamer khá nổi tiếng của Hàn Quốc đã quyết định cởi bung cúc áo và có hành động gây choáng.

Son Ming là một nữ streamer người Hàn Quốc khá nổi tiếng những năm gần đây. Sở hữu thân hình nóng bỏng với vòng 1 phồn thực, Son Ming luôn xuất hiện trên sóng trực tuyến với những bộ cánh táo bạo, khoe trọn ưu điểm "to lớn" của mình. Danh tiếng của cô cũng ngày một đi lên vượt xa lãnh thổ nước nhà.

Son Ming là một nữ streamer người Hàn Quốc khá nổi tiếng - Ảnh: Internet

Cô thường xuất hiện với hình ảnh gợi cảm - Ảnh: Internet

Nổi tiếng nhờ vòng 1 nên Son Ming rất "dị ứng" khi ai đó dám "động chạm" đến ưu điểm cơ thể này của mình. Bằng chứng là mới đây, trong một buổi phát sóng, khi có người đặt ra nghi vấn rằng bộ ngực sexy của cô nàng chỉ là đồ "nhân tạo", Son Ming đã vô cùng bức xúc và có hành động gây choáng.

Cụ thể, nàng streamer đã ngay lập tức mở bung thêm một chiếc cúc áo phía dưới (trước đó đã mở sẵn 3 chiếc cúc) để vòng 1 càng được lộ rõ hơn và và dùng tay ấn vào liên tục. Theo cô, việc này là để kiểm tra "độ nẩy" của của vòng 1 vì những bộ ngực sửa sẽ không thể "đàn hồi tự nhiên" như thế. Cô cũng không ngại thực hiện động tác lắc người táo bạo nhằm cố rửa oan cho vòng 1 của mình.

Hành động này khiến không ít khán giả nhớ đến việc trong quá khứ, cô nàng từng cáu tới mức tự tụt cả quần để chứng minh mình không "độn" vòng 3. Sự việc khi ấy cũng đã khiến dư luận được dịp bấn loạn và danh tiếng của Son Ming thì ngày càng dính chặt với hình ảnh sexy nhưng phản cảm.

Thực tế, cái tên Son Ming cũng từng gây ra không ít những tranh cãi vì độ quyến rũ, sexy của mình. Nhiều người cho rằng nữ streamer chỉ "giỏi" khoe thân trên sóng chứ thực chất chẳng có tài năng gì. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất thích thú và theo dõi cô nàng nhất là cánh mày râu.

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