Chia tay bạn trai sau khi quen 1 tháng, mỹ nhân phim nóng Nhật Bản than thở: 'Anh ấy như người đuối nước vậy'

Nữ cosplayer Misha thông báo chia tay bạn trai sau 30 ngày khi chuyển sang đóng phim nóng.

Nói đến nghệ thuật hóa trang thành các nhân vật ảo trong truyện tranh hay phim ảnh, ta không thể bỏ qua cái tên Misha - một cosplayer kiêm Youtuber nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ của đất nước Nhật Bản. Cô được công chúng yêu mến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, thân hình nóng bỏng với vòng một căng tràn đầy sức sống. Mỗi lần Misha xuất hiện thu hút hàng trăm người hâm mộ và một đám đông vây quanh. Có thể nói, cô là khao khát của mọi cánh đàn ông nói chung và người đam mê cosplay nói riêng. Misha là một cosplayer kiêm Youtuber nổi tiếng tại Nhật - Ảnh: Internet Cách cô sử dụng youtube để quảng bá cho hình ảnh của mình cũng rất đặc biệt khi trong mỗi video, cô luôn mời các hot girl đình đám tới tham gia cùng, thực hiện các trò chơi vận động với nhiều phân cảnh cực kỳ nóng bỏng. Chính vì điều này, danh tiếng của nữ cosplayer Misha ngày càng được củng cố và vương xa.

Cô còn có một kênh Youtube riêng - Ảnh: Internet Sau đó, Misha tuyên bố sẽ dấn thân vào ngành công nghiệp phim người lớn. Cụ thể, cô nàng vừa làm diễn viên, vừa làm nhà sản xuất phim cho chính các tác phẩm của mình. Tất nhiên, tuyên bố này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các fan và Misha cũng gặt hái được kha khá thành công. Misha quyết định trở thành diễn viên phim AV - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không có thành công nào mà chẳng phải trả giá. Misha đã mất đi rất nhiều mối quan hệ cá nhân mà trong đó có cả bạn trai mới quen của cô được khoảng 1 tháng. Cả hai đã chia tay vì chàng trai không chịu nổi áp lực dư luận.

"Ban đầu, anh ấy tới như để cứu vớt tôi. Nhưng còn hiện tại, anh ấy lại bất ngờ trở thành người đuối nước vậy. Điều này không nên như thế" - Misha chia sẻ trong một chương trình phỏng vấn. Tuy nhiên, mọi chuyện nên được nhìn nhiều hướng. Được biết, Misha cũng từng có những phát ngôn vô cùng sốc về người bạn trai đầu tiên sau khi đóng phim 18+. Vào thời gian ấy, trên mạng xã hội xuất hiện một clip nóng nghi là của cô với bạn trai. Cô nàng ngay sau đó đã đáp trả thẳng thắng: "Không thể có, chúng tôi chỉ ở trong nhà, và anh ấy cũng chỉ kết thúc chuyện đó sau 15 giây".

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