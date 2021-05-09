Nữ streamer Yuan Yuan khi tham gia show giải trí đã bị khách mời nữ "tấn công" đến mức suýt lộ vùng nhạy cảm.

Wu Jeian là một trong những nữ streamer, Youtuber nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào. Cô được công chúng ưu ái gọi với cái tên Yuan Yuan, trùng với một nhân vật game. Bởi cũng giống như nhân vật ảo này, nữ streamer sở hữu gương mặt xinh đẹp ngọt ngào nhưng cơ thể thì bốc lửa đến khó cưỡng với bộ ngực phồn thực ngoại cỡ. Cô luôn thu hút hàng triệu fan hâm mộ trong mỗi lần livestream. Yuan Yuan có gương mặt xinh đẹp và bộ ngực khủng - Ảnh: Internet Nữ streamer sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo - Ảnh: Internet Ngoài công việc online, nữ streamer cũng rất thích gặp fan ngoài đời khi chăm chỉ tham gia các gameshow cũng như những chương trình thực tế. Thậm chí, tần suất chơi gameshow gần đây của Yuan Yuan có vẻ còn dày đặc hơn số lần cô nàng lên sóng.

Yuan Yuan khi tham gia chương trình 'Little Stars and Big Followers' - Ảnh: Cắt từ clip Tuy nhiên, trong một chương trình gần đây mà nữ streamer tham gia lại xảy ra một sự cố bất ngờ khiến cả cô và các khách mời khác đều đỏ mặt. Cụ thể, trong show "Little Stars and Big Followers", Yuan Yuan diện một bộ trang phục ngắn và bó sát vô cùng sexy. Mọi thứ đáng nhẽ vẫn sẽ diễn ra bình thường, cho tới khi một cô gái khác (cũng là khách mời của chương trình) đột nhiên đến và “tấn công” Yuan Yuan theo cách cực kỳ phản cảm. Nữ streamer đã phải lấy tay tùm chắc lấy váy để không lộ hàng và cuối cùng là bò lăn xuống đất. Và bị khách mời nữ 'tấn công' - Ảnh: Cắt từ clip Nữ streamer ngã khỏi ghế - Ảnh: Cắt từ clip Tất nhiên đấy chỉ là một trò đùa và hoàn toàn không có ác ý, thế nhưng các fan của Yuan Yuan lại có ý tức giận vì cho rằng nữ thần của họ có thể bị thương và gặp các sự cố hớ hênh khác, nhất là khi có cả nam khác mời đứng gần đó.

Một lần hớ hênh khác của Yuan Yuan - Ảnh: Cắt từ clip Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà nữ streamer gặp những tình huống như vậy. Vào một lần livestream, vì quên tắt camera, Yuan Yua từng vô tình bị phát hình ảnh "tắm trần" trước hàng triệu người hâm mộ. Sự việc sau đó như một cú nổ lớn và thật không thể phủ nhận, danh tiếng của cô nàng đã được nâng lên đáng kể.

Nữ diễn viên phim người lớn xuất hiện khác lạ lúc đi bơi dù vòng một vẫn ‘ngồn ngộn’ đốt mắt Nữ diễn viên phim người lớn Yua Mikami khoe ảnh dưới hồ bơi nóng nỏng. Ngoài vòng một "phồn thực", người ta nhận ra nữ diễn viên có nhiều khác lạ trong ngoại hình.

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