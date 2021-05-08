Vòng 1 'mỏng tang', 'có cũng như không' nhưng cặp bông hồng lai tuyệt sắc xứ chùa vàng vẫn khiến cánh mài râu 'nóng nực' với điểm này đây

Cặp song sinh sáng giá trong showbiz Thái Lan - Nicole Kittiwat và Camilla Kittiwat "gây bão" xứ chùa vàng vì sự xinh đẹp, cao sang và quyền thế. Đồng thời, họ cũng gây chú ý bởi có xuất thân là các thiên kim tiểu thư của cựu người mẫu đình đám Rungnapha Kittiwat, một trong những bà hoàng của ngành thời trang Thái Lan.

Sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng, hai cô nàng đã sống trong nhung lụa từ khi còn nhỏ. Trang cá nhân của cả hai thường xuyên chia sẻ loạt hình ảnh về những chuyến đi du lịch khắp nơi, nghỉ dưỡng ở các resort hạng sang, xài đồ hiệu đắt tiền…