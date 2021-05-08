Vòng 1 'mỏng tang', 'có cũng như không' nhưng cặp bông hồng lai tuyệt sắc xứ chùa vàng vẫn khiến cánh mài râu 'nóng nực' với điểm này đây

Nhịp sống trẻ 08/05/2021 13:59

Cặp song sinh Nicole và Camilla đều là những mỹ nhân đang nổi đình, nổi đám tại xứ chùa vàng. Họ đều sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, lôi cuốn, gu thời trang sành điệu và gia thế "không phải dạng vừa đâu".

Cặp song sinh sáng giá trong showbiz Thái Lan - Nicole Kittiwat và Camilla Kittiwat "gây bão" xứ chùa vàng vì sự xinh đẹp, cao sang và quyền thế. Đồng thời, họ cũng gây chú ý bởi có xuất thân là các thiên kim tiểu thư của cựu người mẫu đình đám Rungnapha Kittiwat, một trong những bà hoàng của ngành thời trang Thái Lan.

Sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng, hai cô nàng đã sống trong nhung lụa từ khi còn nhỏ. Trang cá nhân của cả hai thường xuyên chia sẻ loạt hình ảnh về những chuyến đi du lịch khắp nơi, nghỉ dưỡng ở các resort hạng sang, xài đồ hiệu đắt tiền…

Vòng 1 'mỏng tang', 'có cũng như không' nhưng cặp bông hồng lai tuyệt sắc xứ chùa vàng vẫn khiến cánh mài râu 'nóng nực' với điểm này đây - Ảnh 1
Nhan sắc gây 'lú', không rõ ai làm chị, ai làm em của 2 cô nàng - Ảnh: IGNV
 
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 Cặp chị em song sinh được chú ý và quan tâm bởi sự xinh đẹp, cao sang và quyền thế - Ảnh IGNV
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Hai cô nàng được thừa hưởng dòng máu lai nên nhan sắc và khí chất đặc biệt hơn người - Ảnh IGNV
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Người hâm mộ thi thoảng cũng không thể phân biệt được cặp đôi giống như y như 'hai giọt nước' - Ảnh IGNV
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Từ gu thời trang đến cách trang điểm, họ đều giống nhau nên rất khó phân biệt - Ảnh IGNV
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Hai chị em ngoài việc sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp giống nhau như tượng tạc thì họ còn có gu ăn mặc cực sành điệu - Ảnh FBNV

Hai mỹ nhân song sinh đều theo đuổi phong cách nữ tính, xen lẫn quý phái và quyến rũ. Vậy nên, mọi người thường gặp khó khăn trong việc phân biệt một trong hai người, ai là chị, ai là em.

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Camilla Kittivat cực sang chảnh trên du thuyền - Ảnh FBNV
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Nicole Kittivat cũng xinh đẹp và 'nóng bỏng' không thua kém gì người em của mình - Ảnh FBNV
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Ngay cả gu thời trang, họ cũng sắc sảo và quyến rũ như nhau - Ảnh FBNV
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Nicole Kittivat 'thả dáng' siêu cuốn hút bên những món đồ đắt tiền - Ảnh FBNV

Vốn là cặp đôi được săn đuổi nhờ gu thời trang hiện đại và luôn bắt kịp mọi xu hướng, "cặp đôi tài sắc vẹn toàn" này đều là những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong cộng đồng giới trẻ Thái Lan.

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