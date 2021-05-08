Vòng 1 'mỏng tang', 'có cũng như không' nhưng cặp bông hồng lai tuyệt sắc xứ chùa vàng vẫn khiến cánh mài râu 'nóng nực' với điểm này đây

Cặp song sinh Nicole và Camilla đều là những mỹ nhân đang nổi đình, nổi đám tại xứ chùa vàng. Họ đều sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, lôi cuốn, gu thời trang sành điệu và gia thế "không phải dạng vừa đâu".
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Cặp song sinh sáng giá trong showbiz Thái Lan - Nicole Kittiwat và Camilla Kittiwat "gây bão" xứ chùa vàng vì sự xinh đẹp, cao sang và quyền thế. Đồng thời, họ cũng gây chú ý bởi có xuất thân là các thiên kim tiểu thư của cựu người mẫu đình đám Rungnapha Kittiwat, một trong những bà hoàng của ngành thời trang Thái Lan.
Hai mỹ nhân song sinh đều theo đuổi phong cách nữ tính, xen lẫn quý phái và quyến rũ. Vậy nên, mọi người thường gặp khó khăn trong việc phân biệt một trong hai người, ai là chị, ai là em.
Vốn là cặp đôi được săn đuổi nhờ gu thời trang hiện đại và luôn bắt kịp mọi xu hướng, "cặp đôi tài sắc vẹn toàn" này đều là những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong cộng đồng giới trẻ Thái Lan.