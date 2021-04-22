Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’

Sao Việt 22/04/2021 06:00

Ở độ tuổi 36, người đẹp Ngân Khánh “hack” tuổi vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp không tỳ vết và vóc dáng cân đối tới khó tin, khiến nhiều người ghen tị và mơ ước.

Người đẹp sinh năm 1985 luôn được mọi người ví von là “ma cà rồng” bởi quá trình lão hóa ngược, sở hữu một dung mạo tươi trẻ và căng tràn sức sống. Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Ngân Khánh tung loạt ảnh khoe sắc ‘không góc chết”. Cô viết caption với lời lẽ bông đùa: “Đang buồn... Vì trời nóng 39 độ mà không được... trần!”

Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’ - Ảnh 1
Cận cảnh gương mặt đẹp 'không góc chết' bất chấp tuổi tác của Ngân Khánh - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’ - Ảnh 2
Góc nghiêng cô nàng cũng 'cân' tất, khoe rõ chiếc mũi cao khiến nhiều người ngây ngất - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’ - Ảnh 3
Dù gần bước qua ngưỡng tuổi 40 nhưng người đẹp vẫn sở hữu một dung mạo xinh đẹp không tì vết và vóc dáng vô cùng cân đối - Ảnh: FBNV

Sau loạt ảnh, nhiều người trầm trồ, không ngại dành nhiều lời khen có cánh và cho rằng nhan sắc của cô dường như đã bị thời gian lãng quên như: “Chị Ngân Khánh mà đóng phim cổ trang chắc đẹp ngất ngây”, “Người đẹp xuyên thời gian”, “Cảnh đẹp quá mà chị Ngân Khánh thì đẹp hơn nhiều nhiều”, “Thích chị Ngân Khánh từ lúc chị đóng phim Tường Vy cánh mỏng. Tới bây giờ chị vẫn đẹp lung linh như ngày nào”.

Ngân Khánh nổi tiếng với loạt vai diễn trong các bộ phim “Gọi giấc mơ về”, “Tường Vy cánh mỏng”, “Nhà có năm nàng tiên”,... trên màn ảnh nhỏ.

Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’ - Ảnh 4
Dàn diễn viên 'Gọi giấc mơ về' ngày nào - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’ - Ảnh 5
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân 'Nhà có 5 nàng tiên' - Ảnh: FBNV

Dù đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng người đẹp vẫn sở hữu nhan sắc “bất biến” khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ. Sau khoảng thời gian học tập và chăm sóc gia đình, Ngân Khánh mới đây đã hoàn thành khóa học ở Singapore và trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Danh tính chồng đại gia không lãng mạn, ít khi lộ diện của diễn viên Ngân Khánh

Danh tính chồng đại gia không lãng mạn, ít khi lộ diện của diễn viên Ngân Khánh

Ngân Khánh vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc sau 6 năm kết hôn với ông xã giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Ngân Khánh Gọi giấc mơ về nữ diễn viên Ngân Khánh

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 17 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 23 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"