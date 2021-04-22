Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’

Người đẹp sinh năm 1985 luôn được mọi người ví von là “ma cà rồng” bởi quá trình lão hóa ngược, sở hữu một dung mạo tươi trẻ và căng tràn sức sống. Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Ngân Khánh tung loạt ảnh khoe sắc ‘không góc chết”. Cô viết caption với lời lẽ bông đùa: “Đang buồn... Vì trời nóng 39 độ mà không được... trần!”

Cận cảnh gương mặt đẹp 'không góc chết' bất chấp tuổi tác của Ngân Khánh - Ảnh: FBNV

Góc nghiêng cô nàng cũng 'cân' tất, khoe rõ chiếc mũi cao khiến nhiều người ngây ngất - Ảnh: FBNV

Dù gần bước qua ngưỡng tuổi 40 nhưng người đẹp vẫn sở hữu một dung mạo xinh đẹp không tì vết và vóc dáng vô cùng cân đối - Ảnh: FBNV

Sau loạt ảnh, nhiều người trầm trồ, không ngại dành nhiều lời khen có cánh và cho rằng nhan sắc của cô dường như đã bị thời gian lãng quên như: “Chị Ngân Khánh mà đóng phim cổ trang chắc đẹp ngất ngây”, “Người đẹp xuyên thời gian”, “Cảnh đẹp quá mà chị Ngân Khánh thì đẹp hơn nhiều nhiều”, “Thích chị Ngân Khánh từ lúc chị đóng phim Tường Vy cánh mỏng. Tới bây giờ chị vẫn đẹp lung linh như ngày nào”.