Ngỡ ngàng trước ‘tường thành’ nhan sắc Ngân Khánh ở tuổi 36, người hâm mộ thảng thốt ‘người đẹp xuyên thời gian’

Ở độ tuổi 36, người đẹp Ngân Khánh “hack” tuổi vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp không tỳ vết và vóc dáng cân đối tới khó tin, khiến nhiều người ghen tị và mơ ước.
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Người đẹp sinh năm 1985 luôn được mọi người ví von là “ma cà rồng” bởi quá trình lão hóa ngược, sở hữu một dung mạo tươi trẻ và căng tràn sức sống. Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Ngân Khánh tung loạt ảnh khoe sắc ‘không góc chết”. Cô viết caption với lời lẽ bông đùa: “Đang buồn... Vì trời nóng 39 độ mà không được... trần!”
Sau loạt ảnh, nhiều người trầm trồ, không ngại dành nhiều lời khen có cánh và cho rằng nhan sắc của cô dường như đã bị thời gian lãng quên như: “Chị Ngân Khánh mà đóng phim cổ trang chắc đẹp ngất ngây”, “Người đẹp xuyên thời gian”, “Cảnh đẹp quá mà chị Ngân Khánh thì đẹp hơn nhiều nhiều”, “Thích chị Ngân Khánh từ lúc chị đóng phim Tường Vy cánh mỏng. Tới bây giờ chị vẫn đẹp lung linh như ngày nào”.
Ngân Khánh nổi tiếng với loạt vai diễn trong các bộ phim “Gọi giấc mơ về”, “Tường Vy cánh mỏng”, “Nhà có năm nàng tiên”,... trên màn ảnh nhỏ.
Dù đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng người đẹp vẫn sở hữu nhan sắc “bất biến” khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ. Sau khoảng thời gian học tập và chăm sóc gia đình, Ngân Khánh mới đây đã hoàn thành khóa học ở Singapore và trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật.