Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x

Nhịp sống trẻ 21/04/2021 06:34

Sở hữu gương mặt đẹp với đường nét hài hòa cùng thân hình 3 vòng chuẩn chỉnh, Hà Vy được nhiều người khen ngợi mỗi khi đăng ảnh trên trang cá nhân.

Nguyễn Hà Vy là người đẹp sinh năm 2000 nhận được nhiều cảm tình của cư dân mạng. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh xắn với nụ cười tươi như hoa đậm chất Á Đông. Hà Vy nhận được nhiều lời khen của bạn bè và người thân mỗi khi đăng tải những bức ảnh selfie trên mạng xã hội.

Cùng với nhan sắc hơn người, gu thời trang của Hà Vy cũng gây được ấn tượng, cô nàng thường xuyên mặc những item "mát mẻ" tôn được hình thể vàng cùng vòng 1 tròn trịa.

Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x - Ảnh 1
 Cô nàng thường xuyên mặc những item "mát mẻ" tôn được hình thể vàng cùng vòng 1 tròn trịa - Ảnh: FBNV
Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x - Ảnh 2
Số đo hình thể của Hà Vy cũng là yếu tố tạo nên sức hút cho cô nàng - Ảnh: FBNV
Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x - Ảnh 3
 Nhiều cư dân mạng cho rằng vòng 1 của cô nàng có phần "phổng phao" hơn những bạn bè cùng tuổi - Ảnh: FBNV

Số đo hình thể của Hà Vy cũng là yếu tố tạo nên sức hút cho cô. Người đẹp gốc Nam Định có chiều cao 1,74m cùng số đo 3 vòng "chuẩn" 90 - 63 - 95cm đã khiến nhiều người xuýt xoa, ganh tị. Nhiều cư dân mạng cho rằng vòng 1 của cô nàng có phần "phổng phao" hơn những bạn bè cùng tuổi.

Nói về đam mê của mình cô nàng chia sẻ, cô yêu thích thời trang và nghệ thuật, ngay sau khi kết thúc những năm tháng trung học, Hà Vy đã chọn cho mình con đường kinh doanh thời trang: "Năm 2020, tôi chọn Hà Nội là nơi đặt dấu ấn riêng về phong cách của mình qua một cửa hàng thời trang. Tôi nỗ lực không ngừng nghỉ để sau đó có thể mở thêm cửa hàng thứ hai. Tôi yêu thời trang và nghệ thuật. Bởi vì với tôi, thời trang và nghệ thuật không bao giờ bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì".

Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x - Ảnh 4
Hà Vy đã tự mở cửa hàng kinh doanh thời trang khi chỉ mới 20 tuổi - Ảnh: FBNV
Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x - Ảnh 5
Số đo 3 vòng 'chuẩn' 90 - 63 - 95cm của Hà Vy đã khiến nhiều người xuýt xoa, ganh tị - Ảnh: FBNV
Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x - Ảnh 6
Hình thể của Hà Vy 'dư chuẩn' để thi hoa hậu - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình Hà Vy thông báo cô nàng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021. Những bức ảnh đầu tiên trong cuộc thi ảnh online của cô nàng nhanh chóng nhận được like, share của cư dân mạng.

Nhiều người đánh giá Hà Vy sẽ là một thí sinh "đáng gờm" khi đạt được gần như đầy đủ tiêu chuẩn của một Hoa hậu, khuôn mặt xinh đẹp cùng hình thể cân đối mà ít thí sinh có được.

Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x - Ảnh 7
Hình ảnh Hà Vy tham gia cuộc thi ảnh online của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Hà Vy cũng được đánh giá là thí sinh can đảm nhất khi dám mạnh dạn theo đuổi con đường riêng, cô nàng bộc bạch trong cuộc thi ảnh online: "Sau khi tốt nghiệp Trung học, tôi không chọn vào một trường Đại học nào giống như các bạn thiếu niên mơ ước thời đó. Tôi quyết định cho mình thời gian 1 năm để chắc chắn với lựa chọn của mình và tôi đã chọn Hà Nội để phát triển sự nghiệp".

Vòng 1 cup G ‘rung lắc’ dữ dội, muốn nhảy bổ ra ngoài khi hot girl tập chống đẩy nhưng nói không với ‘đồ bảo hộ’

Vòng 1 cup G ‘rung lắc’ dữ dội, muốn nhảy bổ ra ngoài khi hot girl tập chống đẩy nhưng nói không với ‘đồ bảo hộ’

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip chống đẩy của cô nàng hot girl Mai Hino, điều khiến cư dân mạng xôn xao chính là sự nhập tâm tập luyện cô nàng, khiến đôi "gò bồng đảo" rung lắc tột độ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhan sắc thí sinh hoa hậu thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 hotgirl 2000

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 8 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 14 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 57 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ