Người đẹp Gen Z khéo léo khoe vòng 1 'căng mọng', khiến bao đàn chị ganh tị vì 'hình thể vàng' của thế hệ 10x

Sở hữu gương mặt đẹp với đường nét hài hòa cùng thân hình 3 vòng chuẩn chỉnh, Hà Vy được nhiều người khen ngợi mỗi khi đăng ảnh trên trang cá nhân.

Nguyễn Hà Vy là người đẹp sinh năm 2000 nhận được nhiều cảm tình của cư dân mạng. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh xắn với nụ cười tươi như hoa đậm chất Á Đông. Hà Vy nhận được nhiều lời khen của bạn bè và người thân mỗi khi đăng tải những bức ảnh selfie trên mạng xã hội. Cùng với nhan sắc hơn người, gu thời trang của Hà Vy cũng gây được ấn tượng, cô nàng thường xuyên mặc những item "mát mẻ" tôn được hình thể vàng cùng vòng 1 tròn trịa.

Cô nàng thường xuyên mặc những item "mát mẻ" tôn được hình thể vàng cùng vòng 1 tròn trịa - Ảnh: FBNV Số đo hình thể của Hà Vy cũng là yếu tố tạo nên sức hút cho cô nàng - Ảnh: FBNV Nhiều cư dân mạng cho rằng vòng 1 của cô nàng có phần "phổng phao" hơn những bạn bè cùng tuổi - Ảnh: FBNV Số đo hình thể của Hà Vy cũng là yếu tố tạo nên sức hút cho cô. Người đẹp gốc Nam Định có chiều cao 1,74m cùng số đo 3 vòng "chuẩn" 90 - 63 - 95cm đã khiến nhiều người xuýt xoa, ganh tị. Nhiều cư dân mạng cho rằng vòng 1 của cô nàng có phần "phổng phao" hơn những bạn bè cùng tuổi. Nói về đam mê của mình cô nàng chia sẻ, cô yêu thích thời trang và nghệ thuật, ngay sau khi kết thúc những năm tháng trung học, Hà Vy đã chọn cho mình con đường kinh doanh thời trang: "Năm 2020, tôi chọn Hà Nội là nơi đặt dấu ấn riêng về phong cách của mình qua một cửa hàng thời trang. Tôi nỗ lực không ngừng nghỉ để sau đó có thể mở thêm cửa hàng thứ hai. Tôi yêu thời trang và nghệ thuật. Bởi vì với tôi, thời trang và nghệ thuật không bao giờ bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì".

Hà Vy đã tự mở cửa hàng kinh doanh thời trang khi chỉ mới 20 tuổi - Ảnh: FBNV Số đo 3 vòng 'chuẩn' 90 - 63 - 95cm của Hà Vy đã khiến nhiều người xuýt xoa, ganh tị - Ảnh: FBNV Hình thể của Hà Vy 'dư chuẩn' để thi hoa hậu - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình Hà Vy thông báo cô nàng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021. Những bức ảnh đầu tiên trong cuộc thi ảnh online của cô nàng nhanh chóng nhận được like, share của cư dân mạng. Nhiều người đánh giá Hà Vy sẽ là một thí sinh "đáng gờm" khi đạt được gần như đầy đủ tiêu chuẩn của một Hoa hậu, khuôn mặt xinh đẹp cùng hình thể cân đối mà ít thí sinh có được. Hình ảnh Hà Vy tham gia cuộc thi ảnh online của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Hà Vy cũng được đánh giá là thí sinh can đảm nhất khi dám mạnh dạn theo đuổi con đường riêng, cô nàng bộc bạch trong cuộc thi ảnh online: "Sau khi tốt nghiệp Trung học, tôi không chọn vào một trường Đại học nào giống như các bạn thiếu niên mơ ước thời đó. Tôi quyết định cho mình thời gian 1 năm để chắc chắn với lựa chọn của mình và tôi đã chọn Hà Nội để phát triển sự nghiệp".

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