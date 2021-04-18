Cô giáo dạy nấu ăn, đồ ăn chưa chín 'học viên' đã 'ngượng chín mặt' vì vòng 1 'bỏng mắt'

Gần đây, cư dân mạng đang dậy sóng vì đoạn clip dạy nấu ăn cực nhức mắt của một "cô giáo". Bởi vì, clip hướng dẫn nấu ăn chỉ là phụ, còn màn "khoe body" của cô giáo với bàn dân thiên hạ mới là chính.

Thời buổi hiện đại, việc ngày càng có nhiều người theo đuổi phong cách ăn mặc sexy táo bạo, khoe da thịt vốn không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm lại rất mong manh. Gần đây, cư dân mạng được dịp "rửa mắt" với loạt clip dạy nấu ăn của cô giáo P.K. Những clip hướng dẫn bình thường, không đầu tư đạo cụ nhưng lại thu hút view khủng nhờ vào chi tiết khoe vòng 1 của cô nàng. Hình ảnh ghi lại trong đoạn clip, nữ chính với gương mặt xinh xắn mặc một chiếc áo cộc tay, thân áo chỉ ngắn đến đúng vòng 1, thậm chí còn chẳng có nổi một chiếc nút gài, để lộ đôi gò bồng đảo cúp DD cực hớ hênh.

Những clip hướng dẫn bình thường, không đầu tư đạo cụ nhưng lại thu hút view khủng nhờ vào chi tiết khoe vòng 1 của cô nàng - Ảnh Internet Không ít lần cộng đồng mạng đã phải vội che mắt vì lộ rành rành phần nhũ hoa kém duyên - Ảnh Internet Trong quá trình nấu nướng, từng chuyển động của cô đều được camera bắt trọn, không ít lần cộng đồng mạng đã phải vội che mắt vì lộ rành rành phần nhũ hoa kém duyên. Danh tính cô gái nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục. Được biết, nữ chính vốn là một hot girl mạng sở hữu hàng nghìn lượt followers. Tuy nhiên, thay vì chỉ chăm chăm chụp hình "khoe thân" thì nay V.H.N.P (biệt danh P.K.) đột nhiên dấn thân vào lĩnh vực food vlogger, lập hẳn một kênh chuyên về ẩm thực khiến dân tình "bội thực".

Năm 2019, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh và clip P.K ăn mặc hớ hênh chụp hình bên xế hộp - Ảnh Internet Không ít lần P.K. khoe thân trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh Internet

Cô gái này có rất nhiều clip hớ hênh trên Youtube - Ảnh Internet Những clip nấu ăn của P.K. thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận - Ảnh: Internet "cô giáo" này dùng phương cách quá... nhạy cảm, khoe thân một cách lộ liễu - Ảnh: Internet Quá khứ P.K. cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng đào lên. Cụ thể vào năm 2019, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh và clip P.K ăn mặc hớ hênh chụp hình bên xế hộp. Ngay khi xuất hiện, những hình ảnh này đã lập tức nhận đủ gạch đá và loạt chỉ trích. Mặc dù thời đại phát triển, xu hướng khoe thân, hở bạo của các hotgirl không còn lạ lẫm. Nhưng với trường hợp của P.K. đã khiến cư dân mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán bởi "cô giáo" này dùng phương cách quá... nhạy cảm, khoe thân một cách sỗ sàng, lộ liễu.

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