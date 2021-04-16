Sau thời gian làm mưa làm gió khắp Nhật Bản, ‘thánh nữ’ Maria Ozawa khiến cộng đồng sốc vì cuộc sống mới

Nhịp sống trẻ 16/04/2021 07:19

Nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, Maria Ozawa được xem như biểu tượng của dòng phim đình đám tại xứ sở Mặt trời mọc. Đã 6 năm kể từ ngày cô tuyên bố giải nghệ và rời Nhật bản đến Philippines làm lại cuộc đời. Rất nhiều người tò mò sau ngần ấy năm, cuộc sống của cô giờ ra sao?

Maria sinh năm 1986 ở Hokkaido, Nhật Bản, có mẹ là người Nhật, bố là người Canada. Đó là lý do cô sở hữu nét đẹp lai Tây đầy cuốn hút. Maria Ozawa có thể đọc thông viết thạo cả hai thứ tiếng, thành tích học tập ưu tú. Thế nhưng, năm 19 tuổi cô bất ngờ bỏ ngang việc học để theo đuổi con đường trở thành nữ diễn viên phim “nóng”. Ngay khi biết chuyện, bố mẹ cô đã vô cùng giận giữ, thậm chí tát con gái và tuyên bố từ mặt nếu Maria Ozawa không dừng lại. Dù vậy, Maria vẫn kiên quyết đi theo con đường đã chọn.

Sau thời gian làm mưa làm gió khắp Nhật Bản, ‘thánh nữ’ Maria Ozawa khiến cộng đồng sốc vì cuộc sống mới - Ảnh 1

Maria Ozawa mang nét đẹp nổi bật -  Ảnh: Internet

Cô nhanh chóng nổi tiếng trong ngành, thu nhập cao từ đóng phim khiến cô nàng không thể nào dứt bỏ nghề này. Cuối cùng “thánh nữ” phải trả giá bằng vô số lời miệt thị, bị gia đình cắt đứt quan hệ và xã hội khinh rẻ.

Sau 10 năm thăng trầm, Maria Ozawa quyết định giải nghệ, từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời, sống như bao người bình thường khác. May mắn cho cô khi người dân Philippines không khắt khe như ở Nhật Bản. Tại đây cô mở nhà hàng, khách sạn, bắt đầu kinh doanh. Thu nhập hiện tại của Maria Ozawa là 200 nghìn yên (hơn 42 triệu đồng) cho mỗi tháng, chưa bằng 1/10 so với ngày còn đóng phim (hơn 1,26 tỷ đồng). Thế nhưng Maria Ozawa vẫn thấy rất vui vẻ, hài lòng với những gì mình đang có.

Maria Ozawa

Cô nàng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau - Ảnh: Internet

Ánh hào quang ngày đó giúp cô xuất hiện ở đâu đều như ngôi sao, việc kinh doanh cũng khá tốt, một số nhãn hàng đồng hồ, mỹ phẩm, đồ ăn nhanh còn mời đóng quảng cáo. Thời gian qua, Maria Ozawa bắt đầu lấn sân sang cả YouTube. Cô mở kênh riêng, thu về hơn 150 nghìn lượt theo dõi. Kênh này chuyên làm vlog dạy nấu ăn, du lịch, học tiếng Nhật…

Trong công việc cuộc sống suôn sẻ là thế, chuyện tình của Maria cùng bạn trai Jose Sarasola – diễn viên kiêm đầu bếp, doanh nhân – cũng viên mãn không kém.

Maria Ozawa

Không khó để bắt gặp hình ảnh cặp đôi bên nhau - Ảnh: Internet

Maria Ozawa

...đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

Maria Ozawa

...cùng nhau tận hưởng hạnh phúc lứa đôi - Ảnh: Internet

Maria Ozawa

Gia đình 2 bên hiện đều ủng hộ cặp đôi - Ảnh: Internet

Dù biết quá khứ của bạn gái và bị vô số lời mỉa mai nhưng Jose Sarasola không nề hà, vẫn yêu thương cô, thường xuyên đăng ảnh lãng mạn của cả 2 lên mạng xã hội. Được sự ủng hộ của 2 bên gia đình, cả 2 đã tính đến việc kết hôn và sinh con trong tương lai gần. 

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Từ khóa:   diễn viên Nhật Bản Maria Ozawa mỹ nhân Nhật Bản

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