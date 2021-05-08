Màn 'thua đâu cởi đó' hot nhất cộng đồng yêu 'Ma sói', dân mạng được phen 'thấp thỏm' khi khách mời hào hứng 'trút hết', quả đấu cuối cùng lại càng gây bùng nổ

Vốn đã lôi cuốn với những tình tiết bất ngờ trong cuộc chơi, trò Ma sói nay lại càng thêm nóng hơn bao giờ hết với sự tham gia và những đề xuất "mới lạ" từ các hot streamer.

Mới đây, mỹ nhân streamer xứ Hàn đã khiến cộng đồng không thể phấn khích hơn với trò chơi Ma sói cùng các streamer khác trên sóng của mình. Không chỉ thu hút với sự quy tụ của nhiều streamer nóng bỏng, xinh đẹp, trò Ma sói do chính những người trong cuộc khởi xướng còn có tình tiết vô cùng bất ngờ về hình phạt của trò chơi. Cụ thể, theo "luật rừng" trên sóng livestream, người thua cuộc sẽ phải lột bỏ quần áo của mình, chỉ được phép để lại nội y bên trong. Hình phạt này khiến một số cư dân mạng "hừng hực" nhưng cũng khiến số khác chỉ trích vì hành vi mang tính phản cảm.

Các hot streamer 'tề tựu' trong cuộc thi Ma sói 'thế hệ mới' Ngoài việc "trút" hết trang phục trên người, các mỹ nhân làng streamer cũng đồng thời bị Misa - nữ streamer"chủ nhà" của trò Ma sói "hót hòn họt" này yêu cầu tham gia một số thử thách khác cũng không kém phần nhạy cảm.

Những màn 'trút hết' gây sốt mạng xã hội Nữ streamer không ngần ngại lột đồ trên sóng khoe body phồn thực Và vòng 1 ngoại cỡ khiến người bên cạnh 'phát hờn' Trên sóng trực tiếp, có 2 cô gái gợi cảm được yêu cầu giữ quả chuối khi di chuyển bằng chính đôi gò bồng đảo của mình. Chưa dừng lại ở đó, người chơi cũng được yêu cầu thực hiện một số thách thức oái oăm khác, khiêu khích người xem lại có phần phản cảm. Một yêu cầu khác có phần nhạy cảm của cuộc chơi Theo dõi tiếp video, cộng đồng lại được phen "phát hỏa: khi các cô nàng khách mời nóng bỏng còn lột hẳn nội y và chỉ để lại những miếng dán ngực. Mỹ nhân streamer Misa trong các khoảnh khắc trước đó Nhiều bình luận cho hay, không biết cô nàng streamer Misa có đang chuyển nghề sang việc livestream cảnh 18+ hay không. Một số cư dân mạng yêu cầu Misa thực hiện thêm các video với nội dung tương tự. Số khác lắc đầu ngao ngán, cho rằng các hành vi đùa vui trên sóng trực tiếp quá phản cảm. Dù vậy, video này vẫn nhận về hơn 3 triệu lượt xem ngay sau khi "ra mắt".

Cosplay nhân vật 'mèo méo meo', hot girl ngực khủng trở lại đường đua 'phồn thực' với body gây choáng Dù đã làm mẹ 2 con, Elly Trần vẫn theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Cô thường có những màn khoe dáng "bỏng mắt" trên mạng xã hội. Mới đây, hot girl ngực khủng tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên với bộ ảnh cosplay nhân vật nữ chính trong Darling in the Franxx.

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