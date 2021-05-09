Vác bụng bầu đi học đến sát ngày đẻ, 3 Hoa khôi sinh viên ‘gây mê’ người nhìn bởi nhan sắc quyến rũ, học hành lại giỏi giang

Tuy nhiên, những hoa khôi sinh viên này vừa có thể bế bụng bầu tới trường, vừa có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập ở giảng đường của mình.

Đối với nhiều người, thời sinh viên đại học là quãng thời gian tươi đẹp nhất vì vô vàn lý do. Bởi chúng ta vẫn chưa vướng bận chuyện gia đình nên có thể tự do vùng vẫy trong khoảng trời riêng, dành thời gian yêu đương và ở bên cạnh bạn bè mà chẳng phải lo lắng gì.

Người đẹp "Bánh đúc có xương" sinh năm 1997 nhưng cô nàng đã sở hữu gia tài với hàng loạt các vai diễn trong phim truyền hình như Chàng trai đa cảm, Nhà có nhiều cửa sổ, Lập trình trái tim, Bánh đúc có xương…

Về thành tích học tập, Hà Anh sở hữu tấm bằng tốt nghiệp lớp chuyên Văn trường THPT Hà Nội – Amsterdam, và sau đó bất ngờ trúng tuyển và hiện đang theo học Khoa Luật chất lượng cao - ĐH Luật Hà Nội. Ngoài ra, cô nàng còn đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi “Nét đẹp Tràng An 2013” và “Duyên dáng Hà thành 2013”.

Người đẹp vừa 'vác' bụng bầu đến trường vừa cố gắng hoàn thành việc học đang dở dang - Ảnh FBNV

Cô nàng vẫn luôn vui vẻ và tự tin bế bụng bầu lên giảng đường - Ảnh FBNV

Tin vui bất ngờ đến khi Hà Anh đang theo học khoa Luật tại Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng từng khẳng định việc kết hôn và mang bầu đều nằm trong kế hoạch của cô. Là sinh viên mang bầu, cô thường xuyên được các thầy cô và bạn bè hỏi thăm và dặn dò giữ gìn sức khỏe mỗi khi gặp mặt. Hiện tại, cô nàng đã làm mẹ nhưng vẫn sở hữu vóc dáng xinh đẹp, quyến rũ chẳng thay đổi gì so với hồi con gái.

Mẹ một con trông mòn con mắt - Ảnh FBNV

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nữ diễn viên - Ảnh FBNV

"Hoa hậu khả ái" Trần Tố Như

Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng với danh hiệu "Gương mặt khả ái", Trần Tố Như được nhiều người biết đến và quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, cô nàng cũng là một trong những người đẹp quyết định lập gia đình sớm trong khi đang dở dang việc học hành.

Tuy mang thai, ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe, nhưng người đẹp 9X vẫn hoàn thành việc học và tốt nghiệp loại Giỏi khoa Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nàng hoa hậu từng bất ngờ chia sẻ rằng mình đi học nhưng ít ai biết đang mang thai - Ảnh FBNV

Trên trang cá nhân, cô nàng thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, khoe ảnh "tái xuất" sau sinh khiến người người ngưỡng mộ bởi vóc dáng vẫn thon gọn như ngày nào.

Vốn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cô nàng vẫn 'hút hồn' người nhìn bởi thân hình chuẩn chỉnh sau sinh - Ảnh FBNV

Cô nàng đúng chuẩn là 'gái một con trong mòn con mắt' - Ảnh FBNV

Hiện cô nàng đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình - Ảnh FBNV

Hiện tại, "hot mom" cảm thấy cuộc sống hôn nhân luôn mang màu hồng như thuở mới yêu vì được ông xã cưng chiều.

Diễn viên Ngọc Anh Berry

Ngọc Anh Berry tên thật là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1995. Cô hiện đã tốt nghiệp trường Đại học Sân Khấu & Điện Ảnh sau khoảng thời gian vừa mang bầu vừa đến trường. Cô nàng là gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ sau khi tham gia một số bộ phim như Quỳnh búp bê, Lửa ấm, Hướng dương ngược nắng...

Ngoài ra, cô còn là một người mẫu ảnh khá quen thuộc của những tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Chính phong cách thời trang cá tính giúp Ngọc Anh là cái tên được nhiều nhiếp ảnh gia nhiệt tình săn đón.

Người đẹp tự tin khoe dáng với chiếc bụng bầu căng tròn của mình trong bộ bikini - Ảnh FBNV

Người đẹp chào đón cô con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh vào đầu năm 2016. Cô bé thừa hưởng nhiều nét xinh xắn, dễ thương từ bố mẹ.

Thân hình đáng mơ ước của bất cứ bà mẹ bỉm sữa nào - Ảnh FBNV

Ngọc Anh trở lại mạng xã hội với hình ảnh xinh đẹp và tươi trẻ - Ảnh FBNV

Gia đình thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi bên nhau - Ảnh FBNV

Trái với những gì người ta tưởng tượng về một bà mẹ bỉm sữa, Ngọc Anh luôn đốt mắt người nhìn với vẻ ngoài thon gọn và tươi trẻ. Hiện tại, bà mẹ một con thường thường xuyên đăng tải những bức ảnh về tổ ấm nhỏ của mình.