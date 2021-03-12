'Hoa khôi nhí Tây Đô' lên tiếng về việc mua nhà cho mẹ ở tuổi 13 sau 6 năm ở trọ

Bảo Ngọc là ngôi sao nhí được khán giả gọi với cái tên "Hoa khôi nhí Tây Đô", cô cũng từng thủ vai cô bé đanh đá Hae Ri trong Gia đình là Số 1 phiên bản Việt Nam. Mới đây, nhiều diễn đàn đã đồng loạt đưa tin việc bé Bảo Ngọc mua nhà mới cho mẹ sau 6 năm ở trọ, khiến cư dân mạng xôn xao. Gia đình của bé Bảo Ngọc đã chính thức lên tiếng về sự việc này.

Nguồn gốc của thông tin khiến cư dân mạng xôn xao này đến từ bài viết trên trang cá nhân hôm 9/3 của Bảo Ngọc với nội dung: “Góc học tập mới của con đó cả nhà ơi. Lúc trước hai mẹ con còn nhiều khó khăn lắm, ở trong phòng trọ nhỏ nhưng con lúc nào cũng siêng năng học tập và đạt học sinh giỏi suốt 6 năm liền. Giờ hai mẹ con ở chung cư rộng rãi hơn và mẹ đã dành không gian tốt nhất làm góc học tập cho con thì con lại càng say mê học nhiều hơn nữa”. Bài đăng này ngay sau đó đã bị cộng đồng mạng thổi phồng thành câu chuyện "Sau 6 năm ở trọ, Bảo Ngọc mua nhà mới cho mẹ ở tuổi 13".

Chia sẻ trên facebook cá nhân của Bảo Ngọc bị thổi phồng thành việc mua nhà cho mẹ ở tuổi 13 - Ảnh: FB Theo nguồn tin từ Thanh Niên, khi lên hệ với phía Bảo Ngọc, mẹ bé đã chính thức phủ nhận thông tin này. Cô chia sẻ: “Không ai phỏng vấn tôi điều đó, giờ tôi không biết tìm ai để nói luôn. Thông tin này không phải". Mẹ Bảo Ngọc chia sẻ thêm, hiện nay, cộng đồng mạng đang nói "hơi quá" với sự thật, mà chính cô cũng không thể đính chính được. Cô hy vọng mọi người chỉ nói những điều tốt đẹp, không nên bịa đặt việc hai mẹ con có cuộc sống sang chảnh vì sự thật không phải thế.

Bảo Ngọc năm nay đã 13 tuổi, cao 1,6m - Ảnh: FB Bên cạnh những chia sẻ đó, mẹ của Bảo Ngọc cũng cho biết ở thời điểm hiện tại, cô muốn con gái tập trung vào việc học tập. Chỉ những lúc rảnh, “hoa hậu nhí Tây Đô” mới tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Cô chia sẻ thêm: “Từ hồi trước đến giờ tôi với bé không chia sẻ chuyện riêng tư gì với báo chí cả, vì hiện tại Bảo Ngọc không có gì để chia sẻ." Nhan sắc xinh đẹp của Bảo Ngọc được nhiều người dự đoán là 'hoa hậu tương lai' - Ảnh:FB Hiện Bảo Ngọc đang tập trung vào việc học và những lúc rảnh em mới tham gia nghệ thuật - Ảnh: FB Được biết, Bảo Ngọc hiện đang theo học tại một trường quốc tế tại quận 7, TP.HCM và được tài trợ học bổng toàn phần đến hết lớp 12. Thời gian rảnh rỗi, bé rất chăm tập luyện thể thao, bơi lội và bồi dưỡng các kỹ năng ca hát, diễn xuất. Đôi nét về "Hoa hậu nhí" Bảo Ngọc Bảo Ngọc sinh năm 2008, cô bé khiến cư dân mạng yêu mến vì có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Bên cạnh đó, cô bé còn gây sốt với vai diễn "cô bé đanh đá" Hae Ri - Lam Chi trong Gia đình là số 1 phiên bản Việt Nam. Thậm chí, đã có không ít khán giả gọi em với danh xưng “Hoa hậu tương lai” hay “Hoa khôi nhí Tây Đô”. Sớm tỏ ra có năng khiếu về nghệ thuật nên Bảo Ngọc được gia đình tạo điều kiện tham gia các sân chơi Đồ rê mí 2014, Gương mặt thân quen nhí 2015, Siêu mẫu nhí tạp chí Mẹ & Con 2015,… và tất cả đều để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Bảo Ngọc nhanh chóng trở thành cái tên sao nhí nổi tiếng được ưu ái mời góp mặt nhiều chương trình, đóng quảng cáo, làm mẫu nhí.

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