Chia sẻ mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc về đoạn clip nhạy cảm: 'Tôi nghĩ rằng có người đang muốn hại mình'

Chịu oan ức từ sự việc clip nhạy cảm bỗng từ “trên trời rơi xuống” và bị cộng đồng mạnh réo tên mình, mới đây Lan Ngọc đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo giới về vụ việc này.
- Mẹ bị chỉ trích ‘không có tâm’ nên con gái không rành tiếng Việt, Hari Won đáp trả cực gắt: ‘Đừng đụng tới mẹ tôi’
- Bố mẹ bỉm sữa hẹn hò thế nào? Nhìn khoảnh khắc dở khóc dở cười của Đông Nhi - Ông Cao Thắng sẽ hiểu!
Chia sẻ về "lùm xùm" clip nhạy cảm những ngày qua, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cùng giới truyền thông: “Ngay khi gặp vấn đề, tôi không hiểu tại sao lại là tôi. Sau đó, tôi tìm cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất. Điều đó tôi không làm nên rất đơn giản để giải quyết".
Mặc dù diễn viên sinh năm 1990 đã lên tiếng phủ nhận, nhưng vẫn có 2 luồng ý kiến trái chiều, một số bày tỏ sự hài lòng về "động thái" của thần tượng. Họ cho biết vẫn sẽ yêu quý cô và những sản phẩm điện ảnh của cô như trước đây. Trong khi đó, vẫn còn có một số bình luận bày tỏ những ý kiến khác. Riêng Lan Ngọc, cô vẫn có thái độ tích cực, không quan tâm đến những phản ứng trái chiều của dư luận. Đồng thời cô cũng khẳng định rõ sự việc lần này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của cô.
Bên cạnh đó, cô cũng cho biết rằng bản thân cô cũng đã tìm được bằng chứng là đoạn clip gốc. Đoạn clip này đã xuất hiện cách đây 2 tháng, nhưng vì cô không muốn gây hại cho người xuất hiện trong clip nên không công bố.
Điều mà nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" băn khoăn là cô chưa thể tìm ra kẻ phát tán clip này: “Nếu tìm được người phát tán thì tôi cũng đã xử lý triệt để". Đáng chú ý hơn, diễn viên sinh năm 1990 cũng chia sẻ thêm: “Tôi chỉ nghĩ rằng có người đang muốn hại mình. Thì thôi, tôi cũng đã chứng minh được điều mình nói và minh oan cho mình. Đó là điều tôi mong muốn mọi người tiếp nhận".
Trước đó, trưa ngày 2/3/2021, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip nhạy cảm, nổi bật là hình ảnh một cô gái được cho là giống với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Thông tin này đã khiến Lan Ngọc trở thành cái tên được khắp các diễn đàn réo tên, đa số bày tỏ sự bất ngờ và vô cùng thất vọng. Bên cạnh những lời bình tiêu cực, cũng có những ý kiến nhằm bênh vực diễn viên trẻ. Họ cho rằng cô gái trong đoạn clip có gương mặt chỉ hơi giống với Lan Ngọc thôi, còn về ngoại hình và vóc dáng của cô gái đó cũng nhỏ hơn Lan Ngọc. Sau khi biết sự việc, nữ diễn viên đã lập tức đăng bài trên Fanpage cá nhân để đính chính rằng cô gái trong đoạn clip trên không phải là cô.
Phản ứng này của Lan Ngọc nhận được cơn mưa lời bình tích cực và an ủi cô. Trong số đó cũng có một số ý kiến cho rằng đây chính là một kịch bản nhằm PR cho một sự kiện nào đó do công ty chủ quản của Lan Ngọc dựng lên. Sau một ngày xảy ra sự việc, quản lý và công ty chủ quản của Ninh Dương Lan Ngọc đã chính thức lên tiếng bảo vệ hình ảnh của nữ diễn viên. Đồng thời, quản lý của Lan Ngọc cũng khẳng định chắc chắn rằng không hề có chiêu trò PR nào trong chuyện này.
Được biết, sau một tuần xảy ra sự việc trên, nữ diễn viên "Cua lại vợ bầu" cũng đã sớm lấy lại tinh thần để quay trở lại công việc. Về cá nhân, diễn viên cho biết, cô không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cô lo sợ sự việc không hay này ảnh hưởng đến các cháu của cô. Cô cũng bày tỏ mong muốn mọi người vững niềm tin và tiếp tục đồng hành cùng cô trong thời gian tới.
Với một nghệ sĩ, chuyện giữ gìn hình ảnh rất quan trọng trong sự nghiệp, không ai mong muốn bản thân dính phải những tin đồn thất thiệt, đặc biệt là các tin đồn nhạy cảm. Hy vọng, mọi sóng gió sẽ sớm kết thúc để khán giả lại được nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc trở lại trong những dự án sắp tới.
Cụ thể bài đăng phản pháo lại tin đồng PR bẩn của quản lý và công ty chủ quản của Lan Ngọc:
“Để tránh những tranh cãi và rắc rối trong câu chữ. Chúng tôi xin update: Chúng tôi sẽ đính chính trong phạm vi cho phép (chứng minh ở khía cạnh Talent). Những thông tin về cá nhân - phía Lan Ngọc không cung cấp.
————————
Chào mọi người,
Đại diện cho công ty Light On - nơi trực tiếp quản lý nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Chúng tôi có những chia sẻ tiếp theo về loạt thông tin tiêu cực ngày hôm qua.
- Hiện tại, chúng tôi đã nắm trong tay thêm một số thông tin/ hình ảnh/ video xoay quanh các clip tràn lan ngày 2/3/2021. Cũng như danh tính của cô gái trong clip để chứng minh đây không phải là Lan Ngọc.
- Chúng tôi cũng KHÔNG MUỐN BỊ THÊU DỆT là đang trong một chiến dịch PR. Trước những nhận định cho rằng chúng tôi đang thực hiện chiến dịch PR “bẩn” cho phim ảnh, công ty chúng tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Vì vậy, trong 2-3 ngày sắp tới chúng tôi chưa muốn công bố vội những bằng chứng đã có trong tay. Vừa để xác minh thêm, vừa qua đi khoảng thời gian PR của các dự án trên. Đến thời điểm thích hợp, đại diện truyền thông của Light On sẽ gửi đến những thông tin đã được xác minh đến khán giả, dư luận thông qua các đơn vị truyền thông để lấy lại danh dự cho nghệ sĩ của công ty.
- Và thêm một việc rất cá nhân là nghệ sĩ của chúng tôi chỉ tham gia rất ngắn vào dự án phim – cụ thể là nhân vật xuất hiện trong After Credit. Đây không phải là dự án cá nhân của công ty cũng như Lan Ngọc. Thế nên, chúng tôi không cần thiết có những động thái PHẢI PR theo chiều hướng tiêu cực. Lan Ngọc và phía công ty trong suốt thời gian làm nghề hoàn toàn không hướng đến những chiêu trò như vậy để ảnh hưởng đến hình ảnh và định hướng sự nghiệp. Giá trị về nhân phẩm về con người luôn TÀI SẢN LỚN NHẤT. Nó vô giá và không cách nào đo đếm được, đừng nói là mang ra để làm bàn đạp và PR. Mong mọi người thấu hiểu và thông cảm.
- Chúng tôi cũng mong muốn là phía các đơn vị truyền thông NGƯNG GÁN GHÉP cũng như đặt hình ảnh của Lan Ngọc bên cạnh những thông tin không kiểm chứng, hình ảnh không chính thống, suy đoán, áp đặt cắt ra từ clip.
Thay mặt cho Ninh Dương Lan Ngọc và tập thể nhân viên của công ty Light On, chúng tôi chân thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, quý khán giả, người hâm mộ, các đơn vị đối tác, khách hàng, nhãn hàng, các đơn vị truyền thông vì để mọi người ảnh hưởng và lo lắng.
Trân trọng”.