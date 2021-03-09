Chia sẻ mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc về đoạn clip nhạy cảm: 'Tôi nghĩ rằng có người đang muốn hại mình'

Mặc dù diễn viên sinh năm 1990 đã lên tiếng phủ nhận, nhưng vẫn có 2 luồng ý kiến trái chiều, một số bày tỏ sự hài lòng về "động thái" của thần tượng. Họ cho biết vẫn sẽ yêu quý cô và những sản phẩm điện ảnh của cô như trước đây. Trong khi đó, vẫn còn có một số bình luận bày tỏ những ý kiến khác. Riêng Lan Ngọc, cô vẫn có thái độ tích cực, không quan tâm đến những phản ứng trái chiều của dư luận. Đồng thời cô cũng khẳng định rõ sự việc lần này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của cô.

Chia sẻ về "lùm xùm" clip nhạy cảm những ngày qua, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cùng giới truyền thông: “Ngay khi gặp vấn đề, tôi không hiểu tại sao lại là tôi. Sau đó, tôi tìm cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất. Điều đó tôi không làm nên rất đơn giản để giải quyết".

Điều mà nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" băn khoăn là cô chưa thể tìm ra kẻ phát tán clip này: “Nếu tìm được người phát tán thì tôi cũng đã xử lý triệt để". Đáng chú ý hơn, diễn viên sinh năm 1990 cũng chia sẻ thêm: “Tôi chỉ nghĩ rằng có người đang muốn hại mình. Thì thôi, tôi cũng đã chứng minh được điều mình nói và minh oan cho mình. Đó là điều tôi mong muốn mọi người tiếp nhận".

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết rằng bản thân cô cũng đã tìm được bằng chứng là đoạn clip gốc. Đoạn clip này đã xuất hiện cách đây 2 tháng, nhưng vì cô không muốn gây hại cho người xuất hiện trong clip nên không công bố.

Trước đó, trưa ngày 2/3/2021, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip nhạy cảm, nổi bật là hình ảnh một cô gái được cho là giống với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Thông tin này đã khiến Lan Ngọc trở thành cái tên được khắp các diễn đàn réo tên, đa số bày tỏ sự bất ngờ và vô cùng thất vọng. Bên cạnh những lời bình tiêu cực, cũng có những ý kiến nhằm bênh vực diễn viên trẻ. Họ cho rằng cô gái trong đoạn clip có gương mặt chỉ hơi giống với Lan Ngọc thôi, còn về ngoại hình và vóc dáng của cô gái đó cũng nhỏ hơn Lan Ngọc. Sau khi biết sự việc, nữ diễn viên đã lập tức đăng bài trên Fanpage cá nhân để đính chính rằng cô gái trong đoạn clip trên không phải là cô.

Bài viết đính chính của cô trên fanpage cá nhân ngày 2/3 vừa qua - Ảnh: FB

Phản ứng này của Lan Ngọc nhận được cơn mưa lời bình tích cực và an ủi cô. Trong số đó cũng có một số ý kiến cho rằng đây chính là một kịch bản nhằm PR cho một sự kiện nào đó do công ty chủ quản của Lan Ngọc dựng lên. Sau một ngày xảy ra sự việc, quản lý và công ty chủ quản của Ninh Dương Lan Ngọc đã chính thức lên tiếng bảo vệ hình ảnh của nữ diễn viên. Đồng thời, quản lý của Lan Ngọc cũng khẳng định chắc chắn rằng không hề có chiêu trò PR nào trong chuyện này.

Quản lý và Công ty chủ quản của Lan Ngọc chính thức lên tiếng phản bác tin đồn PR bẩn - Ảnh: FB

Được biết, sau một tuần xảy ra sự việc trên, nữ diễn viên "Cua lại vợ bầu" cũng đã sớm lấy lại tinh thần để quay trở lại công việc. Về cá nhân, diễn viên cho biết, cô không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cô lo sợ sự việc không hay này ảnh hưởng đến các cháu của cô. Cô cũng bày tỏ mong muốn mọi người vững niềm tin và tiếp tục đồng hành cùng cô trong thời gian tới.

Với một nghệ sĩ, chuyện giữ gìn hình ảnh rất quan trọng trong sự nghiệp, không ai mong muốn bản thân dính phải những tin đồn thất thiệt, đặc biệt là các tin đồn nhạy cảm. Hy vọng, mọi sóng gió sẽ sớm kết thúc để khán giả lại được nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc trở lại trong những dự án sắp tới.