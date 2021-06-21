3 cô nàng đại tiểu thư xứng danh "con nhà người ta”, mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì khí chất 'thần tiên thoát tục'

Anh Sa là ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Hoa hậu đền Hùng Giáng Mỹ.

Dù cô nàng không tham gia hoạt động nghệ thuật và rất kín tiếng về đời tư nhưng vẫn nhận được sự săn đón của công chúng vì vẻ đẹp giống mẹ “y đúc”. Anh Sa là niềm tự hào của mẹ khi tốt nghiệp ngành Tiếp thị tại đại học Leigh (Mỹ). Cô hiện đang quản lý công ty riêng và hỗ trợ kinh doanh cho tập đoàn của gia đình. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ hiểm hoi thì cô nàng có sở thích du lịch và dung đồ hiệu sang chảnh.

Anh Sa là ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Hoa hậu đền Hùng Giáng Mỹ.

Nhiều người tiếc nuối với nhan sắc ấn tượng nhưng Anh Sa không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào

Thuỳ My – Cô con gái lớn của diễn viên Diễm Mỹ 6X

Là con gái đầu lòng của doanh nhân Hà Tôn Đức và diễn viên Diễm My, cô nàng không chỉ được biết đến với nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo mà còn về con đường học vấn xuất sắc. Thuỳ My tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Truyền thông tại trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Cô thành thạo 4 thứ tiếng Pháp, Nga, Anh và Trung Quốc. Đúng chuẩn “con nhà người ta” trong huyền thoại đây mà!

Thùy My là con gái đầu lòng của doanh nhân Hà Tôn Đức và diễn viên Diễm My

Thuỳ My dù sinh ra đã “ngậm thìa vàng” nhưng cô nàng vẫn tự lập về tài chính và không phụ thuộc gia đình

Thảo Linh – “Rich kid” trong Vbiz

Không thể bỏ qua một “Rich kid” là Thảo Linh, con gái lớn nhà Quyền Linh và Dạ Thảo. Cô bé gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, chuẩn “nàng thơ” và chiều cao lý tưởng. Mặc dù sống trong căn biệt thự 21 tỷ nhưng Thảo Linh vẫn rất giản dị đời thường. Được học tại 1 ngôi trường quốc tế với mức học phí lên tới gần nửa tỷ đồng trong 1 năm nhưng Thảo Linh không làm cho bố mẹ thất vọng vì thành tích học tập đáng nể và tích cực tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá.

Thảo Linh, con gái lớn nhà Quyền Linh

Thảo Linh được nhận định sẽ trở thành mỹ nhân trong Vbiz