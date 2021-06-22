Phái đẹp 'bỏ quên' nội y đi siêu thị, lồ lộ vùng nhạy cảm khiến nhiều người qua lại 'nổ mắt'

Hiện nay, việc phụ nữ ăn mặc thoải mái, táo bạo đã không còn xa lạ gì với mọi người. Tuy nhiên, phong cách "quên" nội y lại có phần phản cảm ở nơi đông người.

Những nơi công cộng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi thường tập trung đông cư dân với đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Vì vậy, hầu hết mọi người đến đây đền ăn mặc chừng mực hoặc có chăng cũng chỉ chưng diện vừa phải để dễ dàng cho việc vận động, mua sắm. Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ hiện nay tại Đài Loan lại không nghĩ như vậy. Mới đây, trang Ettoday đã đăng tải hình ảnh một cô gái xứ Đài ăn mặc hở hang, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cô gái mặc đồ ngắn đến siêu thị - Ảnh: Ettoday Theo đó, cô gái mặc bộ đồ màu trắng, đi dép lê, xõa tóc nhẹ nhàng. Nhìn từ đằng sau, trang phục của cô nàng khá ngắn nhưng chưa đến mức đáng bị phê phán. Tuy nhiên, khi quan sát từ phía trước thì chắc rằng nhiều người sẽ không khỏi "hoảng hồn" bởi cô nàng hoàn toàn không mặc nội y. Chiếc quần sooc của cô quá ngắn, gần như gần như không mang lại khả năng che chắn được gì. Kết quả là "vùng nhạy cảm" của cô lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Sự việc khiến cô gái nhận về vô vàng chỉ trích bởi hành lối ăn mặc phản cảm của mình. Và cô không mặc nội y - Ảnh: Ettoday Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra. Theo trang tin này, nhiều cô gái ngày nay cũng có cách ăn mặc "quên đồ" vô cùng "nóng mắt".

Cụ thể, cô gái xuất hiện với bộ đồ bơi liền thân. Bộ đồ bơi có phần thân trên được thiết kế như một chiếc áo phông ngắn tay. Trong khi phần dưới được cắt xẻ táo bạo, chỉ che đủ mỗi vùng kín. Nhiều người cho rằng, cô gái có thể diện cùng 1 chiếc quần bơi khi đia ra phố nhưng có vẻ chủ nhân bộ đồ không hề nghĩ như vậy. Một trường hợp khác với đồ bơi trên phố - Ảnh: Ettoday Thế nhưng, đây chưa phải là tình huống gây bất ngờ nhất. Theo đó, một lần khác, cô gái xinh đẹp khác với tóc dài đen đi vào siêu thị. Trang phục của cô tuyệt nhiên không có gì đáng chê trách cùng áo thun rộng theo kiểu giấu quần và dép lê thoải mái. Tuy nhiên, khi cô gái cố rướn người lên kệ hàng cao của siêu thị để lấy đồ thì toàn bộ sự thật đã được phơi bày. Cả phần dưới của cô lô ra "rõ mồn một" trước mắt mọi người nhưng có vẻ chính cô không cảm thấy bất tiện cho điều đó. Cô gái hoàn toàn không mặc đồ lót bên trong chiếc áo kia - Ảnh: Ettoday Thời tiết càng nóng, tần suất những bộ đồ hở toang, khoe thân một cách lộ liễu chốn công cộng dường như ngày càng nhiều. Tuy nhiên, ăn mặc phóng khoáng nơi công cộng như thế này hoàn toàn cần xem xét lại.

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