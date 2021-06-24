Tái xuất sau thời gian ở ẩn, nữ streamer sở hữu vòng 1 "khủng nhất Hàn Quốc" tiết lộ nguyên nhân thích... hở bạo

Nhịp sống trẻ 24/06/2021 06:30

Nữ streamer Bitberry thừa nhân người hâm mộ không muốn xem cô nàng chơi game và đa số họ đều thích và mong muốn người đẹp phô diễn những màn vũ đạo "nóng bỏng" và gợi cảm.

Hiện nay, nhiều nữ streamer đã xây dựng được danh tiếng, kiếm thu nhập "siêu to khổng lồ" nhờ vào tài năng của mình. Song, không ít những nữ streamer sử dụng các chiêu trò phản cảm, dung tục để thu hút lượt xem. Những câu chuyện khoe da thịt bắt đầu xuất hiện "nhiều như nấm" khiến dân tình phải ngao ngán lắc đầu. 

Xuất hiện sau thời gian lặn mất tăm, nữ streamer người Hàn - Bitberry, một trong những cô nàng streamer nóng bỏng, quyến rũ bậc nhất đã phải lên tiếng thanh minh cho chính bản thân mình cũng như một số người đồng nghiệp.

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Không chỉ đầu tư vào dàn máy livestream, cô nàng diện những bộ trang phục độc lạ và cầu kỳ - Ảnh: IGNV
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 Bitberry là một trong những nữ streamer xứ Hàn nổi tiếng hiện nay - Ảnh: IGNV

 Bitberry chia sẻ vì đã vắng bóng khá lâu nên cô nàng lo sợ người hâm mộ sẽ không còn quan tâm mình nữa. Vậy nên, nữ streamer đã đầu tư hẳn một dàn máy siêu xịn và hiện đại.

Cô nàng tỏ ra khá thất vọng và thừa nhận nhiều fan của mình không hứng thú với những trò chơi game trên sóng livestream. Không phải vì kỹ năng kém cỏi hay trò chơi lựa chọn không cuốn hút mà sự thật là những trò chơi này không thu hút bằng body gợi cảm của cô và đặc biệt là những màn vũ đạo nóng bỏng. 

Không chỉ sở hữu khuôn mặt khả ái,  Bitberry còn gây ấn tượng mạnh mẽ vòng một cực "khủng" và tràn đầy sức sống của mình. Chỉ trong vòng nửa năm gia nhập làng livestream, lượng người xem kênh của cô nàng đã được duy trì đều đặn ở con số 60.000.

 

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Người đẹp xứ Hàn còn sở hữu một làn da trắng sáng và không tỳ vết - Ảnh: IGNV
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Thân hình chuẩn đẹp của 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh: IGNV

 

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Khoản tạo dáng 'táo bạo' của mẹ một con làm không ít người phải 'đỏ mặt' - Ảnh: IGNV
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Thân hình 'đốn tim' của cô nàng khiến vạn người mê mẩn - Ảnh: IGNV

 

Bẵng một thời gian im hơi lặng tiếng, sự tái xuất của mẹ một con vẫn luôn được chú ý và nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cư dân mạng.

 

Hiện tại, cô nàng đã ly thân và dọn ra ở riêng cùng con gái trong khi chờ hoàn tất các thủ tục ly hôn với chồng của mình. 

 

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Từ khóa:   Bitberry Hàn Quốc nữ streamer

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