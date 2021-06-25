Nữ streamer xứ Hàn tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai 'dài thườn thượt', khiến cánh mày râu phải 'khóc thét'

Nhờ sở hữu ngoại hình "nóng bỏng" và quyến rũ, nữ streamer Soo Ji Yeon dễ dàng sở hữu cho mình một lượng người hâm mộ khá đông đảo và trung thành. Song, sau khi cô nàng chia sẻ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, không ít nam giới phải "chạy mất dép".

Thời gian gần đây người hâm mộ không thể không nhắc cái tên Soo Ji Yeon, hiện là một trong những nữ streamer khá nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Tuy khả năng chơi game không phải quá "đỉnh", nhưng cô nàng sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, khả ái và vóc dáng chuẩn "không cần chỉnh". Đồng thời, phong cách giao lưu với các khán giả tinh tế và gần giũ lại càng khiến cô nàng "ghi điểm" trong lòng người hâm mộ.

Soo Ji Yeon là nữ streamer khá nổi tiếng tại Hàn Quốc - Ảnh: IGNV Nữ streamer nổi tiếng với những màn nhảy vô cùng gợi cảm - Ảnh: IGNV Nổi tiếng với những màn vũ đạo "nóng bỏng" bên bể bơi, người đẹp xứ Hàn này sở hữu lượng người hâm mộ là nam giới khá đông đảo. Vậy nên, yêu cần "tuyển" bạn trai của cô nàng khiến cánh mày râu chú ý và quan tâm rất nhiều. Cụ thể, trong lần lên sóng mới nhất, nữ streamer khiến khá nhiều người bất ngờ khi tuyên bố cô nàng đang độc thân và bày tỏ ý định tìm kiếm một người bạn trai cho mình. Cô nàng không ngại thay đổi tạo hình trong mỗi lần lên sóng - Ảnh: IGNV Vóc dáng chuẩn đẹp, nổi bật với vòng một 'khủng' - Ảnh: IGNV Chưa kịp mở tiệc ăn mừng, các chàng trai đã sợ hãi và chạy "mất dép" bởi những yêu cần về một người bạn trai lý tưởng của cô nàng. Người đẹp 9x đã ra hơn 20 điều kiện tiêu chuẩn cho bạn trai tương lai của mình. Những tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cô nàng được cho là cơ bản như phải thích ăn hải sản, đồ cay, không selfie, không nghe các bảng xếp hạng âm nhạc có tiếng... đã khiến không ít các chàng trai phải nản lòng một ít.

Sau khi đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, không ít chàng trai phải 'khóc thét' - Ảnh: IGNV Bởi tiêu chuẩn bạn trai quá cao, không ít người cho rằng cô nàng vẫn 'ế' tới bây giờ - Ảnh: IGNV Chưa kể, nữ streamer có tính chiếm hữu cao nên cô không thích bạn trai có nhiều những mối quan hệ khác, đặc biệt là với phụ nữ. Cụ thể, Soo Ji-yeon yêu cầu trang cá nhân của bạn trai phải có ít hơn 30 người bạn, mỗi post chỉ nên có khoảng 5 bình luận trở xuống, đồng thời duy trì tầm 1-2 group chat là quá đủ rồi. Sau khi nghe tất tần tật về tiêu chí chọn bạn trai này, nhiều người còn cho rằng cô nàng nên phải sang một hành tinh khác thì mới tìm được bạn trai trong mộng của mình.

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