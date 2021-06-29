Hot girl '100 người yêu' DDanh khoe dáng bốc lửa, đường cong chữ S mĩ miều cùng thềm ngực 'vô cực' sâu hút khiến fan nổ đom đóm

Khi nhắc đến những nàng hotgirl 10x, người ta không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Vân Anh, được biết đến với biệt danh đáng yêu là DDanh. một cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng. Cô nàng bắt đầu được chú ý và nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng qua những hình ảnh gợi cảm. Người đẹp 10x sở hữu một gương mặt khả ái với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Không những thế, cô nàng còn có thân hình cao ráo, số đo 3 vòng ấn tượng. Chính vì thế, cô thường phô diễn những đường cong cơ thể “bốc lửa”.

Vân Anh đang là gương mặt nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ với những hình ảnh gợi cảm - Ảnh: FBNV