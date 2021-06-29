Hot girl '100 người yêu' DDanh khoe dáng bốc lửa, đường cong chữ S mĩ miều cùng thềm ngực 'vô cực' sâu hút khiến fan nổ đom đóm

Vốn lợi thế về nhan sắc lẫn thân hình nóng bỏng, hotgirl Vân Anh được nhiều người mến mộ và các nhãn hàng thời trang vô cùng “săn đón”.
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Khi nhắc đến những nàng hotgirl 10x, người ta không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Vân Anh, được biết đến với biệt danh đáng yêu là DDanh. một cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng. Cô nàng bắt đầu được chú ý và nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng qua những hình ảnh gợi cảm. Người đẹp 10x sở hữu một gương mặt khả ái với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Không những thế, cô nàng còn có thân hình cao ráo, số đo 3 vòng ấn tượng. Chính vì thế, cô thường phô diễn những đường cong cơ thể “bốc lửa”.
Người đẹp Hà Thành còn gây ấn tượng bởi những bộ trang phục hở hang, hở bạo và có khi lộ liễu tới hớ hênh. Song, không ít người vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách thời trang độc đáo và cá tính của cô nàng. Vậy nên, cô luôn nhận được nhiều lượt thích, bình luận cũng như chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, có người bạn còn 'cà khịa' cô có 100 người yêu khi thường xuyên đăng những bức ảnh đẹp trên trang cá nhân.
Hiện tại, Nguyễn Vân Anh đang theo học tại một trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ngoài thời gian đi học trên trường, cô nàng cũng tham gia các hoạt động với tư cách là một người mẫu ảnh được khá nhiều hãng hàng thời trang có tiếng trong nước săn đón.