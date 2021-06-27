“Búp bê sống” Trang Anna dùng túi hàng hiệu che vòng 1 “bốc lửa” lộ làn da trắng như “bông bưởi”

Nhịp sống trẻ 27/06/2021 12:30

Không chỉ sở hữu bẻ ngoài xinh như “búp bê”, Trang Anna còn “ghi điểm” bởi thân hình “đốn tim” và phong cách thời trang thời thượng.

Trang Anna sinh năm 1993 và được biết với tên thật là Đặng Thị Thúy Trang. Cô nàng cũng là một trong những hotgirl Việt đời đầu và được cộng đồng mạng chú ý nhiều bởi vẻ ngoài xinh xắn, làn da trắng như “bông bưởi” và thân hình “bốc lửa”, gợi cảm.

 

Tuy nhiên, người đẹp bắt đầu mới chính thức “nổi lên” nhờ bài "phốt" tình cũ là nam diễn viên Trần Nghĩa - nam chính trong bộ phim Mắt Biếc. Cụ thể, cô nàng tố rằng nam diễn viên lăng nhăng, nhờ vả chuyện tiền bạc... Dù nam chính không hề đưa ra bất kì tuyên bố hay lời giải thích nào, nhưng danh tiếng của anh cũng bị ảnh hưởng phần nào.

 

Trang Anna
Trang Anna cũng là một trong những hotgirl Việt của thế hệ đầu 9x - Ảnh: IGNV
Trang Anna 1
Diện mạo khiến nhiều người lầm tưởng nàng hotgirl lai Tây - Ảnh: IGNV

 

Bỏ ngoài tai những “lùm xùm” xung quanh, ai nấy đều không thể phủ nhận diện mạo xinh như “búp bê sống” của cô nàng được. Song, không ít người cho rằng người đẹp 9x này đã đụng chạm “dao kéo” nhằm “trùng tu” gương mặt của mình. Vậy nên, để đáp trả các tin đồn trên, nàng hot girl khẳng định chỉ sử mũi và làm răng.

 

Trang Anna 2
Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, cô nàng còn 'hút hồn' với thân hình 'bốc lửa' của mình - Ảnh: IGNV
Trang Anna 3
Ngoài rèn luyện sức khỏe, cô còn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học - Ảnh: IGNV

 

Đồng thời, phong cách thời trangtrang điểm đã góp phần không nhỏ đến sự “lột xác” hoàn toàn của cô nàng. Song song đó, người đẹp Hà Thành cũng khá chịu khó thay đổi các phong cách thời trang đa dạng.

 

Lúc thì cô nàng “hoá” nàng thơ dịu dàng, thanh lịch, khi thì “hở bạo” và gợi cảm đến không ngờ. Thậm chí, cô nàng 'bán khỏa thân' phần trên và dùng túi hàng hiệu để che "hờ hững".

 

 

Trang Anna 4
Cô nàng 9x chỉ dùng túi hiệu để che hững hờ vòng một căng tràn của mình - Ảnh: IGNV
Trang Anna 5
Khoản tạo dáng 'tạo bạo' của người đẹp luôn khiến ai nấy đều trầm trồ - Ảnh: IGNV
Trang Anna 6
Hiện cô nàng đang hạnh phúc bên tình mới là một người mẫu Thái Lan - Ảnh: IGNV

 

Hiện tại, người đẹp 9x có một cuộc sống “màu hồng” và cực kì hạnh phúc bên người bạn trai Thái của mình. Đồng thời, cặp đôi đã tính tới chuyện kết hôn và sẽ diễn ra trong tương lai gần. Ngoài ra, cô nàng còn tập trung vào việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm của mình. Dù không hoạt động trong Vbiz, nhưng người đẹp vẫn luôn sở hữu một lượng người hâm mộ rất đông đảo với hơn 125.000 người theo dõi trên Instagram.

'Hot girl ngành báo' trắng như bông bưởi, vòng một 'đẫy đà', body bốc lửa như 'nữ thần Hy Lạp' khiến cộng đồng mạng 'ngộp thở'

'Hot girl ngành báo' trắng như bông bưởi, vòng một 'đẫy đà', body bốc lửa như 'nữ thần Hy Lạp' khiến cộng đồng mạng 'ngộp thở'

Ngoài sắc vóc chuẩn đẹp, hotgirl Thanh Huyền còn thông minh, giỏi giang khiến nhiều người phải trầm trồ và tấm tắc ngợi khen. Mới đây, cô nàng còn được chú ý khi tham gia chương trình "Nóng cùng Euro 2021".

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Anna Hotgirl Việt thân hình gợi cảm

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề