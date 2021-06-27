“Búp bê sống” Trang Anna dùng túi hàng hiệu che vòng 1 “bốc lửa” lộ làn da trắng như “bông bưởi”

Không chỉ sở hữu bẻ ngoài xinh như “búp bê”, Trang Anna còn “ghi điểm” bởi thân hình “đốn tim” và phong cách thời trang thời thượng.
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Trang Anna sinh năm 1993 và được biết với tên thật là Đặng Thị Thúy Trang. Cô nàng cũng là một trong những hotgirl Việt đời đầu và được cộng đồng mạng chú ý nhiều bởi vẻ ngoài xinh xắn, làn da trắng như “bông bưởi” và thân hình “bốc lửa”, gợi cảm.
Tuy nhiên, người đẹp bắt đầu mới chính thức “nổi lên” nhờ bài "phốt" tình cũ là nam diễn viên Trần Nghĩa - nam chính trong bộ phim Mắt Biếc. Cụ thể, cô nàng tố rằng nam diễn viên lăng nhăng, nhờ vả chuyện tiền bạc... Dù nam chính không hề đưa ra bất kì tuyên bố hay lời giải thích nào, nhưng danh tiếng của anh cũng bị ảnh hưởng phần nào.
Bỏ ngoài tai những “lùm xùm” xung quanh, ai nấy đều không thể phủ nhận diện mạo xinh như “búp bê sống” của cô nàng được. Song, không ít người cho rằng người đẹp 9x này đã đụng chạm “dao kéo” nhằm “trùng tu” gương mặt của mình. Vậy nên, để đáp trả các tin đồn trên, nàng hot girl khẳng định chỉ sử mũi và làm răng.
Đồng thời, phong cách thời trang và trang điểm đã góp phần không nhỏ đến sự “lột xác” hoàn toàn của cô nàng. Song song đó, người đẹp Hà Thành cũng khá chịu khó thay đổi các phong cách thời trang đa dạng.
Lúc thì cô nàng “hoá” nàng thơ dịu dàng, thanh lịch, khi thì “hở bạo” và gợi cảm đến không ngờ. Thậm chí, cô nàng 'bán khỏa thân' phần trên và dùng túi hàng hiệu để che "hờ hững".
Hiện tại, người đẹp 9x có một cuộc sống “màu hồng” và cực kì hạnh phúc bên người bạn trai Thái của mình. Đồng thời, cặp đôi đã tính tới chuyện kết hôn và sẽ diễn ra trong tương lai gần. Ngoài ra, cô nàng còn tập trung vào việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm của mình. Dù không hoạt động trong Vbiz, nhưng người đẹp vẫn luôn sở hữu một lượng người hâm mộ rất đông đảo với hơn 125.000 người theo dõi trên Instagram.