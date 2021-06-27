Nữ streamer xứ Hàn 'bay màu' kênh phát sóng chỉ vì khoe 'đôi gò bồng đào' trong một đêm say

Nhịp sống trẻ 27/06/2021 06:30

Nữ streamer xứ sở kim chi đã vô tình để lộ ngực trần trong khi đang phát sóng trực tiếp, khiến nhiều người "tá hỏa" trước hành động "táo bạo" này của cô nàng.

Trên các nên tảng xã hội dùng để phát sóng trực tiếp, các cô nàng streamer thường sử dụng những chiêu trò, các "mánh khóe" không mấy tốt đẹp và phản cảm. Ngoài cách nói chuyện gần gũi, vui vẻ, nữ streamer Eunvely thường xuyên diện những "bộ cánh" hở hang, hớ hênh khoe "da thịt" của mình. Tất cả đều được sử dụng nhằm để thu hút lượng người xem cho mình, nhất là cánh mày râu. 

Nữ streamer xứ Hàn 'bay màu' kênh phát sóng chỉ vì khoe 'đôi gò bồng đào' trong một đêm say - Ảnh 1
Người đẹp xứ Hàn được chú ý bởi vòng một đẫy đà và nẩy nở - Ảnh: chụp màn hình
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Những trang phục hở 'táo bạo' luôn được cô nàng diện mỗi khi lên sóng - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, trên nền tảng trực tuyến lớn nhất AfreecaTV, nữ streamer đã để lộ vòng một siêu "khủng" của mình, khiến cư dân mạng một phen "tá hỏa" và ngỡ ngàng. Cụ thể, trong lúc phát sóng, cô nàng vừa nhâm nhi rượu, vừa trò chuyện với người xem. Và không một phút không thể kiềm chế được bản thân, nữ streamer bất ngờ tụt áo xuống, đặt "đôi gò bồng đào" lên bàn nhậu của mình trước bàn dân thiên hạ. Hành động "táo bạo" đầy phản cảm đã được ghi lại và lan truyền ngay sau đó trên các trang mạng xã hội.

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Cô nàng bất ngờ để lộ vòng ngực 'khủng' trong khi phát sóng trực tiếp - Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau đó, cô nàng hotgirl vô danh bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm say. Tuy nhiên, chưa kịp ăn mừng lớn, nữ streamer này đã bị nền tảng cho "bay màu" tài khoản cá nhân của mình một cách nhanh chóng. Nhiều người đồn đoán rằng hành động "lộ hàng" của cô nàng không phải "hữu ý" mà là cố tình để gây sự chú ý và quan tâm của người xem.

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Nữ streamer xứ Hàn tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai 'dài thườn thượt', khiến cánh mày râu phải 'khóc thét'

Nhờ sở hữu ngoại hình "nóng bỏng" và quyến rũ, nữ streamer Soo Ji Yeon dễ dàng sở hữu cho mình một lượng người hâm mộ khá đông đảo và trung thành. Song, sau khi cô nàng chia sẻ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, không ít nam giới phải "chạy mất dép".

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