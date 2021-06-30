Hotgirl cơm gà Thái Lan vô tình để lộ vòng một ‘phồn thực’, khiến nhiều thực khách quên luôn lối về

Nhịp sống trẻ 30/06/2021 18:30

Xứ sở Chùa Vàng bất ngờ “mọc như rêu” chiêu trò của các cô gái diện trang phục gợi cảm, phô diễn những đường cong quyến rũ chỉ để bán cơm gà.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp ở khắp nơi, nhiều sinh viên, nhân viên bị công ty cắt giảm nhân lực... đã phải lâm vào cảnh thất nghiệp tạm thời. Điển hình như cô nàng tên Kamolluk Khomlam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan.

 

Người đẹp 25 tuổi từng tốt nghiệp đại học, nhưng cô nàng đã mở cửa hàng bán cơm gà để trang trải và kiếm sống qua ngày. Đặc biệt hơn, cô nàng càng được chú ý bởi phong cách ăn mặc vô cùng gợi cảm và quyến rũ trước bàn dân thiên hạ.

 

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Hotgirl cơm gà Thái Lan vô tình để lộ vòng một ‘phồn thực’, khiến nhiều thực khách quên luôn lối về - Ảnh 2

Hotgirl cơm gà Thái Lan vô tình để lộ vòng một ‘phồn thực’, khiến nhiều thực khách quên luôn lối về - Ảnh 3

Hotgirl cơm gà Thái Lan vô tình để lộ vòng một ‘phồn thực’, khiến nhiều thực khách quên luôn lối về - Ảnh 4

Hotgirl Thái Lan mặc gợi cảm bán cơm gà đang được nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet 

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Cô gái bán cơm gà khiến thực khách quên cả lối về - Ảnh: Internet 

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uy nhiên, vốn lợi thế về ngoại hình “vòng nào ra vòng nấy”, cô nàng thường xuyên ăn mặc ”hở bạo”, hở hờ hững bộ ngực căng tròn và đẫy đà của mình để thu hút khách hàng. Chính vì vậy, cửa hàng bán cơm gà bất ngờ được chú ý và quan tâm bởi những thực khách tò mò. Song, không ít người lên tiếng chỉ trích, bình luận tiêu cực về phong cách ăn mặc của cô nàng.

 

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Cô nàng Sukrit cũng gây chú ý với phong cách 'hở bạo' khi bán hàng - Ảnh: Internet

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Cô nàng xứ Chùa Vàng này cũng 'hồn nhiên' phô diễn vòng một khi bán hàng - Ảnh: Internet

Hiện nay, thay vì chú ý đến món ăn, các cô chủ quán chỉ tập trung khoe khéo thân hình qua những “bộ cánh” gợi cảm và ngắn cũn cỡn. Vậy nên, chuyện mặc hở hang, hớ hênh để bán hàng đang trở nên phổ biến thời gian gần đây nhận nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng.

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Phong cách hở hang đến hớ hênh khiến không ít khách hàng phải ngượng 'chín mặt' - Ảnh: Internet
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Các cô gái còn ngang nhiên mặc cả bikini hai mảnh 'nửa kín nửa hở' để bán hàng - Ảnh: Internet
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Những bộ trang phục ngắn cũn cỡn cũng được các cô chủ quán ưa chuộng - Ảnh: Internet
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Cô nàng này cũng hớ hênh vòng một khi bán hủ tiếu - Ảnh: Internet

 

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Từ khóa:   Người đẹp Thái lan Hotgirl vòng một phong cách ăn mặc

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