Hotgirl cơm gà Thái Lan vô tình để lộ vòng một ‘phồn thực’, khiến nhiều thực khách quên luôn lối về

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp ở khắp nơi, nhiều sinh viên, nhân viên bị công ty cắt giảm nhân lực... đã phải lâm vào cảnh thất nghiệp tạm thời. Điển hình như cô nàng tên Kamolluk Khomlam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan.

Người đẹp 25 tuổi từng tốt nghiệp đại học, nhưng cô nàng đã mở cửa hàng bán cơm gà để trang trải và kiếm sống qua ngày. Đặc biệt hơn, cô nàng càng được chú ý bởi phong cách ăn mặc vô cùng gợi cảm và quyến rũ trước bàn dân thiên hạ.

Hotgirl Thái Lan mặc gợi cảm bán cơm gà đang được nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet



Cô gái bán cơm gà khiến thực khách quên cả lối về - Ảnh: Internet

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uy nhiên, vốn lợi thế về ngoại hình “vòng nào ra vòng nấy”, cô nàng thường xuyên ăn mặc ”hở bạo”, hở hờ hững bộ ngực căng tròn và đẫy đà của mình để thu hút khách hàng. Chính vì vậy, cửa hàng bán cơm gà bất ngờ được chú ý và quan tâm bởi những thực khách tò mò. Song, không ít người lên tiếng chỉ trích, bình luận tiêu cực về phong cách ăn mặc của cô nàng.