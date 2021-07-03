Nữ streamer Việt sở hữu hình xăm ‘chất phát ngất’ nằm ở vị trí 'hiểm' khiến dân mạng 'nóng mắt'

Võ Trần Anh Thư được mọi người biết đến với biệt danh vô cùng dễ thương là Xíu, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn lợi thế về vẻ ngoài đầy sắc sảo, xinh đẹp, cô còn sở hữu một vóc dáng cao ráo và số đo ba vòng vô cùng ấn tượng “vòng nào ra vòng nấy”. Ngay từ khi được cư dân mạng "để mắt" tới, nữ streamer 9x này đã xây dựng một hình ảnh gợi cảm, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Với sống mũi cao và đường nét hài hoà trên khuôn mặt, nữ streamer luôn ‘ăn ảnh’ mỗi khi lên hình - Ảnh: FBNV

Hình xăm vô cùng ấn tượng 'ngự trị' ở trước ngực của cô nàng - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1995 thường không ngại chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng và gợi cảm của mình. Với lợi thế về ngoại hình chuẩn đẹp, cô nàng hay diện những bộ cánh khoe khéo vóc dáng nở nang và đẫy đà của mình, nổi bật là thềm ngực căng tràn sức sống. Đặc biệt, cô nàng còn được chú ý và quan tâm đến những hình xăm siêu chất ở ngực, lưng và cánh tay. Theo tiết lộ, cô nàng xem như là một hình thức làm đẹp để lưu giữ những điều quan trọng với bản thân.

Đa số những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân đều đều nhận được ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Hình xăm khá lớn ở lưng trông nổi bật khi người đẹp diện váy 'hở lưng' - Ảnh: FBNV

Cô nàng sở hữu một hình xăm 'phủ kín' phần cổ tay của mình - Ảnh: FBNV

Ngoài đam mê là một người mẫu ảnh, cô còn tập trung nhiều thời gian vào công việc kinh doanh online về thời trang của mình. Hiện tại, người đẹp Sài Thành khá hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống của mình.