Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao

Chan Than San có tên tiếng Việt là Trần Thanh Sơn, sinh năm 1988, là một trong những hot boy đời đầu nổi đình nổi đám bên cạnh những cái tên như Baggio, Huỳnh Anh, Thiên Minh,...Có lẽ ít ai biết được rằng anh chàng chính là người dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” trên cộng đồng mạng Việt.

Người mẫu, diễn viên Chan Than San - Ảnh: Internet

Gương mặt của Chan Than San được đánh giá chẳng thua kém gì so với thần tượng Hàn Quốc, anh là người mẫu teen được yêu thích nhiều ở Việt Nam lúc bấy giờ. Cũng tại thời điểm này, Chan Than San bỗng gây bất ngờ khi thừa nhận từng nhờ đến sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ tuy nhiên người hâm mộ không vì lý do này mà quay lưng hay ghét bỏ anh, ngược lại còn tiếp tục ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật sắp tới.