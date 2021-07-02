Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao

Nhịp sống trẻ 02/07/2021 05:00

Từ bỏ sự nghiệp đầy hứa hẹn ở làng giải trí Việt, cuộc sống của hot boy Chan Than San hiện tại gây tò mò.

Chan Than San có tên tiếng Việt là Trần Thanh Sơn, sinh năm 1988, là một trong những hot boy đời đầu nổi đình nổi đám bên cạnh những cái tên như Baggio, Huỳnh Anh, Thiên Minh,...Có lẽ ít ai biết được rằng anh chàng chính là người dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” trên cộng đồng mạng Việt. 

Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 1
Người mẫu, diễn viên Chan Than San - Ảnh: Internet

Gương mặt của Chan Than San được đánh giá chẳng thua kém gì so với thần tượng Hàn Quốc, anh là người mẫu teen được yêu thích nhiều ở Việt Nam lúc bấy giờ. Cũng tại thời điểm này, Chan Than San bỗng gây bất ngờ khi thừa nhận từng nhờ đến sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ tuy nhiên người hâm mộ không vì lý do này mà quay lưng hay ghét bỏ anh, ngược lại còn tiếp tục ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật sắp tới.

Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 2
Chàng hot teen nổi tiếng trên cộng đồng mạng ngày ấy - Ảnh: Internet
Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 3
Chan Than San được nhận xét đẹp như thần tượng Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Hot boy 8x còn gây ấn tượng với vai trò diễn viên, từng giành giải ba cuộc thi “Gương mặt triển vọng” của Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2008. 2 năm sau đó Chan Than San chuyển sang Thái Lan lập nghiệp, anh nhanh chóng trở thành người mẫu độc quyền của một công ty và có cơ hội tham gia vào bộ phim Voyage, hot boy tài năng còn xuất sắc giành giải tại Mthai Top Talk About Award 2011 - lễ trao giải tôn vinh những ca sĩ, diễn viên, người mẫu có hoạt động nổi bật trong năm.

Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 4
Nam người mẫu nổi lên với những bộ ảnh khoe thể hình đẹp - Ảnh: Internet
Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 5
Chan Than San còn có biệt danh là "hot boy nghiện khoe thân" - Ảnh: Internet

Giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì Chan Than San bất ngờ rút khỏi làng giải trí, im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Bẵng đi vài năm, hot boy ngày ấy xuất hiện trở lại với vẻ ngoài nam tính, cuồn cuộn cơ bắp. Được biết Chan Than San hiện đang sinh sống tại Mỹ và làm huấn luyện viên thể hình cho một trung tâm thể dục thẩm mỹ. Qua các hình ảnh do chính nam người mẫu đăng tải, người hâm mộ biết được anh đang có cuộc sống yên bình và luôn thầm chúc mừng cho anh. 

Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 6
Bẵng đi một thời gian, nam người mẫu xuất hiện với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, chín chắn - Ảnh: Internet
Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 7
Có một điều không thay đổi là vẻ điển trai của anh chàng - Ảnh: Internet
Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 8
Chan Than San theo đuổi phong cách thời trang lịch lãm, nam tính - Ảnh: Internet
Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao - Ảnh 9
Thường xuyên chia sẻ hình ảnh song anh chàng không tiết lộ gì về chuyện đời tư - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   hot boy người mẫu diễn viên

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