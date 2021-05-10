Hot streamer Hảo Thỏ sexy táo bạo trong bộ ảnh đi biển, váy xuyên thấu như muốn ‘xuyên tim’ cả làng game thủ

Nổi tiếng với hình tượng sexy, Hảo Thỏ lại một lần nữa hớp hồn cộng đồng mạng với bộ ảnh đi biển đầy quyến rũ.
- Đăng ảnh khoe da thịt nhưng hot streamer Việt quyết tâm che 'một thứ' khiến cộng đồng mạng 'tức tối'
- Không cần hở bạo, nữ streamer này vẫn khiến tất cả phải trầm trồ bởi nhan sắc lẫn body cực phẩm
Hảo Thỏ không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng game thủ Việt. Được biết đến là nữ streamer xinh đẹp cùng phong cách quyến rũ sexy, Hảo Thỏ thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe đường cong sắc nét, hớp hồn bao nhiêu game thủ.
Mới đây, bộ ảnh cô nàng đi biển cùng bộ váy xuyên thấu như tạo một cơn sốt trên mạng xã hội. Đi biển, thay vì mặc bikini nóng bỏng thì Hảo Thỏ chọn diện một bộ váy ren trắng xuyên thấu mà như muốn “xuyên thẳng" vào tim cộng đồng mạng.
Hảo Thỏ tên thật là Cầm Thị Ngân Hảo. Hot girl sinh năm 1995 này nổi tiếng từ năm 2019 với danh xưng “Đóa Nhi phiên bản Việt”. Hảo Thỏ không chỉ là nữ streamer được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn khiến nhiều người quan tâm vì gu thời trang siêu ngầu.