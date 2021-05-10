Hot streamer Hảo Thỏ sexy táo bạo trong bộ ảnh đi biển, váy xuyên thấu như muốn ‘xuyên tim’ cả làng game thủ

Nhịp sống trẻ 10/05/2021 08:17

Nổi tiếng với hình tượng sexy, Hảo Thỏ lại một lần nữa hớp hồn cộng đồng mạng với bộ ảnh đi biển đầy quyến rũ.

Hảo Thỏ không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng game thủ Việt. Được biết đến là nữ streamer xinh đẹp cùng phong cách quyến rũ sexy, Hảo Thỏ thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe đường cong sắc nét, hớp hồn bao nhiêu game thủ.

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Hảo Thỏ theo đuổi hình tượng sexy quyến rũ và cho biết đó là phong cách của mình - Ảnh: FB
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Mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng với cách chọn trang phục, Hảo Thỏ như một người mẫu chuyên nghiệp với thần thái cực đỉnh - Ảnh: FB

Mới đây, bộ ảnh cô nàng đi biển cùng bộ váy xuyên thấu như tạo một cơn sốt trên mạng xã hội. Đi biển, thay vì mặc bikini nóng bỏng thì Hảo Thỏ chọn diện một bộ váy ren trắng xuyên thấu mà như muốn “xuyên thẳng" vào tim cộng đồng mạng.

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Hình ảnh Hảo Thỏ xuất hiện trong bộ váy xuyên thấu khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh: FB
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Cong cong một đường cong cong - Ảnh: FB
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Trong bộ váy táo bạo này, làn da trắng sáng cùng thân hình gợi cảm của cô nàng đã được thể hiện một cách triệt để và ấn tượng khiến các game thủ phải 'đổ đứ đừ' khi vừa nhìn thấy - Ảnh: FB
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Giữa mùa hè nóng bức, biển đêm quả là 'mát mẻ' - Ảnh: Internet
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'Không phải nắng nhưng em vẫn chói chang' - Ảnh: Internet

Hảo Thỏ tên thật là Cầm Thị Ngân Hảo. Hot girl sinh năm 1995 này nổi tiếng từ năm 2019 với danh xưng “Đóa Nhi phiên bản Việt”. Hảo Thỏ không chỉ là nữ streamer được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn khiến nhiều người quan tâm vì gu thời trang siêu ngầu.

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