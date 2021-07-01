Chàng nam sinh Hà Nội thuộc hàng 'cực phẩm', vừa đẹp trai lại tài năng khiến hội chị em 'mê như điếu đổ'

Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ rần rần về hình ảnh một nam sinh tại Hà Nội khiến hội em "chết mê chết mệt". Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thanh tú, chàng trai còn có gương mặt thư sinh, chiếc mũi cao và làn da sáng cuốn hút tựa trai Hàn.

Được biết chàng nam sinh này tên thật là Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2000), quê ở Ba Vì, Hà Nội. Hiện, Minh Quang đang theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.