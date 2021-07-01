Chàng nam sinh Hà Nội thuộc hàng 'cực phẩm', vừa đẹp trai lại tài năng khiến hội chị em 'mê như điếu đổ'

Minh Quang đang là cái tên được cộng đồng mạng săn đón bởi nét điển trai, gương mặt tựa sao Hàn. Đồng thời, các tài khoản cá nhân của chàng nam sinh điển trai cũng thu hút được lượng lớn người quan tâm và theo dõi.
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Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ rần rần về hình ảnh một nam sinh tại Hà Nội khiến hội em "chết mê chết mệt". Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thanh tú, chàng trai còn có gương mặt thư sinh, chiếc mũi cao và làn da sáng cuốn hút tựa trai Hàn.
Được biết chàng nam sinh này tên thật là Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2000), quê ở Ba Vì, Hà Nội. Hiện, Minh Quang đang theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Minh Quang đang là cái tên được cộng đồng mạng săn đón nhiệt tình. Đồng thời, các tài khoản cá nhân của chàng nam sinh điển trai cũng thu hút được lượng lớn người quan tâm và theo dõi. Ngoài thời gian học tại trường, anh chàng còn thử sức với công việc làm người mẫu ảnh chụp quảng cáo cho các nhãn hàng.