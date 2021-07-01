Chàng nam sinh Hà Nội thuộc hàng 'cực phẩm', vừa đẹp trai lại tài năng khiến hội chị em 'mê như điếu đổ'

Nhịp sống trẻ 01/07/2021 12:30

Minh Quang đang là cái tên được cộng đồng mạng săn đón bởi nét điển trai, gương mặt tựa sao Hàn. Đồng thời, các tài khoản cá nhân của chàng nam sinh điển trai cũng thu hút được lượng lớn người quan tâm và theo dõi.

Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ rần rần về hình ảnh một nam sinh tại Hà Nội khiến hội em "chết mê chết mệt". Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thanh tú, chàng trai còn có gương mặt thư sinh, chiếc mũi cao và làn da sáng cuốn hút tựa trai Hàn.

Được biết chàng nam sinh này tên thật là Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2000), quê ở Ba Vì, Hà Nội. Hiện, Minh Quang đang theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

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 Minh Quang sở hữu vẻ ngoài thanh tú, gương mặt thư sinh, chiếc mũi cao và làn da sáng tựa trai Hàn - Ảnh: Sinh viên Việt Nam

Minh Quang đang là cái tên được cộng đồng mạng săn đón nhiệt tình. Đồng thời, các tài khoản cá nhân của chàng nam sinh điển trai cũng thu hút được lượng lớn người quan tâm và theo dõi. Ngoài thời gian học tại trường, anh chàng còn thử sức với công việc làm người mẫu ảnh chụp quảng cáo cho các nhãn hàng.

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Ngoài thời gian học ở trường, Minh Quang cũng thử sức với công việc làm mẫu ảnh - Ảnh: Sinh viên Việt Nam
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Minh Quang cảm thấy vui và hạnh phúc khi được nhiều người yêu thích và theo dõi - Ảnh: Sinh viên Việt Nam
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Không chỉ có ngoại hình vạn người mê, anh chàng còn may mắn sở hữu được nhiều tài năng nghệ thuật như hội hoạ, chụp ảnh,... - Ảnh: Sinh viên Việt Nam
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