Xuýt xoa trước vẻ đẹp của 3 hot girl ảnh thẻ: Gương mặt thanh tao, khí chất thần tiên thoát tục

Lan Hương

Có thể nói ảnh thẻ là nơi “phơi bày” nhan sắc của chúng ta một cách “trần trụi” nhất, nó không chỉ quá thật mà còn có phần “dìm” hơn so với thực tế. Đó chính là lý do khi ngắm nhìn tấm ảnh thẻ của cô bạn Lan Hương hay còn được gọi với cái tên Hương Lê do chính cô đăng tải, dân mạng phải trầm trồ khen ngợi liên hồi. Lan Hương gây ấn tượng với cặp mắt to tròn, đôi môi hình trái tim và gương mặt cân đối, hài hòa. Thêm vào đó làn da trắng nõn đã giúp cô được nhận xét xinh đẹp như một nàng công chúa.