Xuýt xoa trước vẻ đẹp của 3 hot girl ảnh thẻ: Gương mặt thanh tao, khí chất thần tiên thoát tục

Có thể nói ảnh thẻ là nơi “phơi bày” nhan sắc của chúng ta một cách “trần trụi” nhất, nó không chỉ quá thật mà còn có phần “dìm” hơn so với thực tế. Đó chính là lý do khi ngắm nhìn tấm ảnh thẻ của cô bạn Lan Hương hay còn được gọi với cái tên Hương Lê do chính cô đăng tải, dân mạng phải trầm trồ khen ngợi liên hồi. Lan Hương gây ấn tượng với cặp mắt to tròn, đôi môi hình trái tim và gương mặt cân đối, hài hòa. Thêm vào đó làn da trắng nõn đã giúp cô được nhận xét xinh đẹp như một nàng công chúa.

Bẵng đi một thời gian, sau khi bất ngờ nổi tiếng và được mọi người ưu ái với cái tên “hot girl ảnh thẻ”, nhan sắc của Hà Phương khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Dù sắp bước qua tuổi đôi mươi nhưng Lan Hương vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ như lúc đầu, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô đang trong giai đoạn “lão hóa ngược”.

Vũ Phương Anh

Đầu năm 2019, mạng xã hội nhanh chóng lan truyền tấm ảnh thẻ của cô nàng Vũ Phương Anh bởi nó xinh đẹp vượt mức cho phép. Với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi tắn, Phương Anh dễ dàng gây được thiện cảm và thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái 19 tuổi khi ấy được nhiều cư dân mạng khen ngợi có nét đẹp trong sáng, dịu dàng, khiến người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh cô bạn gần gũi lớp bên.

Sau 2 năm kể từ ngày nổi tiếng, Phương Anh giờ đây sở hữu nhan sắc ngày càng đằm thắm. Vì có thêm ngoại hình cân đối, cô nàng hiện là mẫu ảnh của nhiều nhãn hàng thời trang, nhận được hàng nghìn lượt theo dõi trên facebook lẫn instagram.

Phạm Châu Hồng Vân

Với độc một chiếc sơ mi trắng và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trong chiếc ảnh thẻ, Hồng Vân lập tức được nhiều người biết đến và dành vô số lời khen ngợi. Sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn của Hồng Vân đã khiến dân tình không ngại ngần đặt cho cô biệt danh “hot girl ảnh thẻ thế hệ 10x”.

Lướt 1 vòng trang cá nhân của cô bạn, không khó để nhận ra Hồng Vân luôn xinh đẹp xuất sắc trong mọi khung hình. Khi thì dịu dàng ngây thơ, lúc thì sang chảnh hút hồn, Hồng Vân rất biết biến hóa bản thân theo từng trang phục và bối cảnh xung quanh. Đã 3 năm kể từ ngày chiếc ảnh thẻ của cô bạn Đà Nẵng “nóng sôi” trên mạng xã hội và giờ đây cô đã là mẹ của một bé trai kháu khỉnh thế nhưng Hồng Vân vẫn giữ được vẻ xinh đẹp rạng ngời, thậm chí có phần mặn mà hơn so với trước.