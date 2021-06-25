Nam thần điển trai trong MV “Đố anh đoán được”- Nguyễn Bảo Sơn khiến chị em đứng ngồi không yên là ai?

Được biết anh bén duyên với nghề mẫu trong một dịp rất tình cờ. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về điều đó?

Nguyễn Bảo Sơn sinh ngày 24/09/1996 được biết đến là gương mặt tiềm năng của chương trình The Face online by Vespa. Thông qua chương trình, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ và được vô số các nhãn hàng mời trở thành gương mặt đại diện, góp mặt trong nhiều show diễn thời trang. Cùng với đó, anh được trao cho rất nhiều cơ hội khi các hợp đồng mẫu quảng cáo đến tấp nập. Đặc biệt, anh chính là nam chính với pha “vuốt tóc” thần sầu trong MV “Đố anh đoán được” mới nhất của ca sĩ Bích Phương. Hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn về chàng hot boy nam tính này nhé!

Đôi khi, cuộc sống ban tặng ta rất nhiều cơ hội mà Sơn xin được phép gọi đó là “Duyên”. Cái duyên người mẫu đến với Sơn rất tình cờ khi một hôm chị của Sơn nhắn rằng: “Người mẫu Hà Kino cần chụp cùng một bạn nam nhưng vẫn chưa có ai phù hợp, em nhận giúp chị nhé?”. Sơn đã đắn đo rất nhiều vì hôm đó cũng là ngày Sơn có hẹn nhận công việc mới và hơn hết là xưa giờ mình chưa từng tham gia bất kì hoạt động nghệ thuật nào, lại rất ngại trước ống kính (cười)... Cuối cùng vì đam mê và một phần tò mò, Sơn quyết định nhận lời đi chụp. Không ngờ, bộ ảnh nhận được sự khen ngợi của rất nhiều người. Lúc đó, Sơn đã có suy nghĩ rằng “Hay mình nên theo đuổi nghề người mẫu” và cho đến hôm nay, như mọi người đã thấy, Sơn hoàn toàn tự tin vào quyết định lúc trước của mình.

Sơn là cựu sinh viên của đại học Hutech, vốn là một môi trường mạnh về các hoạt động, đặc biệt là thời trang nhưng Sơn không có cơ hội thử sức khi còn ngồi ghế nhà trường. Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh thương mại – khoa ngoại ngữ của trường với suy nghĩ dành hầu hết thời gian tìm kiếm một công việc thuộc khối văn phòng cho xứng với tấm bằng cùng với dự định học thêm văn bằng để đi giảng dạy, cứ nghĩ mọi thứ cứ thế mà thuận theo thôi.

Nguyễn Bảo Sơn trình diễn tại Vietnam International Fashion Week. (Ảnh: NVCC)

The Face online by Vespa là cuộc thi đầu tiên anh tham gia, anh nghĩ cuộc thi đã cho mình bài học gì? Cơ hội và thách thức anh trải qua trong chương trình như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm không ạ?

Sơn nghĩ mình đã học được rất nhiều từ đây, nhiều nhất đó chính là cách làm việc teamwork, cách cùng nhau vượt qua các thử thách. Sơn đã dần hoàn thiện cho mình các kĩ năng cần thiết của một người mẫu chuyên nghiệp từ chiếm spotlight của máy quay, tập làm quen và nói chuyện trước ống kính...tuy có thể chưa đầy đủ nhưng cũng rất đáng kể. Mặc dù không dành được kết quả cao nhất ở chung cuộc nhưng Sơn hứa hẹn với các bạn ở lần trở lại tiếp theo sẽ là một Bảo Sơn hoàn toàn mới từ ngoại hình lẫn tính cách.

Nói về cơ hội nhận được thì rất nhiều, Sơn được gặp và làm quen với các anh chị trong nghề, được anh chị chỉ bảo tận tình và sự ưu ái từ mọi người. Sau cuộc thi đã biến Sơn trở thành một con ngưởi dạn dĩ hơn, khả năng diễn xuất và nói chuyện trước máy quay tăng lên đáng kể, các nhãn hàng cũng chú ý và ngỏ lời mời cộng tác, đặc biệt là những nhãn hàng lớn, quay tvc, đóng MV...Bên cạnh đó, thách thức đặt ra với Sơn sau chương trình đó chính là phải thay đổi bản thân từng ngày, bản thân Sơn vẫn chưa hài lòng với những gì đã thể hiện trong chương trình, Sơn nhận thấy mình cần thay đổi nhiều hơn. Người ta nói ra biển thì gặp sóng lớn, càng được nhiều người yêu mến sau chương trình thì số lượng người không thích cũng tăng lên đáng kể, đọc những tin nhắn hoặc bình luận trái chiều của nhiều người khiến Sơn cảm thấy đó là một thách thức lớn mình cần vượt qua.

Bảo Sơn và thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập của NTK Trần Hùng. (Ảnh: NVCC)

Là soái ca trong MV mới ra mắt của ca sĩ Bích Phương, gây ấn tượng mạnh với cảnh vuốt tóc đầy nam tính, anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi lần đầu đóng MV không ạ?

Trải qua tổng cộng 3 vòng casting Sơn mới được chọn vào vai trong MV mới của ca sĩ Bích Phương. Trước khi ghi hình 2 ngày Sơn mới biết được mình sẽ quay cho ai. Đây là một cơ hội rất lớn, một chút hồi hộp xen lẫn cảm giác chinh phục khiến bản thân luôn cố gắng thể hiện tốt nhất có thể.

Người mẫu Nguyễn Bảo Sơn trong MV “Đố anh đoán được”- Bích Phương. (Ảnh: NVCC)

Anh có dự định lấn sân sang diễn xuất hoặc ca hát không hay sẽ theo đuổi sự nghiệp người mẫu lâu dài?

Dĩ nhiên Sơn đang muốn thử sức ở vai trò làm diễn viên. Ở Việt Nam đang có những trường lớp đào tạo diễn viên dài và ngắn hạn. Sau khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế, chắc chắn Sơn sẽ tham gia một khóa diễn xuất để hoàn thiện bản thân và thỏa mãn đam mê của mình.

Một vài anh chị đạo diễn đã trao cho Sơn cơ hội với các vai diễn khách mời, tuy nhiên có vẻ như chưa phải là lúc khi hầu hết đều trùng với lịch trình diễn của mình. Nhưng Sơn tin rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn những cơ hội. Bản thân Sơn rất yêu thích thể loại hành động, truy nã tội phạm và hình tượng mà mình muốn hướng đến đó chính là anh Bình Minh, Trí Nguyễn,... và dĩ nhiên khi được trao cho cơ hội, Sơn chắc chắn rằng sẽ cháy hết mình với vai diễn.

Sơn chia sẻ sẽ cháy hết mình khi có cơ hội diễn xuất. (Ảnh: NVCC)

Theo nhiều nguồn thông tin cho hay, trong số các dự định về tương lai, anh sẽ đánh mạnh vào kinh doanh?

Cũng không khó hiểu vì bố mẹ Sơn đều là người kinh doanh và bản thân Sơn cũng muốn viết tiếp con đường này. Kinh doanh mang lại những thử thách, đối đầu, vượt qua nó bạn sẽ thu lại được lợi nhuận rất cao. Tại sao lại không thử chứ? (cười)

Sơn có thể chia sẻ rõ hơn về công việc kinh doanh mà mình đang hướng đến không?

Sơn đang có dự định thành lập một local brand chuyên về quần áo nam cho riêng mình, hướng đến phong cách thanh lịch, sang trọng mà bản thân mình rất ưa chuộng. Khi mọi thứ tốt trở lại, kinh tế ổn định và thói quen tiêu dùng của mọi người quay về như cũ, đó chính là lúc Sơn sẽ cho ra mắt đứa con tinh thần của mình.

Bảo Sơn cùng Miss World Vietnam Lương Thùy Linh trong bộ sưu tập của NTK Trần Hùng xuất hiện trên tạp chí Harper’s Bazaar Vietnam. (Ảnh: NVCC)

Từ những kinh nghiệm của mình thì anh có muốn nhắn gửi gì đến với bạn đọc không?

Điều Sơn muốn truyền tải đến với các bạn trẻ rằng bất luận bạn là ai, bạn làm gì, ở đâu, nếu có ước mơ cứ tiếp tục theo đuổi nó. Có cố gắng, nổ lực, phấn đấu thì chắc chắn sẽ gặt hái được quả ngọt. Tuy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng Sơn luôn tự hào với những gì mình đã phấn đấu trong hơn 1 năm làm nghề. Sơn sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa trong tương lai, mong các bạn hãy theo dõi chặng đường tiếp theo của Sơn nhé!

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!

“Bất luận bạn là ai, bạn làm gì, ở đâu, nếu có ước mơ cứ tiếp tục theo đuổi nó”. (Ảnh: NVCC)