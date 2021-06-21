3 mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất Vbiz nhưng không ngờ các “chị đẹp” giỏi cỡ này: Theo học trường chuẩn xịn, chọn ngành nghề đã thấy… choáng váng

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của mình, Lê Âu Ngân Anh dường như cảm nhận được môi trường showbiz hoàn toàn không thuộc về mình nên cô tạm gác lại tất cả để tiếp tục việc học tập.

Sau gần 3 năm hoàn tất và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại trường ĐH Salford (Anh), cô đã trở về Việt Nam và trở thành giảng viên môn Quản trị sự kiện tại trường ĐH Hoa Sen.

Hoa hậu sinh năm 1995 chia sẻ: “Trở thành giảng viên đại học, tôi nhận được sự tôn trọng, công nhận trong năng lực và kiến thức của mình. Tiếp cận với môi trường giáo dục khiến tôi thôi thúc phải trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Tôi cập nhật không ngừng những kiến thức mới, tiếp xúc với sinh viên cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, hiểu biết sâu rộng hơn về đời sống và xu hướng hiện nay”.

Lê Âu Ngân Anh tự hào khi là giảng viên trẻ tuổi nhất tại trường ĐH Hoa Sen

Lương Thuỳ Linh

Nàng hậu sinh năm 2000 chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Dù tuổi đời rất trẻ nhưng cô nàng đã sở hữu loạt những thành tích học tập “khủng”, bằng khen và cả huy chương.

Lương Thuỳ Linh đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi, tham dự nhiều cuộc thi và có được nhiều giải thưởng cũng như huy chương trong suốt 12 năm học.

Ngoài ra cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá như tham gia trợ giảng cho các chuyên gia Mỹ, hỗ trợ cô giáo giới thiệu cho đoàn công tác của UNESCO trong chuyến thẩm định Công viên địa chất non nước Cao Bằng bằng tiếng Anh vào tháng 7/2017. Và thuyết trình bằng tiếng Anh tại sự kiện ngoại khoá tuyên truyền giáo dục về Công viên địa chất Toàn cầu – non nước Cao Bằng của UNESCO vào tháng 5/2018.

Cô hiện đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 đáng mơ ước và là sinh viên xuất sắc nhiều năm liền.

Lương Thuỳ Linh không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi thì ai mà không mê chứ!

Midu

Mọi người đều biết đến Midu với vai trò diễn viên, người mẫu ảnh nhưng bên cạnh đó cô còn là giảng viên ngành Thiết kế thời trang và kinh doanh cửa hàng thời trang của riêng mình.

Năm 2007, cô đạt được ngôi vị quán quân cuộc thi Hot V-teen, bắt đầu con đường nghệ thuật của mình. Mặc dù tham gia hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng cô vẫn không quên con đường học vấn.

Năm 2008, cô xuất sắc đỗ Á khoa của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, Midu chính thức cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Và được trường Đại học Hutech mời tham gia công tác trợ giảng và sau đó trở thành giảng viên mỹ thuật công nghệ.

Chia sẻ về quá trình học tập, Midu cho biết “Đây là niềm vui và hạnh phúc rất lớn đối với Du vì sau bao năm tháng miệt mài ở giảng đường đại học Du cũng đã hoàn thành được giấc mơ của mình. Cũng từ đây, Du sẽ có thêm niềm tin và động lực để bắt đầu một hành trình mới nhiều thử thách hơn khi bước vào đời và chinh phục những khó khăn của cuộc sống”.

Midu - nữ hot girl đa tài của showbiz Việt.