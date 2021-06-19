HLV thể lực 9X tuyển Việt Nam gây sốt với gương mặt điển trai cùng body vạm vỡ như ‘thần Hy Lạp’ đời thực

Tin tức giải trí 19/06/2021 13:23

Tuy đã đến Việt Nam với vai trò là trợ lý của HLV Park Hang Seo và Chuyên gia thể lực của đội tuyển Việt Nam được 2 năm nhưng HLV Park Sung Gyun luôn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ hội fangirl thích 'trai đẹp'.

Đến Việt Nam vào đầu năm 2019, sau khi HLV thể lực cũ của đội tuyển Việt Nam là Willander Fonseca rời đi, HLV Park Sung Gyun (sinh năm 1990) đã gây sốt với vẻ ngoài điển trai cùng thân hình "chuẩn không cần chỉnh" của mình.

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HLV Park Sung Gyun đến Việt Nam vào đầu năm 2019 với vai trò trợ lý của thầy Park - Ảnh: Internet
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Anh gây 'sốt' CĐM với vẻ điển trai của mình - Ảnh: Instagram nhân vật

Được biết, HLV Sung Gyun từng là cầu thủ chuyên nghiệp và thi đấu dưới trướng của hai câu lạc bộ tại Hàn Quốc là Yongin FC và Gyeongju FC. Sau đó, khi trở thành HLV thể lực, anh từng làm HLV cho U15 Suwon Samsung (Hàn Quốc) và gần đây nhất là CLB Yanbian FC (Trung Quốc).

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HLV Park Sung Gyun từng có thời gian thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân vào ngày 7/3/2019, sau ngày tập luyện đầu tiên với đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020, Sung Gyun đăng tải hình ảnh bản thân tập luyện bên các cầu thủ Việt cùng dòng chú thích: "Xin chào". Bài đăng của nam trợ lý nhận được nhiều lượt "thả tim" cùng bình luận chào đón từ dân mạng. Lượng theo dõi trang cá nhân của anh cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.

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HLV Park Sung Gyun gửi lời chào Việt Nam trên Instagram cá nhân của mình sau ngày đầu tập luyện cùng tuyển U23 Việt Nam vào năm 2019 - Ảnh: Internet

Vào đầu năm nay, HLV Park Sung Gyun cùng một trợ lý khác của thầy Park là Kim Han Yoon đã được VFF gia hạn hợp đồng để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Sung Gyun chia sẻ trên tờ Newsis sau khi gia hạn hợp đồng với VFF: “Xin cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gia hạn hợp đồng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc".

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HLV Park Sung Gyun còn từng xuất hiện trong chương trình 'VTV đặc biệt' nói về HLV Park Hang Seo - Ảnh: Chụp màn hình

Ở trận thi đấu với UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, tuy để thua đội bạn nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được trở thành 1 trong 12 đội tiếp theo tiếp tục tranh tài ở vòng loại sau. HLV Park Sung Gyun đã viết lên trang cá nhân của mình: "Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, đội tuyển Việt Nam có thể đi xa đến vậy, tôi rất vui và tự hào khi sát cánh cùng các cầu thủ Việt Nam. Tuy kết thúc vòng loại và không thể giữ vị trí đầu bảng nhưng tôi rất biết ơn các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết sức mình."

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Từ khóa:   HLV đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam Đội tuyển quốc gia Việt Nam

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