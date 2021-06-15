Nữ trọng tài bốc lửa người Brazil lên tiếng 'minh oan' cho 'cú ngã 4 tỷ', khẳng định Văn Toàn không phải họ 'Lươn' là ai?

Cú ngã "trị giá 4 tỷ" của Văn Toàn ở trận gặp Malaysia đã đưa đội tuyển Việt Nam thêm một bước gần hơn đến World Cup 2022. Ngay sau đó, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, xoay quanh sự thật về cú ngã của nam tiền đạo người Hải Dương.
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Ở những phút cuối của trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Văn Toàn do va chạm với một cầu thủ đội bạn đã có một cú ngã khá đau nhưng đem về cho Việt Nam một quả penalty. Nhiều người đã cho rằng Văn Toàn cố tình ngã để đánh lừa trọng tài.
Ngay sau đó, Văn Toàn thậm chí còn đăng dòng trạng thái trên Facebook, khẳng định mình không làm gì sai và cú ngã đó là thật 100%: "Trực tiếp từ Dubai: Đá xong trận, tắm rửa sạch sẽ lướt Facebook thấy toàn bị gọi là Lươn Văn Toàn. Bị đạp chân thật mà."
Quá đáng hơn, sau khi kết thúc trận đấu, nhiều người hâm mộ đội Malaysia đã tràn vào trang cá nhân của Văn Toàn để lăng mạ, chửi bới anh. Hành động này của họ không khiến cho Văn Toàn cùng người hâm mộ Việt tức giận mà ngược lại cảm thấy khá...buồn cười.
Nữ trọng tài người Brazil - Fernanda Colombo, đặc biệt dành sự quan tâm cho trận đấu này đã khẳng định chắc nịch Văn Toàn không hề sai. Thậm chí, cô còn chụp lại khoảnh khắc cầu thủ Malaysia có tác động vào chân Văn Toàn và đăng lên trang cá nhân.
Hiện, việc Văn Toàn ngã trong vòng cấm và được hưởng đá penalty vẫn đang trở thành đề tài gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn, đặc biệt là của các cổ động viên Malaysia. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài cần được tôn trọng. Và hơn hết, không chỉ mang về 3 điểm, Văn Toàn cùng đội nhà nhận được 4 tỷ tiền thưởng sau trận đấu.