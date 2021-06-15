Nữ trọng tài bốc lửa người Brazil lên tiếng 'minh oan' cho 'cú ngã 4 tỷ', khẳng định Văn Toàn không phải họ 'Lươn' là ai?

Ở những phút cuối của trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Văn Toàn do va chạm với một cầu thủ đội bạn đã có một cú ngã khá đau nhưng đem về cho Việt Nam một quả penalty. Nhiều người đã cho rằng Văn Toàn cố tình ngã để đánh lừa trọng tài.

Cú ngã 'trị giá 4 tỷ' của Văn Toàn - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Văn Toàn thậm chí còn đăng dòng trạng thái trên Facebook, khẳng định mình không làm gì sai và cú ngã đó là thật 100%: "Trực tiếp từ Dubai: Đá xong trận, tắm rửa sạch sẽ lướt Facebook thấy toàn bị gọi là Lươn Văn Toàn. Bị đạp chân thật mà."