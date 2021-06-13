Hé lộ 'mối tình sét đánh' và đời tư vô cùng kín tiếng bên người vợ tào khang của 'người nhện' Tấn Trường

Tin tức giải trí 13/06/2021 09:45

Thành viên lớn tuổi nhất đội tuyển Việt Nam - Tấn Trường có đời tư kín đáo với gia đình nhỏ gồm vợ và 2 con vô cùng hạnh phúc.

Sau 2 lần được bắt chính cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, Tấn Trường trở thành cái tên được người hâm mộ xem là "công thần" khi liên tục cản phá thành công những đòn tấn công từ phía đối thủ.

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Tấn Trường đã để lại dâu ấn đậm chỉ sau 2 trận thi đấu - Ảnh: Goal

Song song với việc lấy lại danh tiếng, đời tư của tay bắt bóng người Đồng Tháp cũng được nhiều người chú ý. Được biết, gia đình nhỏ của anh gồm có 4 thành viên là anh, người vợ xinh đẹp và 2 cậu con trai nhỏ rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Vợ của Tấn Trường là Trần Thị Ngọc Liên, hai người quen biết nhau từ khi anh còn thi đấu cho đội trẻ Đồng Tháp vào năm 2006. Cả 2 yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt hay còn gọi là "có tiếng sét ái tình".

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Tấn Trường và vợ đã kết hôn được 10 năm - Ảnh: FBNV

Sau 5 năm có tình yêu sâu đậm, đôi trẻ tổ chức đám cưới vào năm 2011, lúc này chàng thủ môn sinh năm 1986 đã trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Lần kể về vợ cách đây 10 năm, Tấn Trường dùng những lời lẽ có cánh nối về sự ân cần, chu đáo của vợ mình: “Bà xã tôi quen tôi 5 năm rồi chứ ít gì. Hiểu hết tính của nhau, cũng hiểu luôn cả nghề nghiệp của tôi đòi hỏi sự khắt khe về sinh hoạt hơn người thường. Tôi cảm ơn vợ tôi nhiều lắm vì luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua”.

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Gia đình anh luôn ngập tràn tiếng cười từ khi có sự xuất hiện của 2 hoàng tử bé - Ảnh: FBNV

Những lần nhắc về vợ trên truyền thông, chàng thủ môn này luôn dùng lời lẽ dịu dàng nhất. Qua lời kể của anh, Ngọc Liên là một người phụ nữ của gia đình, luôn yêu thương và ủng hộ cho sự nghiệp của chồng.

Khi được CLB Hà Nội mời về thi đấu, vợ anh cũng ủng hội hết mình. Dù cho khoảng cách xa, không thể gặp gỡ chồng thường xuyên, nhưng Ngọc Liên đã nghĩ cho cho sự nghiệp của chồng đầu tiên, thúc giục anh nên lựa chọn cho tương lai của mình.

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Tấn Trường chia sẻ, vợ chính là hậu phương vững chắc của anh - Ảnh: FBNV

Anh tâm sự: “Khi tôi quyết định nghỉ thi đấu, vợ tôi ủng hộ hết mình bởi chồng xa quê, xa nhà rất lâu rồi. Khi tôi về, vợ con đều rất vui. Lúc đi, tôi rất buồn bởi sau 7 tháng, cảm giác được ở nhà đã quá quen thuộc rồi. Nhưng vợ tôi là người đồng cảm, luôn hiểu và ủng hộ chồng. Khi tôi quyết định đi, vợ chỉ nói: 'Chồng cứ yên tâm đi đi. Mọi việc ở nhà cứ để vợ lo'. Tôi thấy may mắn khi có người vợ như vậy”.

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Sự ủng hộ vô điều kiện từ phía gia đình là nền tảng cho thành công hôm nay của Tấn Trường - Ảnh: FBNV

Về nguồn thu nhập của gia đình Tấn Trường, ngoài lương của cầu thủ, anh và vợ còn có tiệm game và cho thuê nhà trọ. Những nguồn lực này cộng thêm sự ủng hộ vô điều kiện của vợ và hai con là điểm tựa vững chắc để tuyển thủ người Đồng Tháp yên tâm cống hiến vì nhiệm vụ quốc gia.

Trên trang cá nhân, thủ thành Tấn Trường thường xuyên đăng tải hình ảnh về vợ con. Anh không ngại ngần nói những câu vô cùng tình cảm như: “Nhân ngày 20/10 chúc vợ yêu và toàn thể chị em phụ nữ luôn tươi trẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Ngày lễ chồng không có gì tặng vợ, vợ lấy đỡ anh trong hình làm quà nha vợ”, "Hãy cùng nhau đi đến hết cuộc đời này vợ nha. Rảnh rỗi nhớ vợ không biết làm gì đăng ảnh cho đỡ nhớ", "Chồng nhìn cũng ổn đúng không vợ",...

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Tấn Trường luôn thoải mái thể hiện tình cảm dành cho vợ mình - Ảnh: Chụp màn hình 

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Vợ anh cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với chồng dù đã kết hôn nhiều năm - Ảnh: Chụp màn hình

Cùng với đó, Ngọc Liên cũng không ngần ngần ngại thể hiện tình yêu với chồng trên MXH. Sau 10 năm kết hôn, tình cảm của 2 người vẫn nồng thắm khiến nhiều người trân trọng.

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Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam thủ môn Tấn Trường World Cup 2022

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