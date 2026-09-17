Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 17/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, tuổi Sửu bị Tương Phá tác động nên vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra không suôn sẻ, việc làm ăn cũng không mấy thuận lợi. Áp lực bủa vây, tinh thần của con giáp này nhanh chóng xuống dốc, không còn đủ tỉnh táo và sự tập trung cần thiết để xử lý các vấn đề.

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bản mệnh làm việc gì cũng nhất định phải cẩn trọng. Nhất là trong những chuyến đi xa, dễ có bất trắc xảy ra đòi hỏi con giáp này phải nhanh nhạy trong việc tìm ra cách xử lý tình huống ổn thỏa để giảm thiểu thiệt hại.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, tuổi Tỵ không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tỵ cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là tuổi Tỵ phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, Thương Quan cản trở khiến Thìn khá khó khăn trong việc tìm ra lối thoát cho công việc. Bạn trẻ tuổi Thìn hãy bao dung, độ lượng sống chan hòa một chút vì bất cứ môi trường nào cũng có thị phi, ghen tị, rất khó tránh.  

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính không được ổn cho lắm, có việc cần nên bạn đã huy động số tiền khá lớn của mình. Tiền cho vay nên mạnh dạn đòi lại, đừng vì cả nể mà đẩy mình vào tình huống khó khăn, lúc cần thì ai thông cảm cho bạn? 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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