Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn

Nhịp sống trẻ 02/07/2021 12:30

"Chạy khỏi" quá khứ đầy tai tiếng, Linh Ka khiến dân tình há hốc bởi diện mạo và tinh thần mới.

Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002, là hot girl từng gây bao sóng gió trên mạng xã hội ngay khi còn ngồi ghế nhà trường. Nổi lên từ những màn hát nhép trên ứng dụng Muvik, Linh Ka gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào và lối diễn xuất đầy duyên dáng thế nhưng thời điểm ngay sau đó, cô nàng nhanh chóng bị tẩy chay vì phát ngôn dậy sóng “mua điểm” và loạt scandal kiện tụng.

Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 1
Linh Ka nổi lên từ những video trên ứng dụng muạng. Khi ấy cô bé còn đang học cấp hai - Ảnh: Internet
Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 2
Linh Ka đừng bị tẩy chay bởi phát ngôn gây sốc và loạt scandal kiện tụng - Ảnh: Internet

Phía cộng đồng mạng đã không ngần ngại dành cho Linh Ka những phản ứng dữ dội và réo gọi cô với cái tên “hot girl ung thư” trong một thời gian dài. Điều gây sốc là cô nàng không hề bận tâm mà thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài “thảm họa”, không phù hợp với lứa tuổi của mình.

Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 3
Vẻ ngoài trưởng thành của hot girl 10x - Ảnh: Internet
Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 4
Phong cách makeup dày cộm của Linh Ka - Ảnh: Internet
Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 5
Linh Ka từng nhận nhiều phản ứng dữ dội từ cư dân mạng bởi lối ăn mặc không phù hợp - Ảnh: Internet
Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 6
Cô nàng không ngại diện bikini khoe dáng gợi cảm - Ảnh: Internet

Linh Ka nhận phải nhiều chỉ trích do vận trong mình những bộ cánh cầu kỳ và lối trang điểm già chát khi vẫn còn là học sinh. Bên cạnh đó cách tạo dáng của cô bé cũng được cho là hở hang không hề phù hợp.

Bẵng đi vài năm, gần đây Linh Ka xuất hiện với visual cực lạ mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải bất ngờ.

Không còn theo đuổi những bộ đầm màu mè hở bạo, hot girl 10x tự ‘trẻ hóa” mình với trang phục casual giản dị, dễ thương. Cô nàng cũng thay đổi cách trang điểm theo kiểu trong sáng, nhẹ nhàng, gỡ bỏ hoàn toàn lớp makeup dày cộp trước đó.

Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 7
Linh Ka gây bất ngờ khi tung loạt ảnh mới - Ảnh: Internet
Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 8
Cô nàng trở về đúng tuổi của mình với trang phục và lối makeup phù hợp - Ảnh: Internet
Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 9
Cô bé diện casual giản dị - Ảnh: Internet
Linh Ka - cô gái năm ấy từng bị 'xua đuổi' gây bất ngờ với hình ảnh mới cực xịn - Ảnh 10
Ở tuổi 19, Linh Ka xinh đẹp dịu dàng đốn tim người nhìn - Ảnh: Internet

Linh Ka bây giờ đẹp tự nhiên và nhẹ nhàng, dễ dàng tạo được thiện cảm với người xem. Qua đây có thể khẳng định rằng lần thay đổi này của cô nàng không những giúp cô thăng hạng visual mà còn “ăn điểm” trong mắt công chúng.

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