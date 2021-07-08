Ngoại hình gây sốc của Selena Gomez khi bị dính lời nguyền 'ngải heo', chỉ sau vài ngày đã thay đổi chóng mặt

Cách đây vài ngày, công chúng đã được chiêm ngưỡng vẻ thu hút của Selena Gomez qua loạt ảnh bikini nóng bỏng nhưng ngoại hình hiện tại của cô ở đời thường khiến nhiều người khó nhận ra.

Theo Backgird, Selena Gomez đã có buổi đi chơi du thuyền vui vẻ cùng với bạn bè trên bờ biển Californnia hôm 6/7 vừa qua. Buổi đi chơi còn có sự góp mặt của Andrea Iervolino - một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Canada. Nhưng thứ làm cho nhiều người chú ý lại là vẻ ngoài khác lạ của cô. Selena Gomez đã có buổi đi chơi vui vẻ cùng bạn bè hôm 6/7 vừa qua - Ảnh: Backgird Một nhà sản xuất nổi tiếng cũng có mặt tại đây - Backgird Selena Gomez vốn nổi tiếng với khuôn mặt tròn xinh đẹp nhưng chưa bao giờ cô xuất hiện với khuôn mặt bầu bĩnh đáng kinh ngạc như hiện tại. Nhiều người khá ngạc nhiên vì chỉ ít lâu trước đây cô còn thả dáng trong bộ ảnh cùng bikini.

Nữ ca sĩ xuất hiện với khuôn mặt tròn bầu bĩnh - Ảnh: Backgird Nhiều người đã rất bất ngờ với nhan sắc của cô hiện tại - Ảnh: Backgird Thật ra đã từ lâu, Selena Gomez liên tục xuất hiện với sự tăng giảm cân nặng một cách thất thường. Lý giải cho sự việc này, nữ ca sĩ đã mắc căn bệnh Lupus ban đỏ từ nhiều năm về trước, cô thậm chí đã phải thay thận để duy trì cuộc sống bình thường. Vì căn bệnh này, cô đã từng hủy nhiều show diễn giữa chừng khi ngã bệnh đột ngột. Bên cạnh đó, việc đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo này còn khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Để chữa trị cho 2 căn bệnh trên, Selena đã phải dùng nhiều loại thuốc và gây ra biến chứng là cân nặng thay đổi một cách khó kiểm soát.

Cô đã có một bữa ăn nhẹ và cùng bạn bè tắm nắng - Ảnh: Backgird Bộ đồ bơi mà nữ ca sĩ diện chính là thiết kế trong BST đồ tắm mới nhất của cô - Ảnh: Backgird Cách đây không lâu, Selena Gomez đã kết hợp cùng thương hiệu La'Mariette cho ra mắt bộ sưu tập đồ bơi với tone màu chủ đạo là tím. Cô cho biết mình lựa chọn màu tím là vì muốn thử sức với một màu sắc mới khác với trắng và đỏ đã quá quen thuộc với hình ảnh của cô. Không lâu trước đây cô đã cho ra mắt BST đồ bơi của mình với bụng mỡ không qua photoshop - Ảnh: Instagram nhân vật Bên cạnh đó, họa tiết được in trên đồ bơi có tên là Aura lấy cảm hứng từ chính Selena, đối tác kinh doanh của cô, Morgan Brutocao cho biết: "Ánh hào quang của cô ấy tỏa sáng trong mọi việc cô ấy làm. Sự tự tin của Selena là không gì sánh được, và việc có thể cùng cô ấy thiết kế loại họa tiết thể hiện điều đó thật là bổ ích".

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