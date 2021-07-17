Những mỹ nhân Cbiz có lượng antifan đông đảo, người đứng vị trí thứ hai thì không ai dám đứng vị trí thứ nhất thuộc về nữ nhân nào?

Năm 2018 mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lập một cú “hattrick” đầy tai tiếng khi cô nàng vừa trở thành Nữ thần Kim Ưng, vừa ẵm trọn hai giả “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”và ngay lập tức dính nghi án gian lận phiếu bầu. Đáng nói hơn, bộ phim giúp cô trở thành Thị hậu lại là Lý Huệ Trân xinh đẹp, một trong những tác phẩm truyền hình bị nhận nhiều “gạch đá” nhất.

Ngoài chuyện tình với Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị ghét ra mặt vì vướng nghi vấn hẹn hò với Trần Vỹ Đình. Từ bộ ảnh chụp cho một tạp chí, các fan không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì cả hai tạo dáng quá ư tình tứ trông như hai người yêu nhau thật sự.

Thông qua vai trò diễn viên công chúng chỉ còn nhớ đến Địch Lệ Nhiệt Ba qua những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm với các nam thần Cbiz. Khởi đầu cho sự ồn ào này chính là khi cô tham gia chương trình "Keep Running mùa 5 (Running Man phiên bản Trung Quốc). Là thành viên được thay vị trí Angela Baby khi nữ diễn viên sinh con đầu lòng, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm đã có những khoảnh khắc tình tứ gây sốt người hâm mộ và tạo nên "hiệu ứng hóa học". Nhưng sau đó Lộc Hàm công khai chuyện đang hẹn hò với Quan Hiểu Đồng thì đã có một cuộc tranh cãi giữa hai fan dom của hai diễn viên này.

Trần Vĩ Đình và Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: Internet

Dù đạt nhiều thành công trong lĩnh vực thời trang khi cô liên tục trở thành đại sứ thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng nổ tiếng. Nhưng về diễn xuất của cô vẫn còn được xem là quá "non" khi các bộ phim do cô đóng chính không gây được tiếng vang lớn tại Trung Quốc.

Dương Tử

Dương Tử là một trong mỹ nữ có lượng antifan “đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất”. Sau những thành công ngoài sức tưởng tượng của tác phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương, tên tuổi cùng sự nghiệp của Dương Tử ngày càng đi lên. Loạt vai diễn gần đây của Dương Tử hầu như là những vai nữ chính đình đám và cô luôn vào vai mỹ nhân có nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, theo nhiều cư dân mạng đánh giá thì vẻ đẹp của Dương Tử khi so với các nữ diễn viên khác cũng chỉ ở mức bình thường.

Tuy nhiên, độ nổi tiếng của Dương Tử dường như đi cùng với thị phi khi cô nhiều lần bị chỉ trích vì những lần vạ miệng, hành động kém duyên với đồng nghiệp. Thậm chí, ở Việt Nam, nữ diễn viên này còn có số lượng antifan không kém phần hùng hậu.

Mỹ nhân cũng nhiều lần vướng vào các tin đồn hẹn hò với những mỹ nam hàng đầu Cbiz như: Lý Hiện, Trương Nghệ Hưng, Hoắc Kiến Hoa,... làm cho không ít antifan phải nóng mặt. Ngoài ra, Dương Tử cũng nhiều lần vô tình "like" một số bài viết gây tranh cãi. Nghi án cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

Dương Siêu Việt

Cô nàng Dương Siêu Việt bước ra từ chương trình “Produce 101” phiên bản Trung Quốc, mỹ nữ từng được truyền thông ưu ái tặng cho danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới. Nhưng chưa được bao lâu thì cô đã gia nhập hội “mỹ nhân tai tiếng” mặc dù cô chưa hề chứng minh thực lực của mình cho khán giả xem. Tài năng ca hát, nhảy múa đều rất bình thường. Thế nhưng cô nàng không hề cải thiện bản thân mà xem đó là điểm nổi bật của mình. Với sự tự tin của bản thân như vậy cô nàng nhận không ít lời chỉ trích từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Gia nhập làng giải trí Cbiz chưa tới hai năm mà cô đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng “mỹ nhân bất tài” chính là danh xưng mà cư dân mạng đặt cho cô.

Nét ngây thơ, trong sáng của cô nàng đã từng làm đổ gục trái tim của bao người. Ảnh: Internet

Trước khi dính những lùm xùm không hay cô nàng cũng đã có những thành công nhất định nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp. Khi Dương Việt Siêu trở thành cái tên thu hút các show truyền hình, phim ảnh, quảng cáo nhất của nhóm. Hơn hết, người đẹp liên tục được ưu ái xuất hiện trên trang bìa tạp chí hoặc trong các sự kiện thời trang nổi tiếng. Mặc dù, diễn xuất của cô nàng không được tốt nhưng cô luôn được các nhà đạo diễn chọn đóng những tuyến vai chính quan trọng trong các bộ phim.

Tạo hình cổ trang của Dương Việt Siêu được đánh giá là "Thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: Internet

Cô liên tục dính hàng loạt thị phi khi nhận lời tham gia các chương trình game show giải trí. Vào tháng 2, trong "Trường thành hùng vỹ" (The Great Wall), nữ thần tượng đưa ngón tay vào sâu trong miệng để móc khi máy quay không chú ý. Làm cho người xem cảm thấy khó chịu và phản cảm với hành động kém duyên của cô nàng. Ở một chương trình khác khi máy quay không quay đến thì cô nàng đã khạc nhổ xuống biển và ở chương trình khác, cô nàng còn đưa tay móc mũi trước ống kính.

Loạt ảnh thị phi của cô nàng khi tham gia các show giải trí. Ảnh: Internet

Ngu Thư Hân

Cô nàng đã từng đốn tim biết bao trái tim khán giả khi hóa thân thành nhân vật Thái Mẫn đáng yêu, ngây ngô trong bộ phim “Trạm kế tiếp là hạnh phúc”. Lí do cô bị ghét nhiều hơn cũng vì sự nhí nhảy một cách quá lố của cô. Làm người xem cảm thấy phiền và mệt mỏi khi chiếu đến những phân đoạn của cô. Điều này có thể thấy rõ nhất qua một show thực tế “Thanh xuân có bạn” mùa 2. Được biết cô nàng là một fan cuồng của Lisa (Blackpink). Nhưng biểu cảm của cô thể hiện ra bên ngoài hết sức lố lăng khi cứ la hét từ tập đầu đến tập cuối của chương trình. Khán giả cũng đã đặt ra câu hỏi liệu đây là con người thật của cô hay chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mọi người đến với mình.

Từ giọng nói, cử chỉ đến những phản ứng thái quá của Ngu Thư Hân tại "Thanh Xuân Có Bạn" đã khiến cô nàng trở thành một trong những thực tập sinh bị bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Người thì cho đó là do tính cách thật của cô, người lại nghĩ Ngu Thư Hân đang cố tình làm lố như vậy để gây sự chú ý. Thế nhưng, qua nhiều tuần thi cô nàng luôn lọt vào top 9 và an toàn được debut.

Triệu Lệ Dĩnh

Giữa một danh sách toàn sao trẻ thì cái tên Triệu Lệ Dĩnh lại lọt top. Cô nàng bị chê cười vì chỉ học đến cấp 3 và có EQ thấp (chỉ số cảm xúc). Mặc dù diễn xuất của cô nàng không kém những so về sự đào tạo chuyên nghiệp thì thua xa những ngôi sao được đào tạo bài bản như Dương Mịch. Cách ứng xử của cô đối với fan mỗi khi giao lưu không khôn khéo cho thấy rằng EQ của cô thấp. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đã trau dồi kỹ năng diễn xuất và nhan sắc của cô cũng thăng hạng. Cô cũng đã biết cách cư xử trước truyền thông và khiến nhiều người nể phục. Nhiều năm trở lại đây cô nàng cũng được xếp vào những ngôi sao quyền lực nhất Hoa ngữ.